Petr Fiala, Mozart oblbování. Ben Kuras ukazuje, kde se učí boji s dezinformacemi

„Český premiér rajtuje na hodně silném spřežení. Probouzející se spolky na obranu svobody slova čelí zatraceně velké přesile,“ komentuje na serveru Neviditelný pes spisovatel Benjamin Kuras stav svobody slova a výroky premiéra Petra Fialy (ODS) o „právu lidí“ na to, aby byly „informace korigovány“. Na náš příchod do totalitního klubu se podle něj „už těší všichni odedávní totalitáři, od Číny přes Rusko po islám“. Postihne nás „infodemie“?

ve svém komentáři na serveru Neviditelný pes připomenul výrok premiéra Fialy o ochraně svobody slova, v němž zároveň zaznělo, že „lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány". „My musíme chránit za každou cenu, a na tom záleží osobně i mně, svobodu slova, projevu, všechny atributy, které ke svobodné společnosti patří. Na druhé straně lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány," prohlásil český ministerský předseda v říjnu loňského roku.



„Tak se Češi mohou se pyšnit premiérem, jehož mistrovské žonglérství orwellovským double-speakem dosáhlo michelangelovské a mozartovské úrovně v uměleckém žánru oblbování občanů. Jeho následující ujištění, že ‚se soustředíme hlavně na pozitivní vyvracení dezinformací‘ následované pohrůžkou ‚nástroji pro legální postih těch, kteří je šíří‘, je už nezastřeným oznámením, že nová plíživá totalita, která už pár desetiletí rozleptává Západ, se konečně doplížila k nám,“ podotýká nato Kuras a odkazuje tak na další část premiérových slov z října loňského roku pro Deník.cz.



Premiér si v uvedeném rozhovoru pochvaloval, že kabinet navázal na „boj proti dezinformacím“ který v Česku započala již předchozí vláda expremiéra Andreje Babiše (ANO). „Novela zákona, který připravuje ministerstvo vnitra, aby se umožnilo lépe bojovat s dezinformacemi, vychází z akčního plánu, jenž byl přijat v roce 2021 vládou Andreje Babiše. To je dobrý příklad toho, že stát bez ohledu na vládnoucí politickou reprezentaci pokračuje kontinuálně ve své obraně a ochraně obyvatel. My se soustředíme hlavně na pozitivní vyvracení dezinformací, ale neopustíme ani cestu nástrojů pro legální postih těch, kteří je šíří,“ řekl tehdy předseda vlády.

Kuras podotýká, že nám „může být útěchou“, že v tomto směřování „nejsme sami“. „Najdeme v ní spoustu dobrých přátel, od Brazílie, přes USA a Velkou Británii po Austrálii. Informace se korigují a dezinformace se pozitivně vyvracejí, kam oko dohlédne a ucho doslechne. A už se na náš příchod do totalitního klubu těší všichni ostatní odedávní totalitáři, od Číny přes Rusko po islám. Celosvětovým jednotícím tmelem nám bude několik etablovaných světových organizací, včetně třeba zdravotnické WHO,“ shrnul spisovatel.

A doplnil, že právě Světová zdravotnická organizace již v květnu 2023 oznámila, že zavádí „naslouchací dozírací systémy na identifikaci misinformací“, jejichž cílem má být „vést země pandemickým plánováním a začleňovat nejnovější nástroje a přístupy pro společné učení a kolektivní akce zavedené za pandemie covid-19“.



Kuras upozornil, že WHO tyto misinformace považuje za „ohrožení zdraví“ a „křtí je odborně lékařsky pojmem infodemie,“, která „prý může ‚přímo ohrozit zdraví, znemožňovat implementaci protiopatření na ochranu veřejného zdraví a podkopat důvěru a sociální soudržnost‘“. Podotknul, že organizace hodlá identifikovat tyto „misinformace“ i prostřednictvím „odposlouchávání sociálních médií“ umělou inteligencí a následně i „implementovat zvládání infodemie v různých sektorech“. „Takže nejen poznatky, ale i nástroje k naší převýchově,“ hodnotí Kuras.



Podobně jako WHO dle spisovatele „baží po naší převýchově“ i Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), jež tak chce činit v oblasti kultury. „Český premiér rajtuje na hodně silném spřežení. Probouzející se spolky na obranu svobody slova čelí zatraceně velké přesile. K povzbuzení naděje a posílení odolnosti mají jen ten známý slogan Edmunda Burkeho, že ‚zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic‘. A možná ještě vědomí, že v totalitě už nechtějí žít, a nic než obrana jim nezbývá,“ hodnotí Kuras.

Podle Kurase by však těmto lidem prospělo, „aby neplýtvali energií na klišé sloganech typu, že svoboda slova je absolutní a nedělitelná“. „To je dezinformace jak Brno, snadno vyvratitelná, historicky a civilizačně. Absolutní a nedělitelná nebyla nikdy, ani v těch dobách nejcivilizovanějších,“ míní. V civilizované společnosti se dle něj vždy „prostě o některých věcech nemluví“.



„Problém nastane, když různé společnosti nebo skupiny uvnitř společností mají tabu různá a odlišná, někdy dokonce vzájemně urážlivá. A cítí nutnost se bránit. Pak míra civilizovanosti závisí na volbě mezi obranou kreativní a obranou destruktivní. Ta kreativní stojí na požitku z rozmanitosti, touhy po poznávání nového a tříbení intelektu argumentací. Ta destruktivní vychází z mentální lenosti a z ní pramenícího sebeklamu vševědění. Svoboda slova tak dostává jeden konkrétní účel: Vytvářet prostředí pro neškrcenou kreativitu. Svoboda, která není splácena tvořením, je nezasloužená. Svoboda ničit není svoboda. Umlčování rozmanitosti je ničení tvořivosti,“ připojil Kuras.



Dodává, že obránci svobody slova se leckdy hlásí ke křesťanské tradici, ale i ta má omezení svobody slova hned v Mojžíšově Desateru, a to v přikázáních „nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému“ či „nevezmeš jméno Boží nadarmo“.

„Na žádná ostatní témata takovéto zákazy neplatí a všechna zůstávají předmětem lidských dohod, svobodně a beztrestně argumentovaných. Ale právě porušením těchto dvou posvátných zákazů dnešní mocenské struktury na svobodu útočí, stejně okázale a nestydatě, jako jiné známější mocenské struktury před nimi,“ vztahuje tento rozpor Benjamin Kuras na dnešní dění.

