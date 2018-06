Petr Fiala vyslal z ČT silné varování sociální demokracii

Předsedové ANO, ČSSD a KSČM za chvíli začnou jednat o jménech kandidátů na ministry v nové vládě. Andrej Babiš by chtěl s novým kabinetem požádat Sněmovnu o důvěru 11. července. Problém je teď momentálně s Miroslavem Pochem, kterého ČSSD navrhuje na post ministra zahraničí. „Na příkladu ministra zahraničí se jasně ukazuje, kdo tady bude rozhodovat, je to ponížení sociální demokracie, a tím to nekončí,“ uvedl v Interview na ČT24 předseda ODS Petr Fiala.

Hned v úvodu rozhovoru v České televizi Fiala zhodnotil okolnosti, za jakých vzniká vláda Andreje Babiše. „Z toho, co se tu děje, nemůže mít žádný rozumný člověk v této zemi radost. Osm měsíců je zde hluboká politická krize. Máme situaci, kdy politický management ze strany Babiše to absolutně nezvládl, a máme prezidenta jednajícího na samé hranici ústavy,“ povzdechl si předseda ODS s tím, že pro Českou republiku je to velmi špatný vývoj.

Poté poukázal na to, že Andrej Babiš stále říká, jak něco zařídí, ale nedokáže ani za osm měsíců přijít s konkrétním plánem, jak bude mít vládu s důvěrou. „Tohle je ukázka slibů a snů, které se nepromění v politickou realitu,“ zdůraznil Fiala, který připomněl, že ODS naopak dělá poctivou politiku, přináší řešení, a to vidí stále více lidí.

Dnes večer premiér jedná s Janem Hamáčkem a Vojtěchem Filipem o jménech ministrů. Fiala na to konto poznamenal, že sice nevidí do jejich jednání, ale vidí to, co celá veřejnost a čemu vlastně už lidé přestávají zcela rozumět. „O čem vlastně tito představitelé stran celé týdny a měsíce jednali? To si nedokázali říct, kdo bude ve vládě?“ ptal se šokovaný šéf ODS, který nechápe, že teď po tom všem máme sledovat další hry o jednotlivé ministry. „A jakto, že Hamáček nezná jména nominantů za hnutí ANO? Co toto je za vyjednávání?“ nestačil se divit.

„Věřte, že přesně tak to bude vypadat celou dobu a takhle dopadne každý, kdo by do jednání s hnutím ANO šel. I kdyby Babiš tisíckrát opakoval lež, že něco ODS nabízel a byla tu možnost, tak nebyla!“ připomněl rozzlobeně, že jediná cesta, kterou Babiš šel, byla jednobarevná vláda, na kterou teď potřebuje nějaké pokrytí vlády. „No a to mu vlastně poskytne ČSSD,“ dodal.

Jestli by Poche byl dobrým ministrem zahraničí, se Fialovi nechce posuzovat. „Když ale sleduji jeho názory a jeho vývoj, mám nepochybně řadu výhrad, ale to není podstatné. ČSSD ho zkrátka nominovala, a to vše okolo jsou jen zástupné hry, které mají ponížit ČSSD,“ řekl s tím, že se velmi diví tomu, že na to kolegové z ČSSD vůbec přistupují. „Já se vlastně divím, že ta situace vůbec dospěla až tak daleko,“ kroutil hlavou.

Podle místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly by se v sociální demokracii mělo začít mluvit o tom, kdo by mohl Miroslava Pocheho nahradit, dokonce zmínil jméno pana Zaorálka. Podle Fialy ale ČSSD příliš slevuje ze svých podmínek. „Víte, nejdříve řekli, že nemohou být trestně stíhané osoby ve vládě, že nepřipustí, aby mělo ANO ministerstvo vnitra, spravedlnosti, financí. Řekli i to, že budou chtít, aby se ANO jasně distancovalo od SPD. Ze všeho akorát ustoupili a teď ještě budou měnit lidi, které sami nominují do vlády, protože se někomu nelíbí? To je ponižující,“ zopakoval.

Nelogické mu připadá také to, aby prezident neakceptoval seznam ministrů, které mu předloží premiér, a dokonce ty lidi nejmenoval. „Nyní celá situace vypadá jako vnitřní boj v ČSSD. Nevím však, jestli to skutečně je. Jen nechápu, jak může suverénní, sebevědomá strana na něco takového přistoupit. Že někoho nominuji, ten se Zemanovi nelíbí, že nemají dohodu s premiérem a že budou nominovat někoho jiného. Vždyť nemá cenu, aby někam vůbec chodili. Jasně se ukazuje na příkladu kandidátů na ministra zahraničí, že budou rozhodovat Zeman, Babiš a komunisté,“ uvedl a dodal, že ČSSD nebude rozhodovat asi o ničem a tohle se bude stále dokola jen opakovat. „Kam až je ČSSD ochotna jít a proč vlastně, to je mi skutečně otázkou,“ uzavřel Fiala.

