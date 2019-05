Petr Hampl varuje: Zmlácení Jakla bylo jen první sondou. Komu říkají „ruský šváb“, ať se raději zapíše do kursu sebeobrany

Poslanecká sněmovna sice v úterý schválila usnesení, ve kterém varuje před pronikáním násilí do politické debaty, a politici s komentátory vyjádřili protest proti víkendovému zmlácení Ladislava Jakla v metru, na jejich vlastním chování se prý však nejspíš moc nezmění. Všem, kterým nadávají do „ruských švábů“ tedy sociolog Petr Hampl dává jednoduchou radu – absolvovat základní kurs sebeobrany Krav Maga.

„Je vysoce pravděpodobné, že sobotní přepadení Ladislava Jakla bylo jen první sondou,“ obává se Hampl. Útočníkům to prošlo, jejich ideologům rovněž, takže se podle Hampla otevírá cesta k masivnímu násilí.

Dnes to prý lidem přijde přehnané, ale to jim kdysi přišlo i blokování sociálních sítí. A dnes si na něj zvykli a pod heslem boje proti nenávisti jej považují za samozřejmou součást virtuálního světa. Něco podobného jako s elektronickou likvidací to podle něj bude s likvidací fyzickou. Hampl hádá, že jako vysvětlení uslyšíme, že „ kdo není proruský šváb, ten se nemá čeho bát“.

Takže varuje všechny, kteří jsou, třeba jen na internetu, řazeni mezi šváby či jiné eliminované skupiny. I v reálném světě si mají dávat pozor, kudy chodí a kde stojí.

„Velmi doporučuji nějaký základní kurz Krav Maga. Je to natolik intuitivní, že za pouhé 2-3 hodiny se posunete od úplné bezbrannosti ke stavu, kdy budete schopni ubránit aspoň něco,“ doporučuje sociolog.

Josef Provazník, který byl za vtipkování na internetu vyloučen z ODS (a pak dostal sodu za to, že se nechal zaměstnat v tiskovém oddělení SPD), nyní položil zásadní dotaz. Je podle něj třeba se ptát, kdo je tím, kdo radikalizuje společnost a přispívá k tomu, že se v této zemi mlátí za kandidaturu pod hlavičkou řádně zaregistrovaného hnutí, zastoupeného v Poslanecké sněmovně.

Společnost podle něj nejvíce rozděluje přidělování nálepek. Tedy ti, kteří stále dokola opakují, že SPD je náckovská a fašounská. A nejen SPD, ale dnes v podstatě každý, kdo má kritický postoj k EU, k liberální migrační politice nebo k homosexuálním sňatkům.

„Jsou to právě mainstreamoví komentátoři typu Fendrycha, Šídla, Honzejka, Kundry, většina umělců a tzv. ‚osobnosti‘: Hřebejk, Hrušínský, Halík...“ píše Provazník. A jsou to rovněž redaktoři České televize, kteří navzdory všem kodexům vždy přidávají k SPD nějaký hanlivý přívlastek.

A týká se to i politické konkurence SPD, která si na ni otvírá ústa pravidelně. „Ne Babiš, ne Zeman a ne Okamura, ale ten ‚slušný proEUropský‘ politický a mediální mainstream stojí za těmi zbabělými ranami na Ladislava Jakla,“ shrnuje to Josef Provazník.

Pokud si to tito lidé sami neuvědomí, bude podle něj další vývoj takový, že příští útok bude ještě brutálnější a vše může skončit až smrtí.

„Budou pak ti výše zmínění ‚slušňáci‘ konečně spokojeni?“ ptá se Provazník.

autor: jav