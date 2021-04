Petr Kolář: Vyhodit všechny ruské diplomaty v ČR. Celá EU by měla vyhošťovat

Někdejší velvyslanec v USA a v Rusku Petr Kolář promluvil k výbuchu ve Vrběticích z roku 2014, do kterého byli podle českých tajných služeb zapojeni dva ruští armádní agenti. Takovýto čin by měl podle Koláře vést k vyhoštění prakticky všech ruských diplomatů z našeho území. Byl by to tvrdý krok, ale Kolář si ho umí představit.

Petr Kolář, někdejší český velvyslanec v Rusku a v USA, si ve vyjádření pro server Aktuálně.cz nebral servítky. Konstatoval, že na odhalení tajných služeb v kauze Vrbětice je třeba reagovat co nejrazantněji.

„Víme, že řada lidí, kteří mají diplomatický pas, ho využívá jen jako diplomatické krytí, ale dělá úplně jinou činnost. Vzhledem k tomu by to mohlo být řešení. Je tu precedens z minulosti, co se stalo mezi Velkou Británií a Ruskem. Došlo k masivnímu vyhoštění ruských diplomatů z Londýna. Velmi to pročistilo ten ruský zakalený zpravodajský rybník, který tam síť agentů budovala. Nebylo by od věci zvážit to i na naší straně, umím si to představit,“ sáhl Kolář ke srovnání útoku na Sergeje Skripala ve Velké Británii.

„Smyslem by bylo, aby na obou stranách byl pouze nejnutnější personál. Takže za nás vypovědět skoro všechny Rusy, aby velvyslanectví sloužilo jen jako diplomatický kanál mezi vládami. I když naše hlava státu tento diplomatický kanál nepoužívá a jede si svou vlastní linii,“ dodal ještě.

Pokud jde o Zemana, fakt, že prezident tentokrát práci BIS nezpochybnil tak, jak to v minulosti už několikrát udělal, naznačuje, že důkazy z Vrbětic opravdu mají svou váhu.

To, co vyšlo najevo, podle Koláře není legrace, jde podle něj o ruský teroristický čin spáchaný na českém území, a to nejen že nelze přehlížet, ale tvrdě odsoudit by ho měla celá EU a země EU by solidárně měly vyhostit pár ruských diplomatů. Kolář s napětím čeká především na to, jak se zachovají Francie a Německo. Tyto země jsou srdcem EU, ale zároveň má každá z nich své zájmy v Rusku, takže je otázka, jak se zachovají.

