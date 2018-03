Petr Lachnit: Co chceme od škol pro naše děti?

22. 3. 2018 10:21

"Každé dítě by se mělo naučit číst a počítat. Kvůli tomu ještě nemusí nutně chodit do školy. To by ho mohli bez problémů naučit i jeho rodiče. Škola by tedy měla přinést pro život dítěte něco navíc. Naučit ho společenským návykům, životu v kolektivu. Měla by mu přinést základní hodnotovou orientaci, ale také orientaci v oblasti lidského poznání," začíná svoji dnešní úvahu JUDr. Petr Lachnit, a pokračuje...