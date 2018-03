Petr Žantovský u Veselovského: Lidé mohou číst, co jim libo a utvářet si názor vlastním rozumem

Hned na úvod poznamenal, že Česká tisková kancelář by měla být objektivní a podle Žantovského také je. Alespoň se mu to tak jeví. Jako nový radní se však chce podívat na to, zda ČTK přihlíží k alternativním zdrojům informací. Prý tím nemyslí Sputnik, o němž všichni vědí, že jde o ruské médium, které jedná v zájmu Kremlu. Totéž platí o serveru Aeronet. Člověk, který sleduje tyto servery, zjistí především to, jak chce Rusko podávat informace.

S odstupem hledí např. na server AC24, kde nevidí jasně, čí zájmy hájí. Přesto nedal moderátorovi Martinu Veselovskému za pravdu v tom, že by server AC24 šířil nesmysly a dezinformace. Pokud se prokáže, že server lhal, měl by svou informaci opravit. Moderátor Martin Veselovský mu obratem předestřel několik nesmyslů, které server AC24 šíří. Například informaci o tom, že virus zika byl šířen úmyslně a to geneticky modifikovanými komáry. „Co vám k tomu mám říct?“ zeptal se Veselovského Žantovský a už nedodal nic dalšího.

Toliko v obecné rovině poznamenal, že lidé mohou číst, co je jim libo a utvářet si názor při užití vlastního rozumu. Názorová pluralita informačních zdrojů je podle Žantovského důležitá. Pokud budou alternativní servery vydávat hodnověrné a ověřitelné informace, pak by na ně mohla upozorňovat i ČTK.

„Nemůžete zatratit něco jen proto, že se tam najde nepravda nebo lež. Nebo záměrná ostrakizace někoho nebo něčeho. Znovu říkám, já nepřestanu číst Aktuálně.cz jenom proto, že o mně třikrát napsali nepravdu,“ předestřel svůj pohled Žantovský. Pro mě je to relevantní zdroj informací, já si proti nim položím jiný zdroj informací a někde uprostřed si nacházím svoji pravdu, jako občan,“ dodal.

Ve druhé polovině rozhovoru došlo i na server ParlamentníListy.cz. Veselovský se Žantovského zeptal, zda mu nevadí, že zástupcem šéfredaktora tohoto serveru je Radim Panenka. „Před deseti lety člen extremistické a rasistické národní strany,“ přiblížil Veselovský. Žantovský odvětil, že s Radimem Panenkou nepřichází do styku. Vedle toho podotkl, že je to věc stará deset let a on se nesnaží lidi takto kádrovat. „Nevím o tom, že by byl v nějakém trestním stíhání nebo v něčem takovém,“ podotkl.

Posléze si na PL.cz postěžoval. Prý má k tomuto serveru rozporuplný vztah. Proč? „To, co čtete v rubrice ‚Týden v médiích‘, jsou rozhovory, které se mnou dělá tamní redaktor. Titulek nevymýšlím já a jsem s ním zpravidla vždycky velice nespokojen. Žádal jsem majitele, aby změnili titulkovou politiku alespoň u mých článků a on mi vysvětlil, že oni jsou politický bulvár a že kdyby tam nedali atraktivní titulek, tak se čtenář potom neprokouše tím zbytkem. Nevím, je to názor,“ uvedl Žantovský.

Zkrátka prý nemá pravomoc s titulky něco dělat. Jenže to není jediná rubrika, ve které se Žantovského texty objevují. Už třetí rok vydává na PL.cz napůl fejetonové a napůl esejistické texty na různá témata. Tuto rubriku má prý mnohem víc pod kontrolou.

autor: mp