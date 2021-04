Petříček: Rusko? Hybridní hrozby, dezinformace, Ukrajina. O to jde

reklama

Anketa Rusko vyhostilo 20 lidí z naší ambasády v Moskvě. Má ČR vyhostit další ruské diplomaty? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 7511 lidí

Petříček se úvodem vyjádřil k tomu, jak je možné, že vyšetřování kolem výbuchu ve Vrběticích trvalo tak dlouho. „Nemohu komentovat detaily vyšetřování, protože stále se jedná o záležitost, která je utajovaná, je režimová. Myslím, že policie i tajné služby udělaly skvělý kus práce, že i po tolika letech se dohledala nová fakta a jsou zde jasné závěry, které vedly k tomu ohlášení v sobotu vpodvečer, jak a co se ve Vrběticích stalo,“ podotkl Petříček.

Jak je situace vážná? Jak může změnit vztahy České republiky a Ruska? „Je to zcela zásadní. Za posledních několik let asi v Evropě nedošlo k tak zásadnímu incidentu na půdě státu Evropské unie a určitě to naruší dále vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. Já jsem rád, že vláda rozhodla, že nebude přizvávat například ruskou společnost do tendru na Dukovany, protože jsme na bezpečnostní rizika upozornili již v minulosti a teď se to potvrdilo. To, že vztahy to naruší, otázka bude ještě další reakce na to, co udělalo i Rusko, protože my jsme vyhostili 18 pracovníků ruské ambasády, Rusko vyhostilo 20 pracovníků naší ambasády, navíc ještě ke všemu tam došlo k vyhoštění, podle mých informací, zástupce velvyslance, což je mnohem vyšší šarže nebo rank, než co jsme vyhošťovali my,“ domnívá se Petříček, že to může mít i další dohru.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Petříček se vyjádřil i k tomu, proč o celé věci neinformoval on sám, když o ní věděl. „Myslím, že to vysvětlil pan Babiš včera, když sdělil, že informace poprvé slyšel 7. 4.,“ uvedl. Nástupce Petříčka, v současné době předseda ČSSD Jan Hamáček, chce však podat trestní oznámení na neznámou osobu – právě ve spojitosti s tím, že o tom Petříček věděl.

„Je to určitě záležitost orgánů činných v trestním řízení. Nechci to komentovat. Nemyslím si, že bych tady vyzradil jakoukoliv informaci, na to si dávám opravdu velký pozor, protože pokud se jedná o utajované informace, tak vím, že to nemohu komentovat. Nicméně tady bude jednat dnes vláda o možném odtajnění těch informací a závěrů vyšetřování a já jsem přesvědčen, že veřejnost by měla mít právo na to se seznámit s tím, co tajné služby a policie zjistily, co vyšetřily a vneslo to do tohoto případu víc jasno. Já jsem přesvědčen, že tady je skutečně namístě, aby dnes ten spis byl odtajněn,“ sdělil Petříček.

Zda jde ze strany Hamáčka o politický boj, se nechtěl Petříček vyjadřovat. „To ať si diváci přeberou sami, já to vnímám, že jsem se držel zákonných norem a že je tady skutečně důležitá ta podstata té věci, a to je, že naše tajné služby a policie odvedly skvělou práci, a přestože jsme možná už nevěřili, že případ Vrbětice bude vyšetřen, tak zde je skutečně důvodné podezření, že ruští agenti se podíleli na tom výbuchu,“ dodal.

Následně se pak Petříček vyjádřil k tomu, jakou podporu může Česku vyjádřit Evropská unie. „Podobně jako po nepovedené otravě Sergeje Skripala, tak by mohla přijít vlna solidarity v podobě vyhoštění ruských diplomatů z dalších členských států Evropské unie. Myslím, že toto je otázka i pro Severoatlantickou alianci, kde ta informace již byla předána našim spojencům. Lze očekávat podporu nejenom slovní, ale možná i činy,“ sdělil.

Závěrem se exšéf diplomacie vyjádřil i ke krokům svého budoucího nástupce Jakuba Kulhánka, jenž má do funkce nastoupit ve středu. „V tuto chvíli by měl určitě vyhodnotit, že ruská reakce nebyla čistě reciproční, protože vyhostili více českých diplomatů, vyhostili dvojku naší ambasády v Moskvě, a také našim diplomatům dali pouze den místo dvou dnů, které jsme my dali k dispozici jim. Takže tady to není v zásadě reakce, která by odpovídala tomu kroku na české straně. Na to by měl reagovat. A měl by se také zaměřit na posilování odolnosti, prohlubování spolupráce s našimi partnery v případném čelení různých hybridních hrozeb a dezinformací ze strany Ruska. Aktuální je také situace na Ukrajině,“ dodal.

Psali jsme: Ústí nad Labem: Autobus na Miladu bude jezdit bezplatně Martin Jan Stránský: Covidismus – hovadismus Klaus: Covid už nestraší. Tak straší Vrběticemi. Jak 50. léta Hamáček: Rusové nám vyhodili i zástupce velvyslance. Musíme reagovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.