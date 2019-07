Petříček bude jednat s palestinským ministrem Málikím

Česko má s Palestinou dlouhodobě dobré diplomatické vztahy, přestože Praha patří mezi hlavní politické stoupence Izraele v Evropské unii. Loni však diplomatický spor mezi oběma zeměmi český kladný postoj k otevření americké ambasády v Jeruzalémě. Palestina v reakci na to stáhla z Česka svého velvyslance. Palestinská diplomacie také varovala, že by případný přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, po kterém volá prezident Miloš Zeman, vnímala jako krok v rozporu s mezinárodním právem.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky