Pikal v ČT prozradil, jak budou dál Piráti postupovat v kauze Murín

Vláda v demisi poslala do Sněmovny návrh zákona o obecném referendu. Piráti by všelidové hlasování chtěli také, ale s jinými parametry. Na to, o čem a za jakých podmínek by lidé podle Pirátské strany mohli hlasovat, a jak budou dál postupovat v kauze ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), kterého chce premiér v demisi Andrej Babiš sesadit z funkce, odpovídal v Interview ČT24 místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.

V úterý chtěli Piráti ve Sněmovně žádat vysvětlení, proč se premiér v demisi Andrej Babiš snaží zbavit funkce šéfa GIBS, při neveřejném jednání se ale podle Pikala prakticky nedozvěděli nic, protože Andrej Babiš pronesl své úvodní slovo a pak jednání opustil. „Ani nečekal, jestli budeme jednat, nebo nebudeme jednat. V zásadě se neschválil pořad schůze, takže se nic neprojednalo, pouze bylo předneseno stanovisko pana Murína, které už zaznělo dříve,“ upřesnil Pikal.

Piráti však rozřešení této věci považují za velmi důležité a proto prý připravují usnesení Sněmovny, „které by tuto situaci mohlo odblokovat tak, aby se komise pro kontrolu GIBS mohla věnovat své práci, i když není zvolen její předseda“, uvedl Pikal.

Práci ředitele GIBS však kritizoval i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. A navíc nutno připomenout, že funkce ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů je v kompetenci premiéra. Piráti však zpochybňují Babišovo rozhodnutí, protože nyní je vláda bez důvěry, nemá důvěru občanů, ani Poslanecké sněmovny. „Taková vláda by neměla dělat zásadní personální změny v silových složkách státu,“ zdůraznil Pikal.

Mimořádná schůze Sněmovny byla nakonec neveřejná a poslanci její program neschválili. Pikal uvedl, že proti tomu, aby se kauza Murín dostala na program schůze, hlasovala prý tradiční hlasovací koalice ANO, SPD a KSČM. Piráti do vlády nechtějí, ale s vládou nyní vyjednává sociální demokracie – důvod, proč to ČSSD dělá, když vidí, že zafungovala hlasovací koalice ANO, SPD a KSČM, je prý ten, že věří, že se jim přece jenom podaří něco prosadit. „Uvidíme, jak silní z těch jednání vyjdou a zda jim to vůbec členská základna schválí,“ řekl.

Podle Pikala není šéf ČSSD Jan Hamáček zrovna dobrý vyjednavač, když šel v úterý na jednání s hnutím ANO s tím, že sociální demokracie nechce být v jedné vládě s trestně stíhaným premiérem, ale odcházel s tím, že tuto podmínku vymění za resort financí nebo resort vnitra. „Pokud vím, tak původně měl obě dvě tyto podmínky, takže akorát od jedné z nich upustil. Nejsme si jistí, pokud bude ČSSD takhle ustupovat, jestli ta vláda pak vznikne, nebo jestli dostane tu důvěru od svých straníků,“ dodal.

Co se týká referenda, vláda dala souhlasné stanovisko s návrhem sociální demokracie, která chce, aby počet podpisů pro iniciaci referenda byl alespoň 850 tisíc, a aby bylo referendum závazné, tak se musí vyslovit více než polovina oprávněných voličů, což je zhruba přes čtyři miliony lidí. Tato varianta však pro Pirátskou stranu, která má referendum také ve svém programu, přijatelná není, jelikož Piráti navrhovali 250 tisíc podpisů.

„My máme v programu, že referendum, pokud má fungovat a být životaschopné a reálně použitelné, tak takto vysoce nastavená kvóra nám nepřipadají reálná,“ sdělil Pikal s tím, že na druhou stranu poté, co ČSSD předložila tento svůj návrh bez konzultace s kýmkoliv dalším a zařadila ho do systému, tak proběhla stálá komise pro ústavu a tam bylo téma referendum diskutováno. „Jednali jsme tam o tom velmi podrobně a vypadá to, že se shodneme na nějakých lepších kritériích,“ uzavřel Pikal s tím, že by se mohli sejít alespoň na kvóru půl milionu podpisů.

