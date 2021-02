Pirátka Gregorová: EU vakcíny zvládla, zkazily to státy. Třeba Česko. Vidím do toho

reklama

Gregorovou podle jejích slov definuje škatulka „neutrální dobro“. „Já jsem si dělala tyhle internetové testy, stejně jako spoustu dalších testů – a to je jedna ze škatulek, co mi vyšla. Přišlo mi to hodně adekvátní, navíc se to vztahuje k hrám, a já jsem gamer, takže jsem si to označila, aby lidi věděli, co ode mě čekat,“ poznamenala Gregorová.

Brát politiku úplně vážně podle ní není dobré. „Politika není ultraseriózní džob někde s kravatou. Jde o veřejnou službu, ale nesmíme se přetvařovat, že kvůli tomu všichni politici přestávají být i lidmi. A to je podle mě zásadní, co pak způsobuje, že ani tolik lidí do politiky nevstupuje, protože to vidí, jako že je to vzdálená věc, kde jsou ti vážení lidé v těch oblecích. A na to přece nikdy nebudu mít, protože to se mě netýká. Ale my jsme v demokracii, vláda lidu, teda přesně všech těch lidí, co si tohle řeknou, protože politici vytvářejí ten dojem. Jich se to týká a oni by měli se zapojit a být víc aktivní a třeba i kandidovat. Ale pokud jim furt budeme dávat nějaký vzor vážných politiků, tak se nikdy neodváží, ale je to úplně normální veřejná služba, a pokud se cítíte, že ji chcete vykonávat, tak můžete, i když jste mladý, starý, žena, muž, cokoliv,“ podotkla.

Gregorová následně zhodnotila, jak působí na lidi pořad Čau lidi premiéra Andreje Babiše (ANO) a vůbec jeho komunikace. Je to ten typ komunikace, neseriózní, trochu blíž k lidem, který je Gregorové sympatický – odhlédne-li se od obsahu? „Tak samozřejmě, právě proto mu to taky funguje. Protože to je ten způsob, jak s těmi lidmi komunikovat, aby se to k nim dostalo blíž. On to ví díky svému PR týmu, my ostatní si musíme vystačit sami se sebou nebo s tím, co dělat, ale je to podle mě krok správným směrem. O obsahu se nebavím," dodala.

„Definovala bych se všeobecně jako člověk, který chce co nejmenší stát, já osobně bych tedy směřovala ještě dál a jsem fanoušek něčeho, jako je evropská federace, která si převezme na sebe třeba ty povinnosti, jako je ta bezpečnost území a podobně. A co minimální stát, který se ale dokáže postarat o ty, co se o sebe prostě postarat nedokážou. Vím, že to hodně lidí mate, protože mají pocit, že buď existuje pravice, kde je jenom minimální stát, který nedělá nic pro ostatní, nebo jenom levice, která ode všech všechno bere a všem to přerozděluje. Ale ve skutečnosti to takhle nefunguje. Nejsou jenom dva extrémy. Vždycky máte i velice široké spektrum mezitím možností, co můžete dělat. A tam se momentálně nacházím a myslím si, že to může fungovat, pokud ten stát o těch financích rozhoduje rozumně a nerozkrádá je,“ uvedla další ze svých myšlenek Gregorová.

Následně hovořila i o evropské integraci. „Evropská federace za mě nemá spravovat úplně všechno. Za mě by měla být, řekněme, jenom tím prostředím, kde si vzájemně solidárně můžou státy nebo lidé nebo regiony, dokonce Evropská federace regionů je můj utopický cíl, tam by si mohli solidárně pomáhat, takže předávat si i know-how, případně sdílet i nějaké finance. A hlavně za mě jakoby ta funkce té evropské federace v té bezpečnosti, protože samozřejmě čím větší je pak, řekněme, ten projekt, konglomerát, tím větší má i sílu se bránit nějakým útokům. A zároveň uvnitř čím větší subsidiarita, tím lépe. Proto říkám ty regiony. Protože hodně lidí, když se bavím o evropské federaci, tak se vyděsí: no jo, ale vždyť přijdeme o stát, o hranice, o tu svou kulturu. Jenomže kultura nestojí na hranicích. My máme českou hymnu a knedlíky a tadyty věci, protože máme nějaké arbitrální hranice. Teď se Schengenem už to stejně neplatí. My je máme, protože máme nějakou regionální kulturu a tu máme lišící se i napříč Českou republikou,“ sdělila Gregorová.

Knedlíky by pak podle ní byly i ve federaci, a to dokonce lépe chráněny, protože ten region by se rozhodl, že tohle je jeho kultura, kterou si chce udržet a mohl by se rozvíjet. „Vím, zní to jako utopie, ale zároveň proč nesnít o tom, co chceme mít, a nejít k tomu nějak myšlenkově,“ dodala Gregorová.

A co si myslí o tom, jak EU zajišťovala vakcíny proti koronaviru? „Jakožto insider Evropské unie a fungování, tak říkám, že Evropská unie nezaspala, objednala všechno včas. Bila na poplach. Už loni v lednu, nebo ještě dřív, tak říkala, že bude potřeba centralizovat nějaké ty nákupy. Že nebude dostatek třeba těch lékařských pomůcek a respirátorů a dalších věcí, že je potřeba to nakoupit předem, a apelovala na ty státy, protože sama Evropská unie na to neměla pravomoci. A státy se na to vykašlaly,“ zmínila.

„Loni v červnu Evropská unie objednala dostatek vakcín, vyjednala podmínky, aby je první dostala ta Evropská unie, respektive ty členské státy, a pak až třeba další objednávky, takže jsme měli výborné podmínky. A pak bylo na těch státech, aby začaly vypracovávat své plány, protože samozřejmě Unie nemůže vytvářet centralizovaný plán pro všechny státy, to nedává smysl, protože každý máme jiný systém zdravotnictví,“ podotkla.

Považuje za strašlivé selhání naší vlády to, že Česká republika neměla ještě loni v prosinci distribuční plán vakcíny. „A to, že se to teď snaží svést na Evropskou unii, že nemá dost vakcín... vláda v tomhle selhala mnohem víc,“ dodala závěrem se slovy, že kdyby nebylo Evropské unie, tak by se začalo očkovat až někdy v březnu a dubnu.

