Pithart vyzval národ: Vstupte do politických stran. Pro dobro země

Bútora konstatoval, že na Slovensku teď budou oslavy sametové revoluce trochu jiné. Zvláště poté, co premiér Robert Fico vystoupil před studenty a poznamenal, že mladí lidé, kteří s ním nesouhlasí v pohledu na válku na Ukrajinu, se mohou sebrat a jít bojovat na Ukrajinu. „To je úplně děsivý krok vládní moci,“ poznamenal Bútora.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
V myšlenkách se vrátil do roku 1990 a zalitoval, že Občanské fórum se nechtělo transformovat v politickou stranu. „I pod vlivem Václava Havla,“ posteskl si Pithart. Už tehdy si prý řekl, že něco je špatně. „Občanskou společností nikdy nezměníte vládu. Vládu můžete měnit jen ve volbách a ve volbách by podle mého měly kandidovat jen politické strany, tak jako je to v západní Evropě,“ poznamenal Petr Pithart.
„To heslo – ‚strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny‘ – to bylo naprosto destruktivní. Vyhrály se s tímto volby, ale ta daň, kterou jsme za to zaplatili, je krutá daň,“ zdůraznil Pithart. A že má obavy z toho, že v Česku panuje nechuť vůči politickým stranám. Řekl, že osobně by uvítal, kdyby lidé začali vstupovat do politických stran, a to masově, aby je posílili.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák