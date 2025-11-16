Pithart vyzval národ: Vstupte do politických stran. Pro dobro země

V druhé hodině Otázek Václava Moravce se před kamerami ČT setkali Petr Pithart a Martin Bútora. Pithart naznačil, že bychom bedlivě měli sledovat, co se děje na Slovensku, protože Slováci Čechy tlačí k tomu, aby se na sebe podívali „jinýma očima“. Vyjádřil se kriticky k tzv. občanské společnosti. Jedno z hesel Občanského fóra označil za „naprosto destruktivní“. Sociolog Bútora vynadal slovenskému premiérovi Robertu Ficovi.

Bútora konstatoval, že na Slovensku teď budou oslavy sametové revoluce trochu jiné. Zvláště poté, co premiér Robert Fico vystoupil před studenty a poznamenal, že mladí lidé, kteří s ním nesouhlasí v pohledu na válku na Ukrajinu, se mohou sebrat a jít bojovat na Ukrajinu. „To je úplně děsivý krok vládní moci,“ poznamenal Bútora.

Petr Pithart doplnil, že i u nás je chybou, když předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal z budovy Sněmovny stáhnout ukrajinskou vlajku. Jedním dechem dodal, že bychom stále měli sledovat, co se děje na Slovensku, případně sledovat, co Slováci říkají o nás, protože se pak uvidíme „jinýma očima“, což je podle Pitharta ku prospěchu celé České republice.

V myšlenkách se vrátil do roku 1990 a zalitoval, že Občanské fórum se nechtělo transformovat v politickou stranu. „I pod vlivem Václava Havla,“ posteskl si Pithart. Už tehdy si prý řekl, že něco je špatně. „Občanskou společností nikdy nezměníte vládu. Vládu můžete měnit jen ve volbách a ve volbách by podle mého měly kandidovat jen politické strany, tak jako je to v západní Evropě,“ poznamenal Petr Pithart.

„To heslo – ‚strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny‘ – to bylo naprosto destruktivní. Vyhrály se s tímto volby, ale ta daň, kterou jsme za to zaplatili, je krutá daň,“ zdůraznil Pithart. A že má obavy z toho, že v Česku panuje nechuť vůči politickým stranám. Řekl, že osobně by uvítal, kdyby lidé začali vstupovat do politických stran, a to masově, aby je posílili.

autor: Miloš Polák

