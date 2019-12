Pitomec! Topolánek vypleskal Michálka kvůli TOP 09. Jenže do Kalouska se pustil další pirát. A pak přišlo tohle, z neziskovky

Přestřelka mezi Piráty a TOP 09 má na Twitteru dohru. „Jak může člověk, který má nejenom špatnou pověst, ale navíc to je pitomec, někoho vůbec hodnotit, fakt netuším,“ napsal bývalý premiér Topolánek o Michálkovi. „Chápu, že kolegům z TOP 09 se to blbě poslouchá, ale je to prostě fakt. Miroslav Kalousek dnes (a neřeším, jestli právem, nebo neprávem) slouží jako štít Andreje Babiše,“ sdělil Pirát Ferjenčík. Něco k tomu napsal i ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům…

Jakub Michálek v rozhovoru pro server Aktuálně.cz konstatoval, že TOP 09 by měla zaniknout, aby ulehčila život opozici, která by měla nabídnout alternativu vůči vládě Andreje Babiše. Nezůstalo však jen u toho. ODS vybídl, aby ubrala na agresivních výpadech proti Evropské unii, a Starostům a nezávislým sdělil, že spolupráci s nimi považuje v tuto chvíli za nepravděpodobnou. Jinými slovy, Piráti příliš nevěří v užší spolupráci s pravicově laděnými opozičními stranami proti Andreji Babišovi (ANO), ale jsou připraveni jim dát celou řadu rad. Například – „zanikněte“.

Anketa Chcete šéfa ODS Petra Fialu za premiéra? Chci 3% Nechci 97% hlasovalo: 18231 lidí

„Myslím si, že scénář, že bychom kandidovali s ODS, KDU-ČSL nebo TOP 09, je prakticky vyloučen. Myslím si, že TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty. U STAN to v současné době spíš považuji za nepravděpodobné, nicméně myslím si, že je to věc, kterou bychom měli z těch mnoha možností zvažovat. Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby některé názorové myšlenky byly zapojeny do stávajících politických stran, třeba do ODS. Tak by se omezily její agresivnější výpady vůči Evropské unii. A samozřejmě voliče TOP 09 může oslovit jak Pirátská strana, tak některá jiná politická strana. Takže voliči TOP 09 se neztratí, ale je potřeba, aby politická scéna nebyla fragmentovaná. Protože vyjednat něco v Poslanecké sněmovně v devíti klubech je prakticky nemožné. Je potřeba usilovat o určitou racionalizaci jednání,“ zdůvodnil Michálek svůj postoj.

Michálek však svoji kritiku stupňoval, když se zaměřil na osobu Miroslava Kalouska. Kalouskovi nedůvěřují podle průzkumů tři čtvrtiny lidí, což omezuje možnosti opozice, míní Michálek. Podobný názor podle něj mají i ostatní opoziční strany, jen to neříkají veřejně. Podle Michálka by Kalousek měl jít do ústraní. „V okamžiku, kdy jednu z nejmocnějších funkcí má pan Kalousek, je nemožné, abychom prosadili jakoukoliv alternativu, protože pan Babiš to bude vždy svádět na pana Kalouska,“ uvedl Michálek.

Za Michálka se postavil šéf Pirátů Ivan Bartoš. Michálek podle něj popsal současnou politickou realitu. Souhlasí i s nutností integrovat opozici, a Kalousek v tom podle Bartoše hraje svou roli. „Jistý proces integrace v této části spektra je určitě žádoucí, ostatně se o tom přeci veřejně hovoří a veliká část společnosti to i takto vnímá. Stejně tak jako roli pana bývalého předsedy Kalouska,“ napsal pro Hospodářské noviny Bartoš. Pokud se, podle něj, nepodaří změnit volební zákony, které nahrávají vítězi voleb a ve kterých hlasy voličů nemají stejnou váhu, je podle Bartoše sjednocení opozice jedním z možných řešení postupu proti hnutí ANO premiéra Babiše.

A jak na to reagovali jednotliví aktéři české politiky? Například bývalý premiér Miroslav Topolánek na Twitteru prohlásil: „Jak může člověk, který má nejenom špatnou pověst, ale navíc to je pitomec, někoho vůbec hodnotit, fakt netuším.“

Jak může člověk, který má nejenom špatnou pověst, ale navíc to je pitomec někoho vůbec hodnotit fakt netuším.https://t.co/YMwH3hTcv5 — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) December 6, 2019

Novinář Alexandr Mitrofanov upozornil na slušnost v politice, když na adresu Pirátů napsal: „Úcta ke starším a zkušenějším – se aspoň u Pirátů – zjevně nenosí, každý soudný člověk ale musí uznat, že má Kalousek za sebou ve srovnání s nimi úctyhodnou politickou kariéru.“

"Úcta ke starším a zkušenějším – se aspoň u Pirátů – zjevně nenosí, každý soudný člověk ale musí uznat, že má Kalousek za sebou ve srovnání s nimi úctyhodnou politickou kariéru."@VrataDostalhttps://t.co/te3ToNgP7P — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) December 6, 2019

V diskusi pod Mitrofanovovým příspěvkem se objevil bývalý europoslanec Jaromír Štětina, který napsal: „Doufám, že nové vedeni topky dokáže Kalouska ochránit před lží. Staré vedeni to nedokázalo.“

Fotogalerie: - Bitka s policií v Paříži

S výrokem Michálka však souhlasil jeho strancký kolega Mikuláš Ferjenčík, ten napsal: „Chápu, že kolegům z TOP 09 se to blbě poslouchá, ale je to prostě fakt. Miroslav Kalousek dnes (a neřeším, jestli právem, nebo neprávem) slouží jako štít Andreje Babiše.“

Chápu, že kolegům z TOP 09 se to blbě poslouchá, ale je to prostě fakt. Miroslav Kalousek dnes (a neřeším, jestli právem, nebo neprávem) slouží jako štít Andreje Babiše.https://t.co/WwgzRwPlmy — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) December 6, 2019

Vyjádřil se však i samotný cíl Michálka – Kalousek. Ten na svém twitteru napsal: „Kdyby Andrej Babiš Pirátskou stranu neměl, musel by si jí vymyslet. Pokud hlavním mediálním tématem k auditu Evropské komise o konfliktu zájmu má být diskuse o tom, zda má TOPka zaniknout a Kalousek zahynout, tak je to fantastický výsledek. To by nezvládl ani Prchal.“ Tento tweet Kalouska sdílel známý twitterový glosátor Jie, jenž napsal: „Ač se dokážu v některých názorech s Pirátsou stranaou shodnout a někteří jejich politici jsou mi sympatičtí, Michálek se chová arogantně dlouhodobě a tohle opravdu nevychytal.“

Jie zveřejnil ještě jeden tweet k tomuto tématu, když poukázal na politickou minulost pirátského místostarosty Prahy 1 Pavla Nazarského, ten totiž, dle uživatele Jie, kandidoval v roce 2002 v komunálních volbách za sládkovce.

Docela mě baví, že Jakub Michálek drtí TOP09, že by měla zaniknout, ale zároveň se zjistilo, že místostarosta Prahy 1 Pavel Nazarský kandidoval v roce 2002 v komunálních volbách za Sládkovce.



Not bad, not bad at all... pic.twitter.com/hiUgBq2QEg — Jie (@jietienming) December 6, 2019

Zprávu okomentoval i poslanec TOP 09 Dominik Feri, jenž poznamenal, že tedy Piráti asi smír a spolupráci nechtějí.

Aha, tady koukám někdo smír a spolupráci nechce. https://t.co/Kdu3hXkcml — Dominik Feri (@DominikFeri) December 6, 2019

V diskusi však uživatel Cendis poznamenal: „Skoro 10 let se všechny konzervativní pravicové strany do Pirátů navážejí, urážejí je a dělají si z nich srandu. A teď vás jako sere, že někdo řekl, co si mysli?“

Avšak příspěvek Feriho okomentoval i Karlem Janečkem založený Nadační fond proti korupci, ten napsal: „Jestli vono na tom maličko trošičku drobounce něco pravdy nebude ale no....“

Výpad Michálka vůči TOP 09 okomentovala i její nová předsedkyně Markéta Adamová, jež napsala: „Na Letné zazněl jasný požadavek – je potřeba vyřešit oslabení voličských hlasů a roztříštěnost opozice. Byl to apel na nás, politické strany. Jsem přesvědčena, že takhle lze porazit Andreje Babiše i Miloše Zemana. Kádrování našich poslanců je jen voda na jejich mlýn.“

Na Letné zazněl jasný požadavek - je potřeba vyřešit oslabení voličských hlasů a roztříštěnost opozice.



Byl to apel na nás, politické strany. Jsem přesvědčena, že takhle lze porazit Andreje Babiše i Miloše Zemana. Kádrování našich poslanců je jen voda na jejich mlýn. — Markéta Adamová (@market_a) December 6, 2019

To však nebylo z českého twitterového prostředí vše, ozval se i ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Ten napsal: „Michálek je občas jako slon v porcelánu, ale tentokrát má 100% pravdu. Úkol opozice č. 1 je, nějak zařídit, aby Kalousek konečně odešel a integrace mohla začít.“

Michálek je občas jako slon v porcelánu, ale tentokrát má 100% pravdu. Úkol opozice č. 1 je, nějak zařídit, aby Kalousek konečně odešel a integrace mohla začít. — Martin Rozumek (@RozumekMartin) December 6, 2019

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Takže ta zpráva je důvěrná a vy z ní opět citujete? To je výborný!“ Poslanec od Babiše se v ČT překřikoval s Hřibem Exprezidenta Kisku obvinila policie. Je to kampaň, brání se Nechci nové pionýry, volá ekonom Pikora. Děsí se toho, co přichází Emma Smetana si pozvala piráta Bartoše a ten spustil kanonádu: Babiš? Ostuda!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.