Platíte zbytečně stovky navíc. Operátoři vás „holí“. Tady je trik

Se službami operátorů působících v Česku již lidem dochází trpělivost nejen kvůli cenám, ale i kvůli kvalitě připojení. Loňský rok provázely zejména uživatele operátora O2 časté výpadky a během loňského léta bylo běžné, že internet lidem od tohoto mobilního operátora vypadl i vícekrát v jednom týdnu. Kdo si potřeboval během pracovního týdne vyřídit telefonáty či pracovat na internetu, měl častokrát smůlu a soudě dle reakcí na sociálních sítích kompenzace klientům pouze v podobě 300 Kč na nákup telefonů a příslušenství v O2 prodejnách a e-shopu připadala spíše jako výsměch. „Platím 3 čísla, věčně jen nějaké problémy a teď 300 Kč na další kšeft pro Vás. To nemyslíte vážně,“ vzkazovali lidé s tím, že pro ně byla taková forma kompenzace za výpadek na začátku loňského srpna poslední kapkou.
Kdo nabídky využil a koupil nový telefon s 300korunovou slevou a doma na něm chtěl začít brouzdat po internetu, zřejmě nebyl příliš potěšený hned o tři dny později, kdy nastal opětovný výpadek mobilní sítě. Tehdy již O2 raději ani o žádné kompenzaci nepsalo.
Zákazníci očekávající, že se jim po častých výpadcích služeb a komplikacích firma rozhodne upravit výši vyúčtování, se nedočkali. Respektive změna částek na fakturách jim o několik měsíců později přišla – avšak přesně opačná, nežli ta, v níž doufali. Své ceny internetu po sérii výpadků totiž operátor naopak navýšil.
Právě O2 se od března letošního roku vytasilo se zdražováním pevného internetu o 50 korun při každém měsíčním vyúčtování. Operátor od března 2026 plošně zdražil většinu svých optických a kabelových tarifů o 50 Kč a ceny vzrostly tak, že O2 Internet 100 Mb/s nově stojí 349 Kč měsíčně, 250 Mb/s: 449 Kč měsíčně, 500 Mb/s: 549 Kč měsíčně a stejná cena 599 Kč zůstala jen u 1000 Mb/s varianty. A třešničkou na dortu bylo, že zvýšení cen některým zákazníkům operátor ani nedal vědět dopředu.
„Standardně je změna avizována měsíc před změnou, a to emailem nebo prostřednictvím vyúčtování,“ odvětil operátor O2 na dotazy lidí, jak dlouho dává předem vědět, a potvrdil tak, že mnozí zákazníci až do vyúčtování nemusí mít tušení, že se jim zvedly platby za internet. „Ceny našich optických tarifů aktualizujeme v reakci na rostoucí náklady na údržbu a rozvoj optické sítě. K jejich úpravě přistupujeme po více než 3 letech – poprvé od doby, kdy jsme tyto tarify zavedli do naší nabídky. Umožní nám to poskytovat i nadále ty nejpokročilejší technologie, které zajistí stabilní, rychlé a spolehlivé internetové připojení. Naším cílem je, abyste měli k dispozici ty nejlepší služby, které odpovídají Vašim potřebám,“ vysvětloval zákazníkům zvýšení cen operátor, kterého v nedávné době postihovalo množství výpadků služeb.
Lépe na tom přitom nemusíte být, ani pokud máte dlouhé roky připojení u jiných mobilních operátorů. Ti nejvíce loajální klienti totiž častokrát paradoxně získávají ty nejhorší ceny za objednané služby. Příkladem mohou být například lidé, kteří dříve využívali služby internetového poskytovatele UPC, který přešel pod Vodafone. Ti nyní platí i o stokoruny více nežli za kolik mají služby noví klienti, což je zcela běžný paradox.
Jak získat levnější internet? Věrné klienty operátoři natáhnou nejvíce!
Základem je každých několik let volat na infolinky operátorů a žádat o slevu pod hrozbou ukončení smlouvy. Pokud si zjistíte aktuální slevové nabídky pro nové zákazníky a konfrontujete s nimi vašeho poskytovatele internetu, operátoři vás přepojí na retenční či věrnostní oddělení, kde se dostanete k podpultovým cenám.
Před koncem smlouvy nebo bezprostředně po oznámení operátora o zdražení tak vždy chtějte podat výpověď služeb, jelikož se operátoři ani netají tím, že právě jen tak nabízejí neveřejné slevy, které jsou často ve výši 20 až 40 %, jen aby si vás jako platícího klienta udrželi. Kdo se neozve, toho rádi „oškubou“.
Ozvat se přitom není špatný nápad ani v případě, že jste v oblasti, kde stabilní připojení nabízí jen jedna z firem. Konkurenci totiž pro tradiční mobilní operátory představuje například služba Starlink, která od 699 korun měsíčně nabízí internetové pokrytí skrze satelity i do těch nejodlehlejších míst. Pokud budete operátorovi, který ví, že nemáte jinou možnost než jeho připojení, kontrovat s úvahou, že bez slevy začnete přemýšlet i nad variantou takové služby s tím, že je sice dražší, ale více stabilní, náhle se může objevit podpultová varianta ceníku i pro vás.
Noví zákazníci mají často internet nejlevnější. Dejte si ale pozor na jeden háček
Paradoxní je, že se k nejlepším cenám leckdy nedá dostat jinak než opakovaným přechodem k jiným operátorům. Když nepomůže vyjednávání se zákaznickou linkou, často je nejlepším řešením služby nekompromisně zrušit a přejít k novému poskytovateli. Noví zákazníci totiž mají možnost získat zaváděcí ceny na první rok využívání služeb či dokonce i nastálo.
Lákavou akci až do konce dubna nyní nabízí Vodafone, který všechny své tarify má za plošnou úvodní cenu 299 Kč. Je za ni při sjednání internetu online tarif Basic+ Lite (250 Mb/s), tarif Premium+ Lite (1 Gb/s) i tarif Ultra+ Lite (2 Gb/s). První z tarifů má tuto výhodnou cenu nastálo a zbylé dva jsou za ni prvních 12 měsíců.
FOTO: Ceny pevného internetu pro nové zákazníky u operátora Vodafone
Háček je však v tom, že k tarifům je nutné připočítat měsíční pronájem modemu a cenovka je rázem klidně i skoro o stokorunu vyšší.
Kde to jde, je nejlepší trvat na pořízení vlastního modemu. Jeho měsíční pronájem stojí u velkých hráčů od 70 do 120 Kč měsíčně a za několik let tak operátorovi zaplatíte tisíce korun za zařízení, které vám nikdy nebude patřit. Koupě vlastního kvalitního routeru se často finančně vrátí už za rok a půl.
T-Mobile nyní nabízí pronájem modemu za 1 Kč měsíčně na první rok, avšak 299 Kč měsíčně pro všechny rychlosti u něj platí jen po šesti měsících. Pak následuje skok na standardní ceník. Běžná cena po 6 měsících je od 399 Kč do 699 Kč měsíčně v závislosti na rychlosti připojení.
FOTO: Ceny pevného internetu pro nové zákazníky u operátora T-Mobile
Také k O2 se vyplatí přejít coby zákazník nově sjednaných služeb. První rok internetu vyjde rovněž na 299 Kč. Následně je cena 599 Kč, respektive u tarifu O2 Internet Optický 2000 je cena od 13. měsíce 899 Kč.
FOTO: Ceny pevného internetu pro nové zákazníky u operátora O2
Obejděte „velkou trojku“ a požadujte slevy za výpadky
Nejčastěji se podobně výhodné akce objevují na jaře a na podzim, kdy operátoři pravidelně bojují o nové klienty sezónními akcemi, a ideální čas pro řešení drahého vyúčtování za internet je tak právě teď. Pravidelnou rotací mezi operátory po skončení akčního období lze dlouhodobě ušetřit nemalé peníze a až do příštího jara si můžete užívat rychlé a levné připojení v rámci zřízení nové služby.
A pokud jsou u vás i lokální poskytovatelé internetu, zkuste se nejprve podívat na nabídky připojení u nich, jelikož ti mají obvykle levnější ceny nežli známá trojka mobilních operátorů. Například Starnet již propaguje rychlost až 1000 Mbps s cenovkou od 149 korun za měsíc a na takové peníze se nedostanete, ani když budete rotovat mezi velkými operátory každé jaro.
Ozvěte se také, pokud internetové služby budou trpět častými výpadky. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připomněl, že při nefunkční službě mají zákazníci právo na přiměřenou slevu. Reklamaci je však nutné podat nejpozději do dvou měsíců. „Zákazníkům, kteří byli výpadky postiženi, bychom doporučili uplatnit u jejich poskytovatele služeb reklamaci. Reklamaci na poskytovanou službu je účastník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel, oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne,“ uvádí ČTÚ s tím, že však zákon nestanoví pro podnikatele povinnost poskytnout jakékoli další kompenzace nad rámec přiměřené slevy z ceny služby.
