Plníme 93% cílů, vyhlásil Fiala. Splníme a překročíme, baví se národ

Po třech letech ve vládě premiér Petr Fiala na tiskové konferenci provedl bilanci plnění vládních slibů. Zpočátku připomněl, s jakou situací se jeho vláda musela potýkat. „Jenom si vzpomeňme na to, že jsme museli hned řešit krach Bohemia Energy, novou vlnu covidu, vzápětí přišla ruská agrese na Ukrajinu a všechny ty následky, které to mělo. Hned jak jsme nastoupili, tak jsme také čelili rostoucí inflaci jako důsledku působení Babišovy vlády. Pak jsme se museli vyrovnávat s energetickou krizí, s bezprecedentní uprchlickou vlnou, s opravdu dramatickým růstem inflace a cen,“ vyjmenoval Fiala.

„Všemi těmi krizemi jsme Českou republiku provedli. Všechny ty krize jsme museli zvládnout. Musím říct, že jsem hrdý na svůj vládní tým, na vládu a na to, co se v těch třech letech podařilo udělat,“ prohlásil Petr Fiala.

Zdůraznil, že programové prohlášení vlády vznikalo před začátkem ruské intervence a že tedy nikdo netušil, jaké důsledky to přinese. „Moje hrdost na práci této vlády je ještě větší,“ řekl Petr Fiala i v souvislosti s tím.

„Základní konstatování je, že plníme 93 % cílů, které jsme si dali v programovém prohlášení,“ sdělil Fiala. Snažil se vysvětlit, že do těch 93 % počítá již plně splněné sliby nebo věci, které jsou v takovém stádiu rozpracování, že do konce volebního období „budou splněny“.

Všechny cíle nevyjmenoval. Připomněl jich celkem šest, přičemž zmínil, že těchto šest cílů představovalo jeho osobní prioritu. „Tou hlavní z priorit bylo předložení důchodové reformy. Splněno. A že to nebylo lehké víte,“ řekl Fiala. „Druhou prioritou bylo zahájení tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, to jsme také splnili. Dále jsme si dali za cíl, že postavíme 200 kilometrů nových dálnic. Máme elektronickou občanku, a pokud někam vyrazíte autem, nepotřebujete mít u sebe fyzickou podobu řidičáku. Pátým cílem bylo provedení revize učiva rámcových vzdělávacích programů na základních a středních školách. Ta je připravena a příští rok na školách již bude prováděno pilotní testování,“ řekl Petr Fiala.

Dále zmínil šestou prioritu, která ovšem „splněna nebyla a nebude z nepřekonatelných důvodů“. „Chtěl jsem, abychom zavedli legislativní daňovou brzdu, ale abychom mohli zavést účinnou legislativní daňovou brzdu, tak bychom potřebovali ústavní většinu, a tu nemáme,“ zmínil Petr Fiala, a že vláda nemá ani partnery, kteří by jí ústavní většinu pomohli naplnit.

Na premiérovo prohlášení, že vláda splnila 93 % svých programových cílů, ironicky reagoval politický komentátor Petr Holec na platformě X. „Jen 93 %? Fakt? Proč se premiér Petr Fiala tak podceňuje? Celý národ přece vidí, že to plní na 128 %. Aspoň pokud jde o nonstop lhaní a šílenství,“ napsal Holec.

Jen 93 %? Fakt? Proč se premiér @P_Fiala tak podceňuje? Celý národ přece vidí, že to plní na 128 %. Aspoň pokud jde o nonstop lhaní a šílenství??https://t.co/8QOrzrnj0o — PetrHolec (@PetrHolec) November 28, 2024

S dávkou sarkasmu přispěl s komentářem na X i poslanec Radek Vondráček (ANO). „Nač ta skromnost! Vláda Petra Fialy plán mohutně překročila! Místo snížení daní provedla zvýšení. Zvýšila i chudobu Čechů, za jejího mandátu se zvýšila i inflace a zvýšil se i deficit státního rozpočtu,“ vyjmenoval další položky, které vláda Petra Fialy „zvýšila“.

Nač ta skromnost!

Vláda Petra Fialy plán mohutně překročila! Místo snížení daní provedla zvýšení. Zvýšila i chudobu Čechů, za jejího mandátu se zvýšila i inflace a zvýšil se i deficit státního rozpočtu. — Radek Vondráček (@vondraczech) November 28, 2024

Další uživatelé sociálních sítích se Fialovi rozhodli připomenout, co vláda slibovala před volbami. Že vláda ODS ani koalice SPOLU daně nezvýší. Že zajistí seniorům důstojný život. Že zákaz spalovacích motorů je nepřijatelný...

Jiný diskutér vyjádřil svůj zájem o vyčíslení oněch 93 %. „Ono, pokud to počítal Stanjura, tak by stálo za to si ji přepočítat…“ dodal.

A je prosím někde nějaká tabulka s vyčíslením těch %? Ono, pokud to počítal Stanjura, tak by stálo za to si jí přepočítat ... — Sloník Africký ???? ???? ?? (@AfrickySlonik) November 28, 2024

Tomio Okamura ve vysílání ČT24 rovnou prohlásil, že „takhle zoufalou tiskovou konferenci plnou lží a manipulací“ dosud u žádné vlády neviděl. Fialově vládě vyčetl růst zadlužení, zvýšení odvodů pro živnostníky, zvyšování plošných daní a další.

Hodnocení tří let Fialovy vlády - takhle zoufalou tiskovou konferenci plnou lží a manipulací jsem ještě dosud u žádné vlády neviděl. Před chvílí jsem okomentoval v ČT24. pic.twitter.com/vtq2bayGr5 — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 28, 2024

Piráti mezitím na sociálních sítích slibují, že budou v roli opozice hlídat plnění vládních slibů a prosazovat protikorupční zákony.

Piráti kopou za lidi! ??

Chceme proto s vládou @P_Fiala prosadit zákony, na kterých jsme pracovali. Třeba o podpoře bydlení nebo dětských skupinách. Spolupráce ale musí být fair play. Piráti tak budou z opozice hlídat plnění vládních slibů a prosazovat i protikorupční zákony. ?? pic.twitter.com/Ksl1QuXhnF — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 28, 2024

