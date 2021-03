Plošné restrikce v boji s covidem-19 jsou vysoce neefektivní a ve svých dlouhodobých důsledcích jsou nebezpečnější než virus samotný, zjistil tým docenta Ševčíka

reklama

Vláda ČR tak podle akademiků opět chybovala, stejně jako už u „zavádějícího a zprofanovaného“ protiepidemického ukazatele PES, a podivují se též nad tím, že vláda ČR dosud nebyla schopná za celý rok trvání epidemie v Česku aktualizovat pandemický plán. Aktuální znění tohoto plánu navíc ani nekvalifikuje současnou situaci jako pandemii. Věc označují za „zásadní pochybení“.



„Vláda se zcela nepochopitelně neřídí studiemi, které by byly podložené přesnými a relevantními daty, které by zohledňovaly širší společensko-ekonomické souvislosti. Její rozhodnutí jsou činěna vesměs ad hoc, podle stavu hysterie uměle vyvolané mediokracií a centrálními plánovači z okruhu ‚matematických modelářů‘ a rádoby ekonomickými kapacitami. Používané matematické modely nevycházejí z konkrétních, věrohodných a podložených datových studií. Vesměs pracují pouze s domněnkami tvůrců modelů. Svou pseudovědeckostí přispívají k čím dál větším zmatkům ve společnosti. Šíří strach, zmar a beznaděj. Ničí životy těch, kteří sice vykazují nákazu, ale nemají žádné příznaky nemoci, zvláště pak ničí životy i zdravých lidí, a hlavně nepomáhají nemocným,“ hodnotí výzkumná studie dále s upozorněním, že v konečném důsledku nezabraňují ani vysokému počtu úmrtí, především u starších a rizikových občanů. Andrej Babiš ANO 2011



Autoři studie upozorňují, že dochází k opomenutí zásadních souvislostí. České, ale i světové politické a akademické „elity“ a velká část obyvatelstva si vůbec neuvědomují, že plošná restriktivní opatření, ačkoliv mají chránit desítky tisíc lidí, tak v konečném důsledku přímo i nepřímo poškozují životy milionů občanů ČR. Pokud vezmeme v úvahu tento aspekt, nelze plošná restriktivní opatření jakkoliv obhájit.



Na rozdíl od většiny ostatních studií se pro názornost ve svém výzkumu rozhodli nepoužít srovnání potenciálně zachráněných životů s ekonomickými náklady, nýbrž zachráněné roky lidského života. „Srovnáváme dvě veličiny, a to za prvé potenciální počet ztracených let života z důvodu absence plošných restriktivních opatření vedoucích k prevenci přenosu nemoci covid-19 (náklady absence restriktivních plošných opatření) a za druhé počet let života, které v dlouhodobém horizontu na základě aplikace restriktivních plošných opatření ztrácíme (náklady zavedení restriktivních plošných opatření),“ osvětlují tvůrci studie. Vše ilustrují na grafu, který zobrazuje určitý bod optima mezi razantními a volnějšími opatřeními. Jejich kombinace pak tvoří červenou křivku, jež ukazuje nejvýhodnější bod, kdy lidé nepřicházejí o roky svého života zbytečně navíc v důsledku nedostatečných restrikcí proti onemocnění covidem-19, ale zároveň ani kvůli razantním opatřením, jejichž důsledky mohou například být zvyšující se negativní dopady na zdravotní stav populace.

Autoři upozorňují, že lidem se kvůli tvrdým plošným restrikcím sníží délka života, ačkoliv to nemusí být okamžitě patrné. „Dochází ke snížení střední délky života obyvatel z důvodu vyšší prevalence duševních poruch, snížení fyzické aktivity a nižšího počtu sociálních kontaktů.“ Za jednu z negativních příčin ztracených let jmenují rovněž nižší kvalitu výuky, která vede ke snížení průměrné délky dožití obyvatel. Vyplývá to z renomovaných zahraničních studií, tato oblast je zkoumána již desítky let a je podložena věrohodnými statistickými odhady.



Diskuse k jednotlivým parametrům modelu, který používá tým NF VŠE, je k nahlédnutí v plném znění studie na webových stránkách NF VŠE.



Při uvažování aktuální situace v České republice akademici zvolili hned tři scénáře, v rámci kterých vzali v úvahu úroveň smrtnosti na covid-19 a účinnosti restriktivních opatření tak, aby byla pokryta co největší část názorů na pandemii. Fotogalerie: - Ministr financí na VŠE

První scénář vychází z dolní hranice odhadu smrtnosti v kombinaci s nízkou efektivitou opatření, druhý z horní hranice odhadu smrtnosti v kombinaci s vyšší účinností opatření a třetí scénář byl konstruován jako velice efektivní z hlediska restriktivních opatření a smrtnost onemocnění covid-19 odpovídala situaci totálního kolapsu zdravotního systému ČR.



A jaké byly výsledky modelu? Ve všech uvažovaných scénářích, tedy i v tom s nejvyšší smrtností onemocnění covidem-19 a nejvíce efektivními opatřeními, byly náklady zavedení plošných restriktivních opatření z hlediska zachráněných let lidských životů podstatně vyšší než v případě jejich absence. Z výsledků je tedy patrné, že se nevyplácí plošné restrikce zavádět. I v krajním uvažovaném scénáři pak byly náklady plošných restriktivních opatření téměř čtyřikrát vyšší než jejich přínosy. Scénáře č. 1 a č. 2 podle názoru tvůrců studie reflektují nejpravděpodobnější vývoj situace v ČR. Na základě těchto scénářů jsou náklady realizovaných plošných restriktivních opatření (vyjádřené počtem ztracených let života) mnohonásobně vyšší než v případě jejich nezavedení. Ve scénáři č. 1 tento poměr přesahuje dokonce stonásobek.



Získané výsledky tak podle ekonomů dokládají „naprostou neefektivnost plošných restriktivních opatření zavedených českou vládou“ i přesto, že „byly záměrně zvoleny takové parametry, které navíc pro jistotu nadhodnocují závažnost onemocnění covidem-19“. Autoři též mají za to, že „dalším neoddiskutovatelným faktem je, že se do celkového počtu zemřelých s příznaky onemocnění covidem-19 započítávají i osoby, které nezemřely primárně na tuto chorobu“.

Rovněž prý nebyly přímo zohledněné masivní hospodářské ztráty, které již v roce 2020 vyústily v nejhlubší recesi české ekonomiky od vzniku její samostatnosti. „Tímto způsobem byly v modelu náklady rovněž podhodnocené. Z tohoto důvodu je možné tvrdit, že z hlediska let či počtu zachráněných lidských životů je jednoznačně vhodnějším řešením zvolení cílených opatření namísto plošných, často měněných a mnohdy nelogických nařízení. Zavedením cílených, nikoliv plošných, opatření se vyhneme nebo zmírníme dopady plošných restriktivních opatření na psychické a fyzické zdraví obyvatel,“ myslí si tvůrci výzkumu. Cílená opatření by podle nich ulevila i vzdělávacímu systému.



Pomoci by prý mohlo rozhodování na základě názoru odborníků. „Jsme přesvědčení, že o razanci zaváděných opatření by se mělo rozhodovat na základě věrohodných datových studií, nikoliv na základě negativních emocí, které podněcují média, někteří vládní činitelé a někteří vybraní a pouze úzce profilovaní odborníci, jejichž názory hraničí s alarmismem,“ shrnuje docent Ševčík s týmem autorů.



Autoři závěrem varují, že „každý vnější zásah do spontánního řádu vývoje společnosti s sebou může přinášet vážné a nepředvídatelné problémy spojené s nestabilitou systému a s porušením rovnovážných stavů mezi jednotlivými subjekty působícími v hospodářství" a hrozí, že může dojít až k destrukci tržních mechanismů. Vše se podle nich pak projeví především v rámci veřejných financí, což může v důsledku ohrozit i funkci veřejného zdravotního systému.

