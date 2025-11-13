Po Babišově videu proti Pavlovi překvapivá slova z ODS

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
„A chtěl bych vám říct, že jsem si udělal monitoring médií mých vyjádření ke střetu zájmů. A nikde jsem nenašel něco jiného, než co stále tvrdím. Ano. Opakovaně jsem řekl, že neprodám Agrofert, opakovaně jsem řekl, že střet zájmů vyřeším v souladu s našimi a evropskými zákony,“ uvedl Babiš. Připomínal, že tato slova pronesl např. již čtvrtého října. Již tehdy řekl, že prezidentu Pavlovi představí řešení svého střetu zájmů, „až nastane ta chvíle“. „Ale samozřejmě média dělají selektivní monitoring a nikdo to neřekne,“ rozčiloval se Babiš.
Hned citoval článek z 5. října, v němž prezident Pavel uznal, že Babiš představil několik možností svého střetu zájmů a konstatoval také, že tyto možnosti jsou v souladu s legislativou, které je třeba vyhovět. A ve středu se prý od prezidenta dozvěděl, že má řešení svého střetu zájmů představit veřejnosti.
Šéf ANO to zatím neudělal. Místo toho poděkoval svým voličům, kterých bylo 1,94 milionu.
„Já vám chci poděkovat. My jsme historicky dostali nejvyšší počet hlasů. Milion a devět set čtyřicet tisíc. To je víc, než měla ODS v roce 2006. A my plníme program. A já samozřejmě ten střet zájmů vyřeším. Ale tohle není prodej nějakého rohlíku v krámě. Ano? A dneska máme jiné starosti přece. Rozpočet, který má díru 100 miliard. Ale to se neřeší. Řeší se jenom Babiš. Tak mi věřte, že já se vám budu zodpovídat. Vy jste nás volili, vy jste pro nás nejdůležitější. Moc vám za to děkuju. Těším se příště,“ rozloučil se Babiš.
Už 5. října jsem panu prezidentovi představil možné způsoby, jak vyřešit střet zájmů a tehdy byl spokojený se všemi variantami, což řekl i veřejně.— Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 13, 2025
Teď pan prezident změnil názor, ale u mě stále platí, že pokud budu jmenován premiérem, splním, co jsem slíbil a dostojím zákonům.… pic.twitter.com/OyD2HmYQPR
„Neexistuje vůbec žádný veřejný zájem na tom, aby se Babišovy firmy zase, jako v minulosti, napojily na stát a na státní rozpočet, aby se politika znovu prolnula se získáváním ekonomického profitu pro Agrofert apod. Existuje naopak veřejný zájem na tom, aby se Babiš na dobu účinkování v politice od svých firem odpojil, jednoznačně a srozumitelně toto vše veřejnosti vysvětlil a aby odvádění státních peněz do soukromých rukou, ke kterému docházelo do roku 2021, nebylo obnoveno. Kdo jednou upíra zahnal, choval by se vrcholně nezodpovědně, pokud by mu znova nastavil svůj i cizí krk,“ konstatoval na sociální síti Facebook.
Jedním dechem dodal, že momentálně stojí Babišovi v cestě prezident, který Babiše tlačí k tomu, aby přestál sát jako vykreslený upír. A v této své snaze si podle Kosatíka prezident zaslouží podporu všech lidí, kterým záleží na tom, „aby se zde dalo dýchat“.
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek, který vládu Petra Fialy (ODS) opustil kvůli bitcoinové kauze, nabídl trochu jiný pohled.
„Rostoucí počet stran, jež se obracejí na prezidenta a volají po jeho zásahu do vládních záležitostí, je nemocí české politiky, která dosáhla vrcholu v únoru 1948. Jde o alibistický přenos politické odpovědnosti ‚mnoha‘ na jednu osobu, která ji nikoli jen vlastní vinou nemusí unést. A strany pak řeknou – to my ne, to prezident! Jak pohodlné, není-liž pravda!“ konstatoval Blažek.
Rostoucí počet stran, jež se obracejí na prezidenta a volají po jeho zásahu do vládních záležitostí, je nemocí české politiky, která dosáhla vrcholu v únoru 1948. Jde o alibistický přenos politické odpovědnosti “mnoha” na jednu osobu, která ji nikoli jen vlastní vinou nemusí…— Pavel Blažek (@blazek_p) November 12, 2025
Existuje však i jiná cesta, jak prezidenta Pavla přimět jednat. Jeden ze zdrojů, jenž se vyjádřil pro server ParlamentníListy.cz naznačil, že by bylo možné prezidentovi na oplátku omezit hradní rozpočet, pokud se cesta k nové vládě zkomplikuje.
Politolog Lukáš Valeš pro server ParlamentníListy.cz poznamenal, že jde o krajní řešení, ale už samotná možnost využití této cesty by mohla věci popostrčit kupředu.
„Je to samozřejmě jedna z možností, která se v celé hře může vytáhnout. Vzhledem k tomu, jak prezident v poslední době zintenzivnil snahu zasahovat do jednání o vládě, je zde také i další možnost, kterou vůbec nemusí vytáhnout sám Andrej Babiš. Jde o žalobu k Ústavnímu soudu. Může k tomu dojít například formou, že některý nepříliš známý či nepříliš významný poslanec něco takového do médií pronese. Nebo některý ústavní právník, který je blízký nastupující vládě. A vykoná to své,“ uvedl docent Valeš pro ParlamentníListy.cz.
Podobně se před lety zachoval i Jiří Paroubek jako premiér, když tehdejšímu prezidentovi Václavu Klausovi naznačoval, aby nechal vládu vládnout tak, jak potřebuje. Jinak by mohl přijít o část peněz. Naproti tomu na kompetenční žalobu proti prezidentovi v moderní historii Česka dosud nikdy nedošlo, byť Petr Fiala (ODS) jako nastupující premiér v roce 2021 naznačil, že by k ní mohl sáhnout, pokud nebude jmenována vláda v takovém složení, na jakém se dohodl se svými koaličními partnery.
autor: Miloš Polák