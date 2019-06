Po Letné přišel Michael Kocáb a všechny uzemnil. Xaver jen koukal

Moderátor Luboš Xaver Veselý si po masivních demonstracích pozval do studia skladatele a bývalého ministra pro lidská práva a národnostní menšiny Michaela Kocába. Dle jeho odhadu bylo na Letné 400 tisíc lidí. Ale prý to není začátek revoluce, demonstranti jen chtějí tlačit na Babiše, aby odstoupil sám. A co by se mělo dělat v případě Babišova odstoupení? Prý by to šlo podle slovenského scénáře.

Rozhovor proběhl až po událostech na Letné, takže se Xaver Veselý hned na úvod zeptal, proč Kocáb na Letné nepromluvil. „Protože mě nikdo nepozval,“ vysvětlil Kocáb krátce, ale dodal: „Ale pozor, kdybych chtěl promluvit, tak já bych uměl naznačit, aby mě tam pozvali třeba. Ale mě na tom baví právě to, že to dělaj mladý a ať si to skutečně dělaj tak, jak uznaj za vhodný. Ať ukážou tu novou energii, novou krev, nové odhodlání, novou naději.“ Dodal, že není potřeba, aby jim někdo ze starých veteránů pomáhal, protože jim to prý jde. Do situace by chtěl vstoupit jen kdyby se zdramatizovala do politického boje, ale byl nadšen atmosférou a organizací. Anketa Je vám sympatický Mikuláš Minář? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 13602 lidí

„Akorát se tedy liším v odhadu, ČTK říká nějakejch 250 tisíc, ale já mám živý paměti z roku 1989, protože jsem stál na tribuně 25. i 24. listopadu a vidím ten dav, a podle mého odhadu to bylo 400 tisíc lidí, jen to fikne. Ale to je jenom takový odhad, možná že tam mezery mezi lidmi hrály své,“ odhaduje Michael Kocáb počet demonstrantů. Ale dodal, že na konkrétních počtech tolik nezáleží, protože ta suma je obří sama o sobě.

Xaver Veselý se zeptal, zda začala revoluce. „Ne, nemohla začít revoluce, protože uvnitř demokratického systému nemůžete dělat revoluci. Začal významný tlak ne na svržení vlády, protože svržení vlády by znamenalo nějaký revoluční krok, i když demokracie to příliš nezná, ale začal významný tlak na vládu, resp. premiéra Babiše, aby sám odstoupil,“ řekl Kocáb. Doplnil, že neví, kolik by Andrej Babiš potřeboval lidí na demonstraci, aby pochopil, že pro „velkou část občanů“ se stává nepřijatelným, zejména pro mládež. Podle Kocába se jedná o využití ústavního práva demonstrovat a vytvořit tlak na vládu, aby došlo ke změně. „Ale možná, že začala revoluce, já nevím,“ shodil svou předchozí konstrukci Kocáb. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Xaver pravil, že by si asi na transparent napsal, že chce nové volby, ale toto heslo mu na demonstraci chybělo. Kocáb prohlásil, že Andrej Babiš může argumentovat počtem voličů ANO, který by zaplnil 5 nebo 6 Letných, ale prý v řadách svých odpůrců budí tak významnou nevoli, že to stojí za zamyšlení. „On prostě se nemůže donekonečna odkazovat na to, že voliči věděli o Čapím hnízdě.“ Jeho voliči dle Kocába překousli Čapí hnízdo podle hesla „Když se kácí les, létají třísky“, ale Andrej Babiš jim neřekl, že bude zatahovat Česko do vážných problémů, např. ve vztahu k EU. Ale hned se opravil, že to ani sdělit nemohl, když to ani nebylo na stole. Ale prý je to k zamyšlení, když si Babiš bere celý stát jako svůj štít. V této situaci by podle něj Babiš měl odstoupit, ať je vinný nebo ne, a u soudů bojovat o znovunabytí cti a pak se znovu ucházet o přízeň voličů.

Pochválil kompetenci mladých organizátorů, ale dodal, že měl trošku problém s požadavky na odstoupení Marie Benešové, když dotyčná ani „nestihla nic provést“. Ale prý se mladí přeorientovali na správný cíl, tj. na premiéra Babiše. A pustil se do něj, že bezprecedentně skoupil stěžejní část tisku. „Vyšly najevo pásky, takový ty nahrávky, ať už se vzaly kde se vzaly, které byly plné neuvěřitelné sprostoty, na to se také pozapomíná,“ řekl dále a vzpomenul taktéž na Čapí hnízdo. Mladým to podle něj jde na nervy.

Alternativou by podle něj byl podobný scénář jako na Slovensku, že by vláda zůstala na stejném půdorysu, ale objevil by se nějaký Pellegrini.

autor: kas