Po Magdeburku Němci zuří. Ale šéf Zelených se bojí „nedůvěry k muslimům“

Německý kancléř Olaf Scholz vyrazil na místo hrůzy. Na vánoční trhy, kde se ještě v pátek odpoledne lidé procházeli a těšili se na vánoční svátky. Jenže večer vjel do návštěvníků trhu asi padesátiletý lékař autem. Neohlížel se nalevo napravo, jel a jel. Pět lidí zavraždil a na dvě stě dalších zranil. A zdá se, že lidé už toho mají dost.

K podobnému útoku došlo na předvánočních trzích v Berlíně např. v roce 2016, kdy terorista vjel s kamionem na vánoční trhy. K hrůzné akci se později přihlásil tzv. Islámský stát.

Bild se zeptal jednoho z naštvaných mužů, proč tak rychle vypoklonkovali kancléře. „Jsou tady jen proto, že se blíží volby. Jinak nás nechávají zklamané a samotné se svými problémy. To je pokrytecké!“ zlobil se jeden demonstrujících.

„Tito politici zanechávají mým dětem hroznou budoucnost, další a další násilí, další a další teror, další a další nože,“ přidala se další protestující žena, která dala najevo, že se pomalu bojí vycházet z bytu, protože si je podle vlastních slov dobře vědoma, že nebezpečí může číhat hned za jejími dveřmi.

Senior Gregor Rudolph sice prozradil své jméno, ale nechtěl se nechat fotit.

„Jinak bude brzy u mých dveří policie. Každý, kdo se zlobí na politiky, dostane vysoké tresty, každý, kdo zabíjí lidi, je poslán do psychiatrické léčebny. Chceme jen žít bezpečně, bez strachu z vánočních trhů, to není tak těžké pochopit a myslím, že na to máme právo. Ale to někoho takového nezajímá, jemu na nás nezáleží.“

Berliner Zeitung doplnil, že po hrůzném útoku zemřelo jedno devítileté dítě – chlapec – a čtyři ženy, takže hněv lidí lze pochopit.

A kandidát Zelených na kancléře Robert Habeck své spoluobčany uklidňoval větami, že nemají věřit dezinformacím.

Ale Habeck tím neskončil.

„Obávám se, že nedůvěra k muslimům, cizincům a lidem s migrační historií, která se okamžitě šíří on-line, se bude i nadále zakořeňovat do společnosti,“ varoval Habeck. „Na tom není nic nevinného. To je to, co pravicoví extremisté a obdivovatelé autokratů, ano, extrémisté všeho druhu, chtějí: Vzbudit nedůvěru, strach a hněv.“

Také Scholz přímo v Magdeburku varoval před rozdělením společnosti, ale již bylo naznačeno, jak na něj a na další politiky lidé reagovali.

