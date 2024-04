Po šikaně v Bruselu Orbán pustil drtivé a naštvané video

Během úterý to v Bruselu vřelo. Tamní policie se pokusila ukončit rozpravu skupiny konzervativních politiků v čele s nejhlasitějším zastáncem brexitu Nigelem Faragem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

„Úřady se rozhodly akci ukončit kvůli možnosti výtržností,“ sdělil jednomu z organizátorů policista podle bruselského listu Politico. V tu chvíli vystupoval s hlavním projevem architekt brexitu Nigel Farage. Když se dostal na pódium, zatímco se před místem konání akce nadále odehrávalo drama, prohlásil Farage, že pokusy o zrušení akce ze strany bruselských úřadů „jsou jednoduše zrůdné“.

Jenže tím to neskončilo.

Viktor Orbán veřejně promluvil o tlaku, kterému ho vystavila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Konstatoval, že předsedkyně Evropské komise se sice zaklíná zásadami právního státu, když s ním mluví, jenže podle Orbána nejde o nic menšího, než o nástroj určený k jeho vydírání. „Pokud se nebudete chovat tak, jak očekáváme, peníze nedostanete,“ slyšel prý jasně od Leyenové. „Ursula von de Leyenová to řekla jasně. Maďarsko nedostane peníze kvůli svému přístupu k migrační politice,“ řekl Orbán.

Ale Ursula von der Leyenová mu toho prý řekla ještě víc.

Řekla mu prý mimo jiné, že Maďarsko nedostane peníze kvůli svému postoji ke genderové a antigenderové politice.

„Jde tedy o politické vydírání,“ zvolal Orbán.

Poté zopakoval, že dnešní vedení EU pracuje s politickým vydíráním, které využívá k prosazení Green Dealu a jiných politik, např. vedení války na Ukrajině a politiku sankcí.

„A všechny tyto projekty selhaly,“ zdůraznil Orbán.

Orbán poznamenal, že nastal čas, aby politici podobní Ursule von der Leyenové dostali od voličů zpáteční jízdenku z institucí EU zpět do domovských zemí. A na jejich místo mají přijít jiní politici.

„Potřebujeme nové lídry,“ uzavřel Orbán svou promluvu.

