Po světě hoří izraelské vlajky. V Česku nabádá starosta Novotný: „Žádné s*aní“ s Hamásem

Týden po vypuknutí nové vlny násilí se konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás přelévá do ostatních zemí. Desítky tisíc muslimů na Blízkém východě v pátek vyšly do ulic, aby vyjádřily podporu Palestině a projevily svůj nesouhlas s politikou Státu Izrael. Masivní propalestinské demonstrace proběhly v Teheránu, Kábulu, Islámábádu, Karáčí a dalších městech napříč muslimským světem. Na protestech v iráckém Bagdádu, které svolal vlivný šíitský duchovní a politický vůdce Muktada Sadr, místní obyvatelé mávali palestinskými vlajkami a pálili ty izraelské. „Jsme připraveni připojit se k boji a zbavit Palestince izraelských zvěrstev,“ prohlásil pětadvacetiletý učitel, který se protestní akce zúčastnil. V Jordánsku se tisíce demonstrantů pokusily proniknout do hraničního pásma oddělujícího zemi od Izraelem okupovaných palestinských území na Západním břehu řeky Jordán, přičemž je však násilím rozehnala jordánská pořádková policie.

V ulicích íránské metropole Teheránu byly ke spatření transparenty s hesly „Pryč s Amerikou!“ a „Pryč s Izraelem!“ Na demonstracích vedle vlajek Palestiny vlály rovněž prapory libanonského šíitského hnutí Hizballáh, o jehož případném přímém zapojení do konfliktu se v posledních dnech spekuluje. Někteří analytici se domnívají, že by Hizballáh mohl v boji proti izraelské armádě otevřít druhou frontu na severu. Šíitští bojovníci si již stačili s izraelskými ozbrojenými silami IDF vyměnit raketovou a dělostřeleckou palbu. Teherán, který obviňuje Izrael z páchání genocidy proti Palestincům, mezitím vyzval arabské a islámské země k vytvoření jednotné fronty. „Všechny islámské a arabské země... musí dosáhnout vážného sblížení a spolupráce na cestě k zastavení zločinů sionistického režimu proti utlačovanému palestinskému národu,“ uvedl íránský prezident Ebrahim Raisi v telefonátu se svým syrským protějškem Bašárem al-Assádem.

Demonstrace na podporu Palestinců a proti izraelskému bombardování pásma Gazy byly naplánovány také v Římě, Mnichově, Istanbulu, Bělehradě a v dalších městech. Francie pořádání propalestinských shromáždění zakázala s odůvodněním, že by takové akce mohly narušovat veřejný pořádek. Tamní ministr vnitra Gérald Darmanin pohrozil organizátorům protestů zadržením. Navzdory zákazu však v Paříži vyšly do ulic stovky lidí. Demonstranti skandovali hesla „Izrael vrah“ a „Macron komplic“. Francouzská policie proti nim nasadila slzný plyn.

Demonstrace na podporu Palestiny zakázaly také místní úřady v Berlíně.

V mnoha (zejména západních) městech jsou v těchto dnech rovněž pořádána veřejná shromáždění na podporu Státu Izrael. V americké metropoli New York City proizraelští aktivisté vyzývali ke genocidě Palestinců. „Zabijte všechny Palestince! Všechny!“ křičeli někteří účastníci proizraelské demonstrace. Zaznívaly také výzvy k tomu, aby IDF „srovnaly Gazu se zemí“.

At a Pro-Israel protest in New York City, Zionist activists spoke with me and explicitly called for Arab/ Palestinian genocide.



Full: https://t.co/hLtPfRtwVx pic.twitter.com/d3FvaZhdbQ — Jeremy Loffredo (@loffredojeremy) October 10, 2023

Izraelsko-palestinský konflikt rezonuje také na české politické scéně. Pevnou a neochvějnou podporu Izraeli vyjádřili všichni čelní představitelé státu včetně prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy (ODS). Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) pak krátce na to navštívil Izrael jako první zahraniční vládní politik od vypuknutí nejnovější fáze války.

Z řad české politické reprezentace mezitím zaznívají výzvy k tvrdým vojenským akcím proti Palestincům v pásmu Gazy.

Brněnský zastupitel Matěj Hollan, jenž chtěl v roce 2018 zvát do města blízkovýchodní migranty, se obává radikalizace muslimů v západní Evropě, která by prý mohla nastat, pokud Izrael nezničí Gazu.

Matěj Hollan se dříve jako politik aktivisticky angažoval za přijímání migrantů z Blízkého východu. V roce 2018 jím vedené hnutí Žít Brno psalo dopis tehdejšímu italskému premiérovi Guiseppemu Contemu, v němž se nabízelo, že moravské město přijme několik desítek migrantů z Itálie pocházejících původem z převážně islámských zemí.

„Zničení Hamásu musí být zájem celého západního světa. Rád bych si myslel, že v Gaze je na výběr z několika špatných řešení, ale situace není ani takto ‚dobrá‘. Vzhledem k tomu, co udělal Hamás, nemá Izrael jinou možnost, než se pokusit vlastní unesené občany osvobodit. Vzhledem k tomu, co udělal Hamás, nemá Izrael jinou možnost, než udělat všechno pro to, aby Hamás přestal existovat. Žádný stát by nejednal jinak. A vzhledem k tomu, že se to celé bude odehrávat na přehuštěné slamovité poddolované a podminované ploše, kde se tísní dva miliony lidí, nemůže to dopadnou dobře,“ píše například brněnský komunální politik Matěj Hollan na svém facebooku.

„Západ a USA jsou morálně povinni Stát Izrael uhájit. Není zde žádná jiná cesta. Ten národ se znova po světě nerozuteče,“ míní brněnský politik. „Říct tím nechci nic. Jen, že v daném území Gazy ovládaném plně teroristy žádná hezky vypadající válka ohleduplná k lidem, co tam žijí, vést nejde,“ uzavřel svůj status Hollan.

Ve svém dalším statusu na téže sociální síti Matěj Hollan vysvětlil, proč považuje tvrdé vojenské akce proti Palestincům za stěžejní.

„Ještě doplnění, proč musí Evropa maximálně podpořit zničení Hamásu a proč se musely vlády, tajné služby a další bezpečnostní složky evropských států nyní vyděsit na maximum. Není to ‚jen‘ nějaký morální imperativ směrem k Židům a ke Státu Izrael. Je to kvůli naší vnitřní bezpečnosti,“ soudí Hollan.

„Za dlouhou dobu nebylo nic víc na poblití, než oslavné pochody Palestinců (jejich podporovatelů) po evropských městech po státním teroristickém útoku ze soboty ráno. Teroristickém útoku na účastníky tanečního festivalu, na civilisty. Mezi takovými oslavami a teroristickými útoky v centrech evropských měst je takhle teňoučká hranice. Lidé, co jsou v Evropě, by měli být ‚civil‘. Ne Hamás. Ale identifikují se jako Hamás. I proto je jediná možnost Hamás zničit, aby nebyl. Jinak dostane velkou sílu a radikalizuje se i u nás,“ varuje brněnský politik.

Ještě dál než Hollan šel s výzvami k nekompromisní vojenské akci proti Palestincům starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), který se na platformě X nechal slyšet, že by si přál, aby Izrael v Gaze rozpoutal humanitární krizi. „Totální blokádu Gazy, nějakou tu humanitární krizi, to přesně Hamás chtěl, samozřejmě. Aby se Palestinci k nim přimkli. Ale to Izrael ví a stejně Gazu odřízne a to je dobře. Žádné sraní. Hamás to takto plánoval. Dostane přesně to, co ještě neví, že nechtěl,“ napsal Novotný.

Totální blokádu Gazy, nějakou tu humanitární krizi, to přesně Hamás chtěl, samozřejmě. Aby se Palestinci k nim přimkli. Ale to Israel ví a stejně Gazu odřízne a to je dobře. Žádné sraní. Hamás to takto plánoval. Dostane přesně to, co ještě neví, že nechtěl. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) October 9, 2023

Naopak na opačnou stranu se postavil jiný pražský komunální politik, Tomáš Hnyk za Zelené. „Jo, zabíjet lidi je špatně, ale neskrývám, že jsem měl pocit zadostiučinění, že Izrael dostává ochutnat vlastní medicínu. Tak jsem zvědav, zda budu lynčován nebo se to přejde mlčením,“ napsal na facebook podle screenshotů, které se šíří internetem.

