Poblili se, mlátili hlavou o volant. Klausova ekonomka byla v rádiu. Někteří to nevydýchali

Jací ekonomové by se měli zvát do Českého rozhlasu Plus a jaký by měli mít prostor? A měla by konkrétně být zvána ekonomka Hana Lipovská? Podnikatel Jiří Hlavenka, zastupitel v Jihomoravském kraji, v tom má jasno. Lipovská by vždy měla mít oponenta. „Poprvé za dlouhé roky, co jsem musel rozhlas ztlumit, bych jinak rozmlátil hlavou volant,“ tvrdí. A začal se řešit vzhled ekonomky. Ovšem, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Ekonomka Hana Lipovská předevčírem mluvila v pořadu Leonardo Plus. Hovořila například o ekonomii za první republiky. A také o minimální mzdě. Lipovská tvrdila, že v ČR jsou mzdy pokřivovány nejen existencí minimální mzdy, ale i existencí poměrně silného sociálního státu a sociálního zabezpečení. „Normální zaměstnanec dostane mzdu, která mu, ať už právem, nebo neprávem připadá příliš nízká, ale zaměstnavatel za něj platí zdravotní i sociální pojištění, zaměstnavatel samozřejmě odvádí daně i sám, i jiné než daň z příjmu toho zaměstnance, takže je vrážen jakýsi klín mezi toho, kdo práci kupuje, tedy zaměstnavatele, a toho, kdo práci prodává, tedy nás zaměstnanců, a obě dvě strany mají pocit velké nespravedlnosti. Tady právě se otvírá prostor pro růst sociálních nepokojů."

Svými názory zřejmě rozezlila Jiřího Hlavenku, podnikatele a investora v oblasti informačních technologií a také zastupitele v Jihomoravském kraji za Stranu zelených. „ČRo Plus, Hana Lipovská, prý jakási ekonomka, hodinový sólo prostor,“ rozčiloval se, že byl Lipovské poskytnut takový prostor.

„Fakt tohle boží stvoření dostane hodinu v rádiu, bez oponentury, a rozhlas to anoncuje takto: (ekonomka Lipovská) vysvětlí, proč bychom měli pracovat ještě více, než pracujeme,“ rozčiloval se dále Hlavenka.

„Jasně, ať lidi dělají za pět tisíc hrubýho a žádné progresivní zdanění, žádná solidarita se slabšími, a máme sociální smír jak Brno. A kdo má málo peněz, je to tím že pracuje málo, měl by dělat denně 10 hodin, 12 hodin, 16 hodin, furt málo, 30 hodin, vrrrrr! Fakt poprvé za dlouhé roky, co jsem musel rozhlas ztlumit, bych jinak rozmlátil hlavou volant,“ snažil se o parafrázi Hlavenka.

A volal: „Vraťte nám Kovanduuu!! Já ho chci zpět! Už se nikdy nebudu rouhat!“ Ke svému příspěvku připojil fotografii Lipovské z roku 2015.

Čímž vyvolal poměrně živou diskuzi. Hlavenka dále označil Lipovskou za bizarní postavičku, které by prý neměla být svěřena hodina s moderátorem bez názorového oponenta.

Ozval se i advokát úzce spojovaný se Sobotkovou ČSSD, Radek Pokorný. „Ta slečna je mimořádně hloupá, vrací mne do bizarních diskuzí první poloviny devadesátých let. Nejlepší jsou její u úvahy o zemědělství.“

Objevily se také narážky na vzhled Lipovské a její hlas. „Původně jsem měl za to, že ta fotka je inscenovaná. Kožíšek, An Randová... Nějakej Saudek nebo tak,“ k čemuž se Hlavenka přidal: „Hlavně ten jemný, růžovoučký nátěr obličeje!“

„Má hlas jak solidní nařachanej chlap,“ dodal Robin Kvapil z Institutu regionálních demokratických hodnot. Dodal, že se ve voze „málem poblil“.

„Paní Lipovská je živoucí ukázka toho, jak mezi nacistickými důstojníky mohlo být tolik aspergerů. A to nemyslím vůbec nijak hanlivě vůči aspergerům, mají řadu předností, ale ne každá práce, pozice je pro ně vhodná. A ne v každém sociálním prostředí dokáží vystupovat tak, aby neškodili ostatním. A neznamená to samozřejmě ani to, že neaspergeři jsou vždycky v pohodě,“ mínil ekologický aktivista František Marčík.

A svou trošku do mlýna přinesl i Jan Čulík, provozovatel Britských listů. „Podle fotografie Lipovská je zjevně nekritickým obdivovatelem extremistické Rusky Ayn Randové (Alisy Zinovjevny Rosenbaumové, 1905–1982), která po emigraci do US publikovala romány šířící její ultrapravicovou extremistickou ideologii. ČR je jako Rusko – bez korekce fakty se tam snese všechno,“ tvrdil. Dodejme, že Ayn Randová je obecně považována za propagátorku libertariánství. „Nejtrapnější je, že si čeští extremisti neumějí vymyslet nic originálního, jen napodobují pošuky ze zahraničí,“ mínil ještě Čulík, častý překladatel článků z britského Guardianu.

Do Hlavenky se pak navezl český herní vývojář David Vávra. „Když si někdo s odulou vizáží a hate free pózou českého IT guru a nejlepšího investora na zeměkouli Jiřího Hlavenky naváží do něčího vzhledu, je to vskutku k popukání. Diskuze pod jeho příspěvkem je taky fascinující přehlídka sluníčkového přátelství bojovníků s nenávistí a jiných hodných lidí,“ říká Vávra.

„A copak že se to stalo? V Rozhlase dostala místo levičáka Sedláčka, anarchokomunistky Apoleny Rychlíkové a dalších demokraticky socialistických bezva lidiček prostor konzervativní ekonomka. A to se nesmí opakovat! Ještě by jí na ty její fake hoax teorie od Misese a dalších pravičáků někdo skočil.

Hate free dav pravých feministů je oprávněně znechucen, vždyť se na ni navíc nedá koukat! S velikánem českého byznysu a velkým ekologem, který zbohatl na prodávání letenek, Jiřím Hlavenkou, pak podle velikána českého předkladatelství Janiše, nemůže nikdo diskutovat, anýbrž vydělal miliardu, a tak má pravdu. Ani já, chudý čtvrtmiliardář si tak neškrtnu a nemohu soudruhovi Hlavenkovi napsat, co si o něm myslím. Nesahám mu ani po kolena,“ pustil se do Hlavenkova podnikání.

„Jinak je to zajímavá sonda do hlubin (na dno) českého ‚liberálního‘ internetu. Přední český zbohatlík a IT celebrita se naveze do ženské, se kterou nesouhlasí, skrze její vzhled, a vyvolá to ‚diskuzi‘, kde se skoro 500 vzdělaných, úspěšných, progresivních, liberálních, tolerantních nadlidí předhání v upocených odpudivých urážkách a opravdu ubohých bonmotech,“ poznamenal.

