Počet útoků nožem od příchodu milionu migrantů láme v Německu rekordy. Uříznutí hlavy prý prokurátoři a policie zamlčují „z úcty k mrtvým“

Od chvíle, co kancléřka Angela Merkelová dovolila vstoupit do země více než milionu migrantů, převážně mužů, z Afriky, Asie a Středního východu, řádí v Německu epidemie násilí páchaného s použitím nože. Spolupracovník Gatestone Institute Soeren Kern zmapoval tyto zločiny včetně toho nejhrůznějšího, při němž ilegální imigrant z Nigeru ve stanici metra ubodal k smrti svou německou expřítelkyni a uřízl hlavu své ani ne dvouleté dcerce. Skutečnost, že dítěti byla uříznuta hlava, nebyla ve zprávách pro veřejnost nejen uvedena, ale byla vehementně popřena. Někteří komentátoři obvinili německé úřady z cenzurování informací.

Gatestone Institute v New Yorku je think-tank, který informuje veřejnost především o tom, co před ní mainstreamová média tají. Autorem následujícího textu, který vyšel 28. února t. r. v anglickém originále, je významný spolupracovník Gatestone Institute Soeren Kern. Pro českou verzi Gatestone Institute ho přeložili Libor Popovský a Helena Kolínská a ParlamentníListy.cz ho publikují v plném znění.

33letý ilegální imigrant z Nigeru Mourtala Madou byl odsouzen k doživotnímu vězení za to, že v Hamburku ve stanici metra ubodal k smrti svou 34letou německou expřítelkyni a uřízl hlavu své 21měsíční dcerce. Hrůzný zločin znovu upozornil na rostoucí epidemii násilí páchaného s použitím nože, která řádí od té doby, co kancléřka Angela Merkelová dovolila vstoupit do země více než milionu migrantů, převážně mužů, z Afriky, Asie a Středního východu.

Dvojitá vražda v Hamburku byla spáchána ráno 12. dubna 2018, den poté, co soud zamítl Madouovu žádost o to, aby bylo dítě svěřeno do péče jemu. Madou sledoval svoji expřítelkyni Sandru P. s jejich dcerkou Mariam do stanice metra Jungfernstieg v centru Hamburku. Před zraky mnoha kolemjdoucích otevřel batoh, vytáhl z něj nůž a bodl svoji dcerku sedící v kočárku do břicha. Pak ji sekl do krku a uřízl jí hlavu. Sandru P. bodl Madou do zad a vážně poranil její životně důležité orgány. Sandra P. zemřela o necelou hodinu později v nedaleké nemocnici.

Během policejního výslechu to Madou vysvětlil takto: „Toto je moje dítě. Je to moje krev. Matka mě odloučila od mého dítěte. A tak jsem já oddělil dítě od ní“.

Zemský soud v Hamburku (Landgericht Hamburg) odsoudil 15. února 2019 Madoua za dvojnásobnou vraždu k doživotnímu vězení. Kromě toho soud potvrdil, že se jedná o „výjimečně těžké provinění“ (besondere Schwere der Schuld), což je právní formule uplatňovaná u trestů za zvláště brutální zločiny. Tento verdikt zabrání tomu, aby byl Madou po 15 letech vězení automaticky podmíněně propuštěn na svobodu, což je v Německu běžná praxe. Advokát zastupující sestru Sandry P. řekl, že Madoův trest je „maximem, kterého jsme mohli právně dosáhnout“.

Policie a prokurátoři se zpočátku snažili před veřejností utajit, že Madou dítěti usekl hlavu, ale cestující – ghanský občan Daniel J., zpěvák gospelu v evangelickém kostele v Hamburku, který přišel na stanici metra krátce po útoku, natočil celou scénu svým mobilním telefonem. Daniel J. ve videonahrávce anglicky říká: „Ach můj bože, to je neuvěřitelné. Ach Ježíši, ach Ježíši, ach Ježíši. Uřízli hlavu dítěti. Ach můj bože. Ach Ježíši“.

Bloger z Hamburku Heinrich Kordewiner objevil video na facebookové stránce Daniela J. a nahrál jej na YouTube. Hamburská policie následně přijela do Kordewinerova bytu se soudním příkazem k domovní prohlídce a zabavila mu počítač, mobilní telefon a další elektroniku. Policisté chtěli údajně najít „důkaz“ o „zločinu“ nahrání videa na YouTube.

Němečtí prokurátoři také stíhali spolupracovníka Gatestonu Stefana Franka za to, že ve svém článku doslovně citoval soudní příkaz k domovní prohlídce, který obsahoval detaily vraždy, včetně toho že dítěti byla uříznuta hlava. Nejen že nebyla skutečnost, že dítěti byla uříznuta hlava, uvedena ve zprávách pro veřejnost, ale byla také vehementně popřena. Okresní prokurátor Lars Mahnke tvrdil, že „spekulace“ o tom, že byla dítěti uříznuta hlava, se nezakládá na pravdě. Stefan Frank však o uříznutí hlavy dítěte věděl, protože bylo zmíněno v soudním příkazu k domovní prohlídce. Jeho „zločinem“ bylo to, že informoval veřejnost. Stíhání Stefana Franka bylo ukončeno v lednu 2019 poté, co souhlasil, že zaplatí pokutu ve výši 300 eur.

Policie a prokurátoři trvali na tom, že uříznutí hlavy dítěte zamlčeli z úcty k mrtvým. Někteří komentátoři však obvinili německé úřady z cenzurování informací o rostoucím bezpráví - včetně nárůstu počtu případů násilí páchaného s použitím nože - v zájmu „zachování společenského smíru“.

Případy pobodání a zločinů spáchaných s použitím nože

Oficiální statistiky o případech násilí spáchaného nožem v Německu neexistují. Konference ministrů vnitra jednotlivých spolkových zemí (Innenministerkonferenz, IMK) v jejímž rámci probíhá mezi ministry vnitra 16 německých spolkových zemí výměna názorů na otázky prosazování práva, nedávno rozhodla, že federální statistiky kriminality by měly obsahovat údaje o případech násilí, při kterém byl použit nůž. Než se to však může stát, musí německé úřady nejprve „vypracovat pokyny“ pro vedení statistiky o zločinech spáchaných s použitím nože, a také „upravit systémy technické registrace v jednotlivých spolkových zemích“.

V únoru 2019 vyzval Oliver Malchow, předseda německé Policejní unie (Gewerkschaft der Polizei, GdP), vládu, aby urychlila sběr údajů o zločinech spáchaných nožem. „Slyšeli jsme, že to nebude dříve než v roce 2022,“ řekl, „ale pro nás to je pozdě“.

Spolkový kriminální úřad (Bundeskriminalamt, BKA) uvedl, že „jakmile bude zajištěn jednotný systém vykazování, mohou být odpovídající údaje začleněny do celostátních statistik“. V současné době však „BKA nemůže uveřejnit žádné informace o tom, zda počet útoků nožem v Německu roste“.

Gatestone Institute přezkoumal německé policejní zprávy a zjistil, že rok 2018 byl z hlediska počtu zločinů spáchaných nožem rekordní. Během posledních deseti let se počet zločinů spáchaných s nožem v ruce v Německu zvýšil o více než 900 procent - z jednoho na více než deset zločinů denně. Data ukazují, že od roku 2015, kdy kancléřka Angela Merkelová otevřela německé hranice stovkám tisíc migrantů, počet zločinů spáchaných nožem raketově vzrostl.

Německá média o většině případů násilí spáchaných s nožem v ruce neinformují. Zločiny, které proniknou do zpráv médií, jsou často marginalizovány jako „izolované incidenty“, které nesouvisejí s masovou imigrací. Mnoho zpráv o zločinech, včetně policejních zpráv, navíc neobsahuje informace o národnosti pachatelů a obětí – zjevně aby se předešlo rozdmýchávání protiimigračních nálad…

Německo má nejpřísnější zbraňové zákony v Evropě, a zločinci proto běžně používají nože, sekery a mačety. Lidé ozbrojení noži, sekerami a mačetami svým brutálním násilím negativně ovlivnili bezpečnostní situaci ve všech 16 spolkových zemí. Nože jsou používány nejen k džihádistickým útokům, ale také k vraždám, loupežím, vloupáním do domácností, sexuálním napadením, vraždám ze cti a ostatním brutálním zločinům.

K zločinům spáchaným s nožem v ruce došlo v zábavních parcích, na cyklostezkách, v hotelech, na parkovištích, v parcích, na náměstích, ve veřejné dopravě, v restauracích, ve školách, v supermarketech a na vlakových nádražích. Mnoho Němců cítí, že nebezpečí číhá všude, ale nedostatek oficiálních statistik umožňuje německým úřadům předstírat, že tento problém neexistuje.

Policejní zprávy ukazují, že za zvýšení počtu zločinů spáchaných nožem nejsou zodpovědní jen migranti ale i domácí. Vypadá to, že migrační politika otevřených dveří Angely Merkelové, spustila v Německu spirálu rostoucího násilí a stále více lidí nosí nože na veřejnosti – mnohdy k vlastní sebeobraně. Zdá se, že politika Angely Merkelové vede ke stále vyššímu počtu případů pobodání a v mnohých případech hraje roli alkohol.

Podle BKA „patří mezi důvody pro nošení nože především strach z toho, že se stanu obětí zločinu, a také orientace na normy mužnosti“. BKA také sdělil, že mladíci, kteří u sebe nosí nůž, spáchají nějaký násilný čin s dvakrát vyšší pravděpodobností, než mladíci, kteří u sebe nůž nenosí.

Ukazuje se, že některé nedávné případy pobodání měly náboženské nebo politické motivy, někdy obojí:

• Fulda. 23letý žadatel o azyl ze Somálska požadoval po kolemjdoucím cigaretu: „Dej mi tu cigaretu. Ta cigareta je moje. Alláhu Akbar! [Alláh je největší!] Zabiju křesťany!“ Když muž odmítl, tak Somálec vytáhl nůž a opakovaně jej bodl do hrudníku. Zraněný muž utekl, ale Somálec jej pronásledoval: „Jsem muslim! Zabiju tě! Zabiju křesťany! Alláhu Akbar!“

• Flensburg. Ahmad Gulbhar, neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu, ubodal k smrti sedmnáctiletou Mireille B. poté, co odmítla konvertovat k islámu. Ve své žádosti o azyl tvrdil, že je 18-ti letý uprchlík ze Sýrie. Lékařské prohlídky ukázaly, že Gulbharovi bylo nejméně 21 let a možná až 29 let.

• Nordstetten. 26letý žadatel o azyl Mohammed Omran Albakr ze Sýrie byl zatčen za to, že ubodal k smrti Michaela Riechera, podnikatele s nemovitostmi, od něhož měl pronajatý byt. Riecher byl Albakrovým sponzorem a někteří pozorovatelé spekulovali, že jej Albakr zavraždil kvůli penězům. Jiní usuzovali, že vražda měla náboženský a antisemitský rozměr a že Albakr zavraždil Riechera poté, co se dozvěděl, že je Žid.

• Berlín. 24letý muslim zastavil 27-tiletého kolemjdoucího a zeptal se ho, proč má na sobě vytetované dva křesťanské kříže a pak požadoval, aby muž, irácký křesťan, dal almužnu pouličnímu žebrákovi. Když to irácký křesťan odmítl udělat, tak mu muslim dal ránu pěstí do obličeje a vyhrožoval mu nožem.

• Berlín. 23-tiletý Syřan pobodal ve stanici metra Bayerischer Platz několik kolemjdoucích. Nejprve se zeptal jednoho 50-tiletého muže, jestli je Turek. Když odpověděl, že je Němec, tak na něj Syřan zařval: „Ty jsi nevěřící!“ a pobodal ho. Všechny jeho oběti byli rodilí Němci. Policie informovala, že Syřan byl „duševně labilní“.

• Berlín. Šest mužů bylo zatčeno za plánování útoků nožem na diváky berlínského půlmaratonu. Hlavní podezřelý se údajně znal s Tunisanem Anisem Amrim, který najel kamionem v prosinci 2016 na berlínský Vánoční trh, kde zavraždil 12 lidí a několik tuctů jich zranil.

• Dortmund. Skupina čtyř muslimů zaútočila nožem na dva Iráčany před diskotékou kvůli konzumaci alkoholu – „věřící muslimové“ alkohol pít nesmí.

• Witzenhausen. Na vánočním trhu ohrožoval kolemjdoucí 38-tiletý Libyjec sekerou a křičel „Alláhu Akbar!“ („Alláh je největší!“)

• Hamburk. 26-tiletý Palestinec Ahmad A. řekl, že jeho rozhodnutí provést smrtící útok nožem v supermarketu ve čtvrti Barmbek bylo jeho „příspěvkem ke globálnímu džihádu“.

Útoky nožem jsou často náhodné a bezohledné a jejich cílem jsou nevinní kolemjdoucí:

• Hamburk. 22-tiletý muž byl pobodán u pokladen obchodního domu Ikea. Policie uvedla, že 26-tiletý útočník měl problémy s duševním zdravím a nebyl „zjevně při smyslech“.

• Burgwedel. 17-tiletý syrský migrant Abdalla M. pobodal a vážně zranil 24-tiletou Němku v supermarketu v Dolním Sasku. Ženu napadl poté, co zasáhla do sporu mezi jejím přítelem a dvěma migranty ve věku 13 a 14 let. Abdalla M. přijel do Německa v roce 2013 a je bratrem jednoho z teenagerů.

• Magdeburg. Afričan vytáhl nůž na 28-tiletého Němce, který na rušném přechodu před nákupním centrem nechtěně narazil do jeho společnice.

• Norimberk. 38-tiletý muž pobodal na ulici během dvou hodin tři náhodně vybrané ženy. Všechny tři ženy ve věku 26, 34 a 56 let utrpěly život ohrožující zranění. 25-tiletý Iráčan pobodal náhodně vybranou kolemjdoucí 21-tiletou ženu. Policie uvedla, že žena „byla v nesprávný čas na nesprávném místě“.

• Viersen. Kolem poledne byla ve veřejném parku ubodána k smrti neznámým útočníkem 15-tiletá dívka.

• Berlín. 46-tiletou ženu znásilnil na její zahradě 24-tiletý „Severoafričan narozený v Palestině“ ozbrojený nožem.

• Lingen. Dva mladíci pobodali a vážně zranili 44-tiletou cyklistku na cyklostezce.

• Hattersheim. Na vlakovém nádraží vytáhli dva Turci nůž na 54-tiletou kolemjdoucí ženu.

• Postupim. 24-tiletý migrant z Kamerunu zaútočil žiletkou na kolemjdoucího. Když přijela policie, tak kousl policistu do paže a do prstu.

• Brémy. Osmnáctiletý muž byl zezadu pobodán neznámým útočníkem.

• Penzberg. 33-tiletý nigerijský žadatel o azyl pobíhal v centru města, mával nožem a vyhrožoval kolemjdoucím.

• Wiesbaden. Několik mladých mužů se v centru města ohánělo noži a ohrožovalo kolemjdoucí.

• Babenhausen. Na parkovišti u supermarketu pobodal neznámý útočník 30-tiletého muže.

• Hannover. V restauraci McDonald's byl pobodán a vážně zraněn 20-tiletý muž.

Dopravní uzly a veřejná doprava jsou stále nebezpečnější:

• Lübeck. 34-tiletý Němec íránského původu Ali D. ozbrojený nožem zaútočil na autobus se 48 cestujícími a vážně zranil 12 lidí. Ali D. se autobus také pokusil zapálit kapalinou ze zapalovače. Podezřelý, který údajně trpí paranoidní schizofrenií, byl obviněn z pokusu o 48násobnou vraždu.

• Mnichov. 28-tiletý muž s vystřelovacím nožem ohrožoval cestující v příměstském vlaku. Policie muže vyslechla a propustila. Krátce poté ten samý muž vyhrožoval bezpečnostnímu personálu v jiném vlaku. Policie uvedla, že muž byl nedávno podmíněně propuštěn z vězení.

• Crimmitschau. 21-tiletý syrský migrant vytáhl nůž na německý pár na vlakovém nádraží. Když se Němec bránil pepřovým sprejem, tak další 19-tiletý Syřan skočil do kolejiště a začal na ně házet kameny. Policie uvedla, že starší Syřan měl u sebe dva nože a ilegální drogy a mladší Syřan neměl povolení k pobytu. Po výslechu byli oba Syřané propuštěni na svobodu.

• Düsseldorf. 55-tiletý biolog náhodně pobodal ve vlaku dvě ženy. Policie uvedla, že podezřelý trpící paranoidní schizofrenií byl naštvaný, že jeho výzkum v oblasti genové manipulace nepřinesl kýžené výsledky.

• Hannover. V hromadné rvačce bezdomovců na hlavním vlakovém nádraží byl pobodán a vážně zraněn muž.

• Ravensburg. 21-tiletý žadatel o azyl z Afghánistánu pobodal tři náhodné kolemjdoucí na autobusové zastávce na náměstí Marienplatz. Policie uvedla, že muž trpí „posttraumatickou stresovou poruchou způsobenou jeho zážitky v Afghánistánu“.

• Hamburk. Na hlavním nádraží 21-tiletý muž pobodal 29-tiletého muže. Ve stejné lokalitě byl zatčen i 59-tiletý opilý muž mávající nožem na kolemjdoucí. Když na místo dorazili policisté, tak se je muž pokusil pořezat. V příměstském vlaku u železniční stanice ve čtvrti Othmarschen 32-tiletý migrant z Íránu pobodal 21-tiletého muže.

• Rees. 29-tiletý žadatel o azyl z Maroka se na vlakovém nádraží oháněl sekerou a požadoval od kolemjdoucích peníze.

• Hagen. Během hromadné rvačky poblíž hlavního vlakového nádraží bylo pobodáno několik lidí.

Terčem útoků nožem jsou často také malé děti, dospívající a ženy:

• Duisburg. Tři Němci tureckého původu (ve věku mezi 15 a 17 lety) a 15-tiletý Švéd iráckého původu mnohonásobně pobodali 17-tiletou německou dívku Marcellu S., která byla v pátém měsíci těhotenství. Otcem dítěte je 16-tiletý německý Turek Rifai B. Dívka i její dítě útok přežili. Marcella S. řekla: „Vlákal mě do pasti. Chtěl mě i mé dítě zabít. Napsal mi, že nikdo nesmí vědět, že je otcem mého dítětě. Vyhrožoval mi, že mě i dítě zabije. Šli jsme jen pár metrů a řekl mi, že ho jeho otec zabije, pokud se o dítěti dozví. A najednou z křoví vyskočili tři maskovaní muži s noži“.

• Nimburg. Na základní škole bodl sedmiletý chlapec svoji učitelku do břicha. Byla vážně zraněna a musela podstoupit okamžitou operaci. V minulosti byl chlapec vůči svým spolužákům často velmi agresivní. „Kvůli každodenním incidentům a jeho nepředvídatelnosti již nemůžeme zaručit bezpečnost našich žáků,“ varovali učitelé.

• Moers. 33-tiletý Iráčan narozený v Kuvajtu pobodal 13-tiletého iráckého chlapce na cestě do školy. Později se ukázalo, že útočník chlapce sexuálně zneužíval a chtěl mu zabránit v tom, aby to ohlásil své matce nebo úřadům.

• Dortmund. Patnáctiletý Kazach pobodal svého 15-tiletého spolužáka za to, že „provokativně civěl na jeho matku“.

• Berlín. Matka ubodala k smrti svoji tříletou dceru. Příčinou byly podle policie rodinné spory.

• Essen. Během šarvátky byl v příměstském vlaku pobodán 15-tiletý chlapec.

• Kiel. Při hromadné rvačce u hlavního vlakového nádraží pobodal 16-tiletý chlapec 17-tiletého Iráčana.

• Euskirchen. 15-tiletý chlapec ozbrojený nožem přepadl ženu a uloupil jí kabelku.

• Hannover. Dva mladíci východoevropského vzhledu ozbrojení noži oloupili dva chlapce ve věku 12 a 13 let.

• Viersen. Sedmnáctiletý Bulhar Matyu K. ubodal v parku k smrti svoji 15-tiletou rumunskou přítelkyni Iulianu R.

Nože jsou zřejmě zbraní první volby i v takzvaných vraždách ze cti a domácích sporech:

• Gremersdorf. 22-tiletý Iráčan Zyad S. ubodal k smrti svoji 28-tiletou íránskou expřítelkyni Fatemehu B., která se s ním dva týdny předtím rozešla.

• Bad Kreuznach. 25-tiletý žadatel o azyl z Afghánistánu pobodal v nemocnici v Bad Kreuznachu 25-tiletou těhotnou Polku. Žena následkem útoku potratila.

• Nürtingen. 30-tiletý Portugalec pobodal během sporu o ženu 31-tiletého Řeka.

• Hannover-Hainholz. 29-tiletý německý Turek a 29-tiletý Albánec se navzájem pobodali během sporu o 17-tiletou dívku. Albánec svým zraněním podlehl.

• Pforzheim. 32-tiletý Turek pobodal svého 37-tiletého bratra.

• Düren. Dva Poláci během hádky pobodali 41-tiletého Poláka.

• Heek. 32-tiletý Rus se přiznal k tomu, že ubodal k smrti svoji 23-tiletou manželku. Muž policii řekl, že ji zabil během hádky a její tělo hodil do nedalekého rybníka.

• Rendsburg. 29-tiletý muž pobodal a vážně zranil svoji expřítelkyni a jejího nového přítele.

• Düsseldorf. 41-tiletý Němec íránského původu ubodal k smrti 36-tiletou ženu poté, co odmítla jeho romantické návrhy.



33-tiletý ilegální imigrant z Nigeru Mourtala Madou byl odsouzen k doživotnímu vězení za to, že v Hamburku ubodal k smrti svou 34-tiletou německou expřítelkyni a uřízl hlavu své 21-timěsíční dcerce. Na snímku: Policisté vyslýchající svědky na místě dvojité vraždy ve stanici metra Jungfernstieg v Hamburku dne 12. dubna 2018. (Foto: Daniel J. / snímek obrazovky videa Heinricha Kordewinera)

• Neubrandenburg. 27-tiletý Turek pobodal v kině svoji expřítelkyni a jejího nového přítele. Obžalovaný řekl, že „ty dva uviděl, a to ho rozčílilo“.

• Rendsburg. 27-tiletý Syřan se pokusil své spící ženě uříznout hlavu. Manželka útok přežila a požádala o pomoc souseda. Jejich dvě děti, které byly v době útoku v sousední místnosti, si vzal do péče úřad sociální péče pro mládež.

• Hamburk. 34-tiletý Pákistánec Sohail A., jemuž byla zamítnuta žádost o azyl, se přiznal k tomu, že ubodal k smrti svoji dvouletou dceru. Prokurátoři uvedli, že muž jednal „ve vzteku a chtěl se pomstít“, protože mu matka dítěte odmítla dovolit, aby si dceru odvezl do Pákistánu.

• Mühlacker. Čtyřicetiletý Syřan Abu Marwan ubodal k smrti svoji 37-tiletou ženu. Jejich tři děti, děvčátko a dva chlapci, byli svědky vraždy. Později vyšlo najevo, že bezprostředně po vraždě nahrál muž potřísněný krví na Facebook video, ve kterém varoval ženy, aby nedráždily své muže. „Takhle skončíte,“ napsal.

• Řezno (Regensburg). 32-tiletý muž ubodal k smrti svoji 33-tiletou přítelkyni. Později vyšlo najevo, že v roce 2013 tento muž pobodal svoji předchozí přítelkyni a vyhrožoval jejímu otci motorovou pilou.

• Frankenthal. 25-tiletý Turek ubodal k smrti 51-tiletého Turka a uprchl do Švýcarska.

• Reutlingen. 50-tiletý Chorvat pobodal svoji odcizenou manželku a nezletilou dceru.

• Hanau. 49-tiletý Turek sedmkrát bodl svoji odcizenou manželku. Prokurátoři uvedli, že muž, který byl obviněn z pokusu o vraždu, řekl, že nemohl přijmout to, že ho jeho manželka chtěla opustit, a proto ji chtěl zabít.

Zdá se, že nože jsou nejčastěji používanou zbraní při ozbrojených loupežích:

• Emden. 35-tiletý uprchlík z Íránu byl zatčen za loupeže s nožem v ruce v několika supermarketech.

• Düsseldorf. Muž „jižanského vzhledu“ (südländisches Erscheinungsbild) ozbrojený nožem vyloupil obchod s potravinami.

• Eicklingen. Dva muži ozbrojení noži vyloupili poštu.

• Bonn. Dva muži s noži vyloupili pekárnu.

• Wuppertal. Muž ozbrojený nožem vyloupil trafiku.

• Hannover. Severoafričan ozbrojený sekerou se vloupal do supermarketu. Tři imigranti ozbrojení noži vyloupili kino.

• Essen. Dva muži s nožem se pokusili okrást 37-tiletého muže. Muž, mistr bojových umění, útočníky přemohl a nůž jim vzal. Když se útočníci vrátili, aby pokračovali v boji, tak jednoho z nich pořezal na krku.

Zdá se, že v hromadných rvačkách mezi skupinami lidí různých národností a etnických skupin jsou nože zbraněmi první volby:

• Hannover. Během rvačky na hlavním vlakovém nádraží byl ubodán k smrti 39-tiletý muž. „Není možné, aby někteří lidé vnímali vlakové nádraží jako zónu, kde neplatí zákony,“ řekl člen městské rady za CDU Maximilian Oppelt.

• Neubrandenburg. 27-tiletý žadatel o azyl ze Sýrie byl během rvačky s jinými žadateli o azyl bodnut do krku. 40-tiletý žadatel o azyl z Íránu během hádky pobodal 28-tiletého Iráčana. 19-tiletý Eritrejec a 19-tiletý Syřan pobodali 29-tiletého Poláka.

• Kolín nad Rýnem. Během hromadné rvačky před hlavním vlakovým nádražím pobodali Arabové dva Afghánce.

• Hamburk. 23-tiletý německý občan, původem Srb z Černé Hory, pobodal jiného Srba. Útočník uprchl do Srbska.

• Duisburg. Soupeřící gangy Turků, Kurdů a Libanonců se navzájem napadly železnými tyčemi, obušky a mačetami. Bojovali o nadvládu nad obchodem s drogami, prostitucí, hazardními hrami a obchodem se zbraněmi.

• Hagenow. Při hromadné rvačce v obytné čtvrti pobodal 18-tiletý žadatel o azyl ze Sýrie křičící „Alláhu Akbar!“ 26-tiletého Iráčana.

• Kaiserslautern. Během hromadné rvačky mezi Syřany byl pobodán 24-tiletý Syřan.

• Varel. Během šarvátky s dvěma Íránci byl pobodán 35-tiletý Íránec.

• Damme. Během hromadné rvačky mezi Syřany byl pobodán 27-tiletý Syřan.

• Velbert. Při hromadné rvačce mezi Turky a Severoafričany byli pobodáni čtyři lidé.

• Baesweiler. Během hromadné rvačky mezi dvěma tureckými klany byl pobodán 27-tiletý Turek. K obnovení pořádku bylo vysláno sedm policejních aut.

Všechno nasvědčuje tomu, že nože jsou zbraní první volby také v azylových a uprchlických centrech a na dalších místech, kde jsou ubytováni migranti:

• Hattersheim. 26-tiletý žadatel o azyl ze Sýrie ubodal k smrti 39-tiletého Afghánce během sporu o jídlo v centru pro uprchlíky. U soudu Syřan řekl, že Afghánce bodl 19krát, protože mu připomínal strýce, který s ním v dětství špatně zacházel. Řekl také, že izraelská zpravodajská služba Mosad „seslala kouzlo“ na jeho matku a ta si teď přeje jeho smrt.

• Landshut. V centru pro uprchlíky vytáhl 35-tiletý Íránec nůž na Nigerijce a křičel: „Zabiju tě!“ Prokurátoři uvedli, že Íránec trpí paranoidní schizofrenií a ve svém současném stavu je pro své okolí nebezpečný.

• Straubing. V centru pro uprchlíky vytáhl 22-tiletý Afghánec nůž na 21-tiletého Afghánce. Útočník se bránil zatčení a kopal do policistů.

• Engen. V centru pro uprchlíky vytáhl 22-tiletý migrant nůž na svého 26-tiletého spolubydlícího.

• Hannover. V centru pro uprchlíky 21-tiletý Afghánec pobodal 25-tiletého Afghánce.

• Bad Tölz. V centru pro uprchlíky pobodal 21-tiletý Afghánec 29-tiletého migranta z Tanzanie.

• Lübeck. Během hromadné rvačky mezi Afghánci a Syřany v azylovém centru byl jeden muž pobodán.

• Kefenrod. 35-tiletý žadatel o azyl z Íránu pobodal v azylovém centru své dvě děti ve věku 4 a 6 let.

• Holdorf. 35-tiletý žadatel o azyl ze Súdánu se v azylovém centru pohádal se svojí přítelkyní. Když se dva přihlížející Súdánci pokusili do sporu zasáhnout, tak jim vyhrožoval nožem.

• Emden. 35-tiletý uprchlík z Íránu byl zatčen za vyloupení několika supermarketů s nožem v ruce.

• Mnichov-Neuaubing. Během sporu kvůli poškozenému protipožárnímu sprinkler systému zaútočil 38-tiletý migrant z Iráku mačetou na svého domácího.

Oběťmi útoků nožem se stávají i sociální pracovníci a státní zaměstnanci, včetně policie:

• Offenburg, 17. srpna 2018. 26-tiletý žadatel o azyl ze Somálska ubodal v ordinaci k smrti 52-tiletého lékaře. Prokurátoři uvedli, že se muž chtěl pomstít za to, co považoval za špatné léčení: „Myslel si, že jej doktor otrávil“. Somálec byl umístěn na psychiatrii. „Mnoho lékařů má přirozeně obavy a přemýšlí o instalaci poplašného tlačítka. Například banky jej už mají dlouho,“ řekl Ulrich Clever, prezident Zemské lékařské komory Bádenska-Württemberska.

• Wittenberg. 20-tiletý Afghánec, jemuž byl zamítnut azyl, podřezal hrdlo 85-tiletému důchodci a z místa činu uprchl v autě oběti. Dcera oběti pracuje v centru pro uprchlíky v Sasku, a byla to ona, kdo Afghánci zprostředkoval práci domácího pomocníka u svého otce.

• Hagen. 26-tiletý Syřan vytáhl nůž na zaměstnance železnice, když zjistili, že nemá jízdenku. Na hlavním vlakovém nádraží pak zaútočil na policii. Syřan byl registrován jako žadatel o azyl ve Švédsku a do Německa vstoupil nezákonně.

• Düsseldorf. 24-tiletý Němec tuniského původu pobodal na letišti v Düsseldorfu 51-tiletého člena bezpečnostní služby.

• Obermehler. V centru pro uprchlíky vytáhl 29-tiletý žadatel o azyl z Maroka nůž na člena bezpečnostního personálu.

• Deggendorf. V centru pro uprchlíky vytáhl 23-tiletý senegalský žadatel o azyl nůž na člena bezpečnostního personálu.

• Flensburg. Ve vlaku Intercity-Express (ICE) pobodal 24-tiletý žadatel o azyl z Eritreje 22-tiletého policistu a policista jej zastřelil. Eritrejec přišel do Německa v září 2015.

• Borken. 19-tiletý muž pobodal 55-tiletého policistu, který přijel vyšetřit hlášení o domácím násilí poté, co matka vykázala svého 19-tiletého syna z domu.

• Bad Säckingen. 58-tiletý muž ozbrojený nožem napadl policistu, který měl na sobě ochrannou vestu proti bodnutí nožem.

• Řezno (Regensburg), 14. ledna 2018. 33-tiletý Němec íránského původu se pokusil bodnout policistu, který vyšetřoval hlášení o domácí hádce. Když téže noci požádali policisté tři mladistvé migranty o předložení osobních dokladů, přiběhl více než tucet mladíků, kteří policisty napadli. 17-tiletý žadatel o azyl z Afghánistánu opakovaně kopal do policisty ležícího na zemi. 26-tiletý policista utrpěl otřes mozku, pohmoždění a poranění lebky a musel být hospitalizován. Během této jedné noci byli městští policisté napadeni celkem ve čtyřech různých incidentech.

Některá pobodání mají i politické dozvuky:

• Chotěbuz (Cottbus). Neznámý pachatel „jižanského vzhledu“ pobodal náhodně vybraného 28-tiletého Němce. Město vydalo toto prohlášení: „Nebudeme váhat říct pachateli, že on nebo ona dostane jízdenku zpět do své vlasti. Nenecháme naše město ničit lidmi, kteří se neumějí chovat a kteří si myslí, že mohou tímto způsobem řešit konflikty“. Varování rozpoutalo bouři kritiky a řada lidí obvinila městskou radu z toho, že jsou „extrémní pravičáci“ a „neonacisté“.

Představitelé města prohlášení upravili, ale stáli si na svém: „Jasně prohlašujeme, že jsme proti rasismu a xenofobii v našem městě. Chceme, aby se každý, kdo chce žít v našem městě, cítil dobře a měl pocit, že je zde vítán. Také ale odsuzujeme každé násilí, bez ohledu na to, kdo je z jeho spáchání podezřelý. Každý, kdo porušuje zákony a páchá trestné činy - bez ohledu na to, jaký je jeho původ - musí za své činy nést příslušné právní důsledky“.

• Chotěbuz (Cottbus). Tři žadatelé o azyl ze Sýrie (ve věku 14, 15 a 17 let) pobodali před nákupním centrem 51-tiletého Němce. Syřané požadovali, aby jim muž a jeho žena „projevili úctu“ tím, že jim otevřou dveře a dají jim přednost. Když to žena odmítla, náctiletí vytáhli nůž a pobodali jejího manžela. Jeden kolemjdoucí se zastavil, aby muži pomohl a bezpečnostní služba mladistvé zadržela do příjezdu policie. 14-tiletého útočníka policisté znali, protože již spáchal různé jiné násilné činy.

Starosta Chotěbuzi Holger Kelch řekl: „Je to nechutné a nepřijatelné pro nás jako město i pro právní stát. Právní stát musí bezodkladně jednat. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom těmto mladým lidem vysvětlili základní hodnoty a pravidla platná v Německu a v Chotěbuzi a to, že se jimi musí řídit. Kontaktujeme také jejich rodiče, abychom jim vysvětlili, že chování jejich dětí nezůstane bez následků. Nenecháme si atmosféru v našem městě zničit takovými incidenty“.

• Saská Kamenice (Chemnitz). 22-tiletý Syřan a 23-tiletý Iráčan byli zatčeni za ubodání k smrti 35-tiletého Němce Daniela H. Policie se snažila identitu útočníků před veřejností utajit, ale dozorce věznice v Drážďanech zatykač zveřejnil a byl za trest postaven mimo službu. Tento brutální zločin vedl k masovým protestům proti politice otevřených dveří kancléřky Merkelové.

Epidemie zločinů spáchaných nožem pokračuje v Německu i v roce 2019. Během prvních 45 dnů roku 2019 policie informovala o více než 500 zločinech spáchaných nožem – průměrně 11 denně.

K významným incidentům, při kterých byl použit nůž, během ledna a února 2019, patří například:

• Gelsenkirchen. 24-tiletý Albánec pobodal svoji 25-tiletou manželku a pak ji přivezl do nemocnice, kde byl zatčen. Pasov. 19-tiletý žadatel o azyl z Afghánistánu pobodal 21-tiletého Afghánce. Drážďany. 25-tiletý Iráčan vyhrožoval s mačetou v ruce dělníkovi, který údajně dělal příliš velký hluk. Schömberg. 61-tiletý Kazach ubodal k smrti svého 55-tiletého známého.

• Meinerzhagen. 26-tiletý Syřan vyhrožoval svým sousedům nožem jen dva dny poté, co se do bytového domu přistěhoval. Když na místo přijela policie, tak muž vyhazoval z okna nábytek a policistům vyhrožoval. K obnovení pořádku byl nasazen Oddíl zvláštního určení (Spezialeinsatzkommando, SEK, obdoba naší URNy – Útvaru rychlého nasazení – poznámka překladatele).

• Berlín. 20-tiletý muž zaútočil nožem na bezpečnostní personál poté, co byl požádán, aby ve vlaku přestal kouřit. Weil am Rhein. Zloděj vytáhl nůž na prodavače v prodejně. Frankfurt. Policisté nařídili muži, aby odložil dva kuchyňské nože. Muž rozkaz ignoroval a policisté proti němu použili taser (distanční elektrický paralyzér). Aalen. V centru pro uprchlíky se v hromadné rvačce navzájem napadli mačetami žadatelé o azyl.

• Bergheim. 24-tiletý muž vytáhl nůž na dva policisty. Kassel. 28-tiletý muž pobodal svého spolubydlícího. Kiel. Na hlavním vlakovém nádraží pobodal 16-tiletý 17-tiletého Iráčana. Frankfurt. 22-tiletý muž byl pobodán během hromadné rvačky. Kolín nad Rýnem. 31-tiletý muž byl pobodán a vážně zraněn během rvačky u vchodu do baru.

• Lingen. Dva mladíci pobodali a vážně zranili 44-tiletou cyklistku na cyklistické stezce. Heidenheim. 52-tiletý muž pobodal náhodně vybranou 61-tiletou ženu na školním parkovišti. Wiesbaden. 42-tiletá žena ohánějící se nožem ohrožovala kolemjdoucí a křičela: „Já vás zabiju!“

• Gera. Tři Syřané napadli nožem Němce, který se bránil pomocí pepřového spreje. Göttingen. Dva muži, z nichž jeden mluvil německy s východoevropským přízvukem, ozbrojení noži přepadli a vyloupili banku. Aglasterhausen. Spor o jídlo v centru pro uprchlíky mezi dvěma nigerijskými migranty přerostl ve rvačku s noži.

• Langen. Maskovaný muž ozbrojený nožem se pokusil vyloupit obchod. Hattersheim. 40-tiletý muž vytáhl nůž na své spolupracovníky poté, co ho obvinili z krádeže stavebního materiálu ze staveniště. Waren. 18-tiletý muž byl přepaden a oloupen s použitím nože.

• Duisburg. Dva muži ozbrojení noži přepadli a vyloupili supermarket. Vešli do obchodu a chytili jednu pokladní do kravaty a dali jí nůž na krk, druhé pokladní mezitím přikázali, aby dala peníze do tašky. Bad Dürrheim. 21-tiletý muž ozbrojený nožem a mosazným boxerem oloupil 16-tiletého mladíka o peněženku.

• Greiz. 67-tiletý muž vytáhl během hádky nůž na svoji spolupracovnici. Cuxhaven. Dva muži byli přepadeni a oloupeni s použitím nože. Hamburk. Muž ozbrojený nožem přepadl a vyloupil hotel. Rotenburg. Muž ozbrojený nožem přepadl a vyloupil supermarket. Ludwigsburg. Tři mladíci, z nichž jeden byl ozbrojen nožem, se pokusili oloupit muže rozvážejícího pizzu.

• Schwäbisch Hall. 14-tiletý mladík ozbrojený dvěma noži byl zatčen za krádeže v obchodech. Hofheim am Taunus. Během náhodné policejní kontroly byla u dvou 19-tiletých mladíků nalezena narkotika a nůž. Norimberk. Během náhodné policejní kontroly vytáhl 41-tiletý muž na policisty nůž. Při zadržování zfetovaného muže byli tři policisté zraněni.

• Brühl. Dva muži dovezli své děti do školy, a pak se tam ve rvačce pobodali. Wiesbaden. Tři muži ozbrojení noži přepadli a oloupili kolemjdoucího o 1000 eur v hotovosti. Oberbilk. Dva muži ozbrojení nožem přepadli a oloupili taxikáře. Heilbronn. 20-tiletá Chorvatka pobodala svého 22-tiletého bosenského spolubydlícího. Ulm. 25-tiletý muž byl pobodán a vážně zraněn neznámým útočníkem.

• Überlingen. Dvacetiletý opilý muž ohánějící se nožem se rozzuřil poté, co jej vyhodili z restaurace. Wilhelmshaven. Tři muži s nožem oloupili 37-tiletého kolemjdoucího. Duisburg. Tři muži ozbrojení nožem a pistolí se pokusili vyloupit supermarket. Brémy. Muž ozbrojený nožem vyloupil diskotéku. Hof. Muž ozbrojený nožem mluvící německy s cizím přízvukem vyloupil čerpací stanici.

• Speyer. Na dětském hřišti byl zatčen 35-tiletý muž ohánějící se kolem sebe dýkou. Mnichov. V příměstském vlaku ohrožoval cestující a bezpečnostní personál 28-tiletý muž ozbrojený vystřelovacím nožem. Muž byl vyslechnut a propuštěn. O chvíli později tentýž muž vyhrožoval bezpečnostnímu personálu v jiném příměstském vlaku. Hamburk. Dva muži ozbrojení nožem a obuškem přepadli a vyloupili snack bar. Friedberg. Na vlakovém nádraží se porvali skupinky mladíků ozbrojených noži.

• Lilienthal. Tři mladíci ozbrojení noži napadli účastníky soukromé oslavy. Engen. V centru pro uprchlíky vytáhl 22-tiletý migrant nůž na svého 26-tiletého spolubydlícího. Seelze. Muž ozbrojený nožem přepadl a vyloupil poštu.

• Münster. Dva muži „jižanského“ vzhledu ozbrojení noži přepadli a oloupili na stromy lemované promenádě dvacetiletého muže. Landau. Na hlavním nádraží byl s nožem v ruce přepaden a oloupen 27-tiletý muž.

• Hamburk. Dva muži ozbrojení noži přepadli a vyloupili hotel. Duisburg. 26-tiletý chodec napadl řidiče auta, protože „se na něj špatně podíval“. Řidič vystoupil z auta a chodce pobodal. Wiesbaden. 77-tiletý muž ubodal k smrti svoji 68-tiletou kamarádku.

• Berlín. V příměstském vlaku 22-tiletý muž vytáhl nůž na 29-tiletého muže. Viernheim. Během hromadné rvačky u bytového komplexu byli pobodáni dva muži. Warendorf. Během hromadné rvačky vyvolané dopravním sporem byl jeden člověk pobodán. Mannheim. 28-tiletý Bulhar zemřel na následky zranění způsobených nožem. Jeho tělo našla policie na břehu řeky.

• Rotenburg. Tři mladíci vytáhli nůž na tři desetileté chlapce. Hamburk. V příměstském vlaku pobodal 32-tiletý Íránec 23-tiletého Syřana. Düsseltal. V centru města byla znásilněna žena. Na kolemjdoucího, který reagoval na její výkřiky o pomoc, vytáhl násilník nůž.

