Poche? Hamáček má plán B. Ale nepoví jaký

„Máme plán B, ale nebudu jej komentovat,“ poznamenal pouze předseda ČSSD Jan Hamáček. Plán sestavil s místopředsedou strany Jiřím Zimolou, který řekl, že se skutečně s Hamáčkem bavili o nějakých variantách.

„Hypoteticky jsme připouštěli všechny varianty, ať tu, že se pan Poche s panem prezidentem shodnou a pan prezident ho jmenuje, nebo i tu, že to tak nedopadne. Hledali jsme nejlepší řešení pro tuto zemi a ČSSD. Ale mě nepřísluší to dál komentovat a rozvádět,“ podotkl Zimola Právu. Jasněji by mělo být podle všeho po víkendu, kdy do té doby by se měl sejít prezident Miloš Zeman s ministry.

Zimola pak přiznal, že v případě neúspěchu Pocheho u hlavy státu, by mohl být nominován ze sociální demokracie někdo jiný. A padlo jméno exšéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka. Jak však Zimola uvedl, Zaorálkovo jméno uvedl jen jako příklad.

„Neaspiruji na žádnou další funkci. Připadá mi, že dáváme hlavu do oprátky,“ zareagoval však zostra Zaorálek. Poche si naopak věří, že by mohl Zemana přesvědčit. Stejně tak i předseda ČSSD Hamáček věří, že Zeman svůj názor změní.

autor: vef