Poche stále věří: Prezidenta přesvědčím

Europoslanec Poche to nevzdává, stále chce přesvědčit Miloše Zemana, že na ministerstvu zahraničí má být on. A popírá, že by věděl o dvou dopisech, které dorazily na Pražský hrad a které se týkaly jeho nejmenování ministrem zahraničí. Řekl to v interview pro deník Blesk.

Pocheho zřejmě všichni nechali tápat v temnotách. Informaci o dopisech údajně nedostal ani od Andreje Babiše, ani od od předsedy strany, Jana Hamáčka. Andrej Babiš stále tvrdí, že vše proběhlo v souladu s Ústavou. „My jsme byli připraveni na to, kdyby pan prezident nejmenoval ministra zahraničí, tak jak se s tou situací vypořádat. Že tak někdo učinil už v předstihu, je překvapující, ale myslím, že se ta situace v dohledné době nějakým způsobem vyřeší,“ uvedl k tomu Poche.

Anketa Osvědčil se Andrej Babiš ve funkci předsedy vlády? Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 8726 lidí

Ani spolustraníci podle Blesku nejsou k Pocheho snaze dostat se na ministerstvo nakloněni. Prý by měl z konfliktu vycouvat. Vyjádřil se tak například Jiří Zimola pro deník Právo. Poche na to odpovídá, že tlak od kolegů necítí, a že jediný, kdo něco takového řekl je právě jen bývalý hejtman Zimola. Poche řekl, že chce najít cestu, jak Zemana přesvědčit, že není v zahraniční politice žádným amatérem. Ale v dohledné době k tomu zatím není známá žádná příležitost. Blížící se summit NATO to asi nebude, ten organizuje právě Kancelář prezidenta republiky.

O Pochem se psalo, že to byl právě on, kdo pražskou buňku ČSSD přesvědčil, aby byla pro koalici s hnutím ANO, vedeném Andrejem Babišem. Ale Poche popřel, že by tomu tak bylo. „Jsou lidé, kteří naslouchají mým názorům, ale asi bych nedokázal změnit jejich názor na fungování ČSSD ve vládě s hnutím ANO podporované KSČM jen kvůli své nominaci. To by asi nešlo,“ odpověděl.

