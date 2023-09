Počty Jana Cempera. Proč Rajchlova půlka Václaváku není jako Minářova půlka

reklama

Sociálními sítěmi se od soboty šíří fotografie srovnávající demonstraci Milionu chvilek z 4. června 2019 a poslední demonstraci Jindřicha Rajchla proti Fialově vládě.

Obě se konaly na Václavském náměstí, obě na pohled byly zhruba stejně početné. U první z nich přitom média akceptovala tvrzení organizátorů o 120 tisících účastníků, u té druhé se ujalo, že shromáždění čítalo deset tisíc hlav.

„Na dnech Varšavské smlouvy na Václavském náměstí bylo o cca 90 tisíc lidí méně než na Dnech NATO. Myslím, že to vypovídá o tom, na jaké straně česká společnost stojí,“ tweetovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, když turnikety v Mošnově prošlo sto tisíc fanoušků techniky.

Na dnech Varšavské smlouvy na Václavském náměstí bylo o cca 90 tisíc méně lidí než na Dnech NATO.



Myslím, že to vypovídá o tom, na jaké straně česká společnost stojí. Ráda bych občanům poděkovala, protože drtivá většina ukazuje, že ví, kdo je agresor a čemu se musíme bránit. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 16, 2023

Téma ale žije dále.

Jan Cemper se rozhodl vyvrátit manipulaci Jindřicha Rajchla, že na sobotní demonstraci na Václavském náměstí přišlo sto tisíc lidí. Použil k tomu facebookový příspěvek Vladimíra Krupy z Lidwig von Mises Institut.

V něm přepočítal Rajchlovy odhady podle aplikace MapChecking, která umožňuje vypočítat hustotu davu a počet přítomných z mapy.

„Rajchl na mapách označkoval přibližně tu plochu, na které se jeho demonstranti pohybovali, a nastavil pomalu tu nejvyšší možnou hustotu davu – 4,45 lidu na m2. A oznámil nám i čas – že to mělo být kolem třetí hodiny,“ popsal.

A následně rozporoval, že po celé demonstraci rozhodně nebyla hustota davu taková, což dokazují i některé fotografie.

„‚Hustota davu‘ byla dosažena jen těsně kolem pódia a potom na levé straně náměstí (z pohledu Václava), kde byl stín od domů. Tam, kde svítilo sluníčko, bylo lidí dost řídko,“ rozebral.

Jeho závěry převzal i Jan Cemper. „Hustota čtyř lidí na metru čtverečním by znamenala, že po celém náměstí by bylo prakticky k nehnutí. Taková hustota je například v tlačenicích v hromadné dopravě. Záběry přitom dokazují, že tolik lidí bylo maximálně v prvních řadách pod pódiem,“ shrnul šéfredaktor webu Manipulátoři.cz.

Psali jsme: Drsný spor v pozadí: „Pravdomluvní“ Manipulátoři.cz v likvidaci? Známe fakta

Jako další důkaz předložil záběry z dronu, který nad Václavák poslala Česká televize. Ten zachytil stav v čase 16.11. Demonstrace, zahájená ve 14 hodin, ale v té době už končila.

Především se ale z hlubin internetu vylouply jiné výpočty hustoty davu na Václaváku z pera Jana Cempera. Tentokrát šlo o demonstraci Milionu chvilek ze 4. 6. 2019. Právě tu, která byla srovnávána na fotografiích.

Psali jsme: Milion chvilek: Jitka Čvančarová na Hrad? To budete koukat. VIDEO z minulosti

Tuto demonstraci Jan Cemper prohlásil za „pravděpodobně největší po roce 1989“. Odhalovatel manipulací tentokrát tvrzení organizátorů o 120 tisících účastníků akceptoval, a za manipulace naopak prohlašoval pochybující hlasy.

Zaměřil se na diskutujícího, který z rozměrů Václavského náměstí vypočetl, že uvedených 120 tisíc by muselo obsadit celé náměstí hustotou asi třetiny metru čtverečního pro jednu osobu. Fotografie přitom ukazovaly, že dav končil přibližně u tramvajových kolejí uprostřed náměstí.

Jan Cemper prohlásil tyto úvahy za „naprosto špatné a evidentně zaujaté“.

Jeho tehdejší počty nabízíme v plném znění:

„Z kamery z vrtulníku a mapy od mobilních operátorů víme, že nejvíce lidí bylo na vrchu u pódia. Zde skutečně se mohlo jednat místy i o čtyři osoby na metr čtvereční. Ve spodní části to bylo méně. Ovšem. Je nutné připočíst i to, že částečně zaplněna byla i ulice Krakovská, Ve Smečkách, Opletalova, Štěpánská, ale i třeba 28. října nebo Na Příkopech, a rovněž lidi, kteří demonstraci sledovali ze schodů Národního muzea. Nutno připočíst to, že ne každý vydržel na demonstraci od začátku do konce. Protože bylo horko, spousta lidí se ‚schovávala‘ v přilehlých obchodech, restauracích a ve vestibulech metra. Touto metodikou jde tedy připočíst dalších 10–20 tisíc lidí. Tedy. Pokud horní třetina Václavského náměstí byla zaplněna 3–4 osobami na m2, ostatní 2–3 osobami na m2, plus připočítáme výše uvedené osoby v okolních ulicích a vestibulech, můžeme dostat realistické číslo zhruba 100–120 tisíc účastníků. Tedy médii a organizátory uváděná čísla považujeme za čísla realistická.“

Ve svých výpočtech srovnávajících demonstraci 2019 s odborářským shromážděním proti Nečasově vládě roku 2012 použil jako argument i to, že na Václaváku bylo více prostoru, protože na něm ubylo stánků.

Zároveň ale nezohlednil, že demonstrace Milionu chvilek byly známé tím, že na náměstí navážejí velké množství obrazovek a další techniky, uprostřed davu vztyčují servisní stany a roztahují velkoplošné vlajky a transparenty. Tyto vychytávky vždy dav opticky rozšířily.

Z demonstrace 4.6.2019. Foto: Hans Štembera, PL.cz

Psali jsme: „Expert na pravdu“ zase rychle mazal. Kauza se složenkou jako příběh užitečných idiotů Česká vlajka jako symbol kolaborace, píše Cemper. Je za tím podpora Rusku Vrah? Nikoli. „Hlídají“ za vás pravdu a ověřují fakta. Teď si jeden z nich utrhl obří ostudu. Pavel Černý připomněl jeho temnou minulost Bojovník proti manipulacím Cemper: Nová koalice v Radě ČT si zatím jen zkoušela sílu. Biskupové navrhli Lipovskou a teď „my nic“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama