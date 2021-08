Pod Tálibánem nikdy! Afghánský velvyslanec v Praze chce vytrvat v práci

reklama

Podle něj se zatím ze země do Česka evakuovaly dva armádní lety. „V tom prvním letělo 46 lidí a ve druhém skoro stovka. Teď je na cestě ještě třetí let,“ uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál s tím, že ve třetím bylo na palubě 62 pasažérů. Zmínil také, že podle jeho informací nyní čeká na kábulském letišti přes tisíc lidí na nějaký let. „Reorganizují se odletové plány. Nejen Češi, ale i další národy se to snaží nějak zvládnout,“ podotkl s tím, že je v kontaktu s Afghánci, kteří do Česka přiletěli. „Jsou šťastní, že přiletěli,“ dodal a pokračoval, že o jejich dalším osudu rozhodne vláda ČR. „Ale jsou teď v bezpečí a budou mít možnost tady přežít,“ vyjádřil se a dodal, že ambasáda jim aktuálně může pomoci s ověřováním dokumentů. Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5834 lidí

Dodal zároveň, že jde o lidi, kterým ČR věří. „Česká republika vytvořila seznamy lidí, kteří pracovali pro armádu, ambasádu a kterým věří. Dobře si je prověřili, o některým věcech jsme spolu mluvili,“ dodal.

O situaci v Afghánistánu je prý dobře informován. Tálibán podle něj vše kontroluje a vláda padla. „Máme obavy o Afghánce, kteří bojují. Máme obavy, co se stane s miliony dívek a žen, které ztratí svobodu, možnost chodit do školy, pracovat, účastnit se politického, ekonomického a sociálního života v zemi. Tisíce lidí jsou vysídlené a potřebují přístřeší, jídlo, ochranu,“ pokračoval s tím, že šest milionů lidí se extrémně bojí a většina se snaží utéct. „Nikdo nevěří Tálibánu,“ zhodnotil a dodal, že Tálibán neplní své sliby a závazky.

Podle něj je výrazný rozdíl mezi těmi, kteří se účastnili jednání v Dauhá mezi afghánskou vládou a Tálibánem, a pak těmi, kteří jsou na bojišti. „Lidé v Dauhá věří v závazky, ale tito lidé nejsou důvěryhodní. „V minulosti jsme viděli neskutečné obrazy Tálibánu – masové popravy vojáků, útoky na civilisty v Kandaháru a jiných městech. Teď prohledávají domy a zapisují lidi, kteří pracovali pro vládu. Dělají si registry a hledají je. Kábul byl posledním útočištěm pro mnoho lidí. Už teď reportují o zabíjení,“ dodal a znovu zdůraznil, že obyvatelé teď žijí v absolutním strachu.

Cesta, jak utéct z Kábulu, je tak pro ně nyní složitá. „Myslím, že teď jediná možnost je pro ty, kteří se dokážou dostat do armádních letů. Nejsou tu žádné komerční lety. Když už je to komerční let, Tálibán filtruje lidi, kteří se do něj dostanou. Ptá se jich, kdo jsou, kam letí, proč tam letí, jaké je jejich postavení,“ nastínil. Řekl také, že lidé se nehrnou ani do Pákistánu, protože tamější armáda podporovala pád afghánské vlády.

Moderátora rovněž zajímá, zda je možné se dostat přes checkpointy na letišti. „To záleží. Snaží se prokázat a projít, ale pro ty, co pracovali pro vládu, mezinárodní organizace nebo armádu, je to strašlivá situace, “ řekl.

K dalšímu fungování afghánské ambasády v Praze pak řekl, že nyní pokračuje v práci ambasády a velvyslance. „Tálibán zatím neoznámil svou vládu a uvidíme, co bude. A to nám dává čas. Pokud Česko uzná vládu Tálibánu, tak sem přijde někdo jiný nebo zavřou ambasádu. Do té doby budu pokračovat ve své práci. Nechci pracovat pod vlajkou Tálibánu. Nikdy!“ řekl velmi důrazně a dodal, že mají nastavené kanály, jak mohou ambasády společně pracovat. „A jsme všichni na jedné lodi,“ řekl a dodal, že pracují, jak mohou. Nechtějí se dívat, jak se ubližuje jejich lidem. „Pracujeme tvrdě a snažíme se udržet lidská práva a nějakou ochranu naší vlasti,“ uzavřel.

