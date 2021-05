Pod vlivem mladých i rodiče mění názor na klimatické změny. Meteoroložka Míková má radost

reklama

Český rozhlas mimo jiné upozornil na průzkum, který si nechal udělat a jenž ukazuje na to, že naprostá většina obyvatel České republiky věří, že probíhá klimatická změna a je za ni zodpovědný člověk. „Lidem je podle mého jasné, že s tím klimatem to jednoduché není. Také bych řekla, že to, co zažíváme v těchto dnech, je něco, co ti, kteří si pamatují třeba 20 let, tak vědí, že změny toho charakteru, kdy přichází ze dne na den změna o teplotách o 20 stupňů Celsia dolů nebo nahoru, je věc, která řekněme v minulém století nebyla tak častá, jako přichází po roce 2000. Myslím si, že to je kombinace toho, co lidé zažívají, toho, co slyší a co vidí na vlastní oči,“ řekla Míková, která se domnívá, že debata o klimatu se v České republice v poslední době posouvá.

„Je čím dál víc slyšet mladé lidi. A někdy bych řekla, že i jejich vlivem rodiče poněkud mění svůj původní názor a dokážou uvažovat trochu jinak, než jak to viděli po roce 2000, kdy vznikaly některé studie, o kterých si tehdy spousta mladých dospělých myslela: My přece se nebudeme omezovat v tom, abychom jezdili auty. Myslím, že teď se vlastně dostáváme do takové doby, kdy jsme ochotni o tom, v jakém prostředí včetně té naší atmosféry žijeme, a v jaké budou žít ty příští generace, uvažovat,“ dodala.

86 procent lidí pak v průzkumu odpovědělo, že klimatická změna bude mít zásadní vliv na celý svět, vliv na vlastní život a rodinu očekává jen 39 procent lidí.

Míková se domnívá, že na toto v minulosti spoléhali i někteří politici. „Máme spočítané, že dopady v oblasti, jako je Česko, nebudou tak intenzivní. To, že se v České republice zrealizují některé scénáře změny klimatu – tedy pokud by šlo třeba o oteplení do dvou stupňů Celsia – bude to pro Česko znamenat, že budeme muset pěstovat jiné plodiny, trochu změnit strukturu lesů, ale nemusí to znamenat, že se naše krajina stane neobyvatelnou. Obzvlášť pokud se zvládneme připravit jak na povodně, tak na suchá období,“ podotkla Míková s tím, že naše republika bude velmi příjemné místo k žití, právě i po změně klimatu, což však nebude platit pro všechna místa na zemi.

Z mnoha míst, která se stanou neobyvatelnými, tak budou odcházet lidé.

„Možná bychom se měli připravovat i na to, že k nám někdo bude chtít z takového místa přijít. Kupříkladu Nizozemsko je země, kde možná brzy budou potřebovat místo, které je trochu vzdálenější od oceánu,“ míní Míková.

