Podařilo se medvěda zahnat do lesa. Ale lhaní a podvádění se tolerovat nemá, říká Kalousek

reklama

Kalousek v rozhovoru mimo jiné uvedl že vláda premiéra Babiše si zaslouží sice jedničku za zákazy, selhala však podle něj v rychlé pomoci. Zároveň uvedl, že by kabinetu toleroval chyby, ale ne podvody a neprůhledné rozhodování.

„Jak říkají někteří epidemiologové – podařilo se medvěda zahnat do lesa. Virus tady ale stále je. To, že se to zvládlo bez přehlcení zdravotnického systému, je zásluha všech lidí a jejich disciplinovanosti, zejména lidí v první linii, kteří, ač neměli nezbytné zdravotnické pomůcky, tak naprosto obětavě sloužili a patří jim za to velký dík a hold. Hodnotíme-li ale úlohu vlády, tak vláda byla velmi efektivní, co se týče zákazů a příkazů. Tam si zaslouží jedničku,“ poznamenal Kalousek ke koronaviru, s tím, že vláda však daleko hůř zvládala komunikaci, zejména o rozvolňování. Ta je dle jeho slov netransparentní, nevěrohodná a lidé jí nerozuměli. „Naprosto tragická je v otázce rychlé a účinné ekonomické pomoci těm, kteří byli postiženi opatřeními, kdy ze dne na den museli zavřít provozovnu a ze dne na den měli výdělek nula,“ dodal. Zároveň bychom podle něj měli být rádi, že vše dopadlo, jak dopadlo, a neměli bychom se vytahovat na druhé.

Co mu v rozhodování vlády však bezesporu chybělo, byla transparentnost rozhodování. „Nikdy jsme nevěděli, jestli rozhodnutí byla podle toho, jak se pan premiér vyspal nebo jak pan žokej Váňa navštívil pana ministra zdravotnictví nebo jestli si hobby marketéři něco vylobbovali na panu ministrovi průmyslu,“ podotkl Kalousek.

On sám by se jistě v podobné situaci také dopustil chyb, to přiznává, ale je si podle svých slov jist, že by nelhal a nepodváděl veřejnost, což vláda bohužel dělala velmi často. „Například jejich tvrzení, jak mají dostatek zdravotnického materiálu a jak spolupracují s českými firmami. Lhali dokonce tak často, že se o to pohádali jejich ministři na téže tiskové konferenci, kdy jeden vyvracel slova druhého. Chyby se samozřejmě dají tolerovat a musí se odpustit, ale lhaní a podvádění by se tolerovat nemělo,“ dodal Kalousek.

Závěrem pak také zmínil hlavu státu, Miloše Zemana. Podle jeho slov je mimo, a tak se jeho výroky ani nemusíme zabývat. „Nemůžu nebrat vážně tu instituci, ale nemůžu brát vážně jeho výroky. To už jsou opravdu jenom plky. Například to, že opozice poštěkávala, když prokazatelně předkládala konstruktivní návrhy,“ uzavřel Kalousek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Z Hradu zahřmělo: Zeman se rozzlobil na Petříčka. Kvůli Izraeli Neměl jsem dělat chytráka. Trumpův vyzyvatel Biden se omlouval černochům Václav Krása: Co dalšího bude EU zakazovat? Velký den pro Čínu: Země nehlásí žádné nové případy koronaviru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.