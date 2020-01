Poděkování Milionu chvilek, pochvala Babišovi a téma běženci. Hamáček zklamal Afghánce

Do nedělní Partie televize Prima tentokrát dorazil jeden jediný host – ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nejprve poděkoval spolku Milion chvilek pro demokracii, poté prozradil, že premiér Andrej Babiš je impulzivním politikem, zatímco on se snaží být konstruktivní a v maximální možné míře plní program ČSSD. Když došlo na dětské uprchlíky z Řecka, byl nekompromisní: žádné nepřijmeme, řekl jasně.

V úvodu pořadu se vyjádřil k protestům spolku Milion chvilek pro demokracii. Organizátorům protestů poděkoval.

„Já jsem rád, že žijeme v demokracii, a k demokracii patří protesty. Pokud se podíváte do Francie, tam ty protesty jsou ještě masovější. Je to součást demokracie a já jsem velmi rád za ti, že to všechno proběhlo v pořádku, nedošlo k žádným excesům. Lidé se prostě sešli a řekli, co si myslí. To je správně. Samozřejmě že základem demokracie jsou volby a já doufám, že lidé vyjádří svůj názor ve volbách,“ shrnul Hamáček.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem dodal, že sociální demokraté nebyli v jednoduché pozici a on se rozhodl poprat za volební demokracii tak, by mohla v Babišově vládě prosazovat svůj program, což se prý daří. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 84% Nepovede 16% hlasovalo: 10744 lidí

„Já bych byl mnohem raději, kdyby nás lidé chválili, ale je tu nějaká politická realita. Myslím si, že ve vládě úspěšní jsme,“ zdůraznil.

S předsedou vlády Andrejem Babišem se mu prý spolupracuje dobře. „Nepadáme si kolem krku, z logiky věci, ale dokážeme spolu spolupracovat, Andrej Babiš je velmi impulzivní a já se snažím být konstruktivní,“ prozradil vicepremiér.

Pár slov věnoval i slovní bitvě mezi auditory Evropské komise a premiérem Andrejem Babišem o jeho střet zájmů. Zatímco Babiš tvrdí, že dodržuje český zákon a ve střetu zájmů není, Evropská komise to vidí zcela opačně. Hamáček konstatoval, že voliči věděli, jaké problémy si s sebou Babiš nese, už když pro něj hlasovali. A pokud to dopadne tak, že Česko bude muset vracet EU dotace, ČSSD se bude starat o to, aby na to nedoplatili čeští občané.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani kauza „Urválek“ exministryně spravedlnosti z hnutí ANO Heleny Válkové. Osobně by si přál, aby se Válková vzdala nejen kandidatury na ombudsmanku, což udělala, ale také postu zmocněnkyně vlády pro lidská práva, což odmítla udělat, byť ji prý k tomu Hamáček vyzval. A zmocněnkyní zůstala, protože ji podrželo hnutí ANO. „Ta věc je jednoduchá, ČSSD má ve vládě pět ministrů a hnutí ANO deset ministrů,“ okomentoval to ministr

Já jsem to říkal...

Pak došlo na otázku přijímání uprchlíků z řeckých běženeckých táborů a tady Hamáček svůj názor vyjádřil jasně. Jestliže dnes řecká strana tvrdí, že bychom mohli přijmout téměř plnoleté mladé muže, Hamáček k tomu doplnil jen: „Já bych chtěl říci, že jsem to říkal.“

„Když paní Šojdrová tvrdila, že je tam celá řada syrských sirotků, malých a nezaopatřených, o které se musíme postarat, kteří jsou volní a že už vlastně mají i rodiny, do kterých ty děti dají, tak jsem ji upozorňoval, že Ministerstvo vnitra ví, jak je to v Řecku, a že řecká strana nabídne k relokaci Afghánce a Pákistánce před dovršením plnoletosti. A skoro jsem vypadal jako nelida, který nechce nikomu pomoct. Teď to máme černé na bílém. Řecká strana jasně řekla, že nám žádný seznam čtyřiceti dětí nepošle. Upozorňuje na to, že ty malé děti jsou většinou v integračních programech na řecké straně, takže nejsou volné, o tom by musel potom rozhodovat i řecký soud, tudíž pokud někoho chce relokovat, tak to jsou Pákistánci a Afghánci v tomto věku. Řekové sami říkají, že jejich umístění do rodin na české straně není realistické, a upozorňují, že by to vyžadovalo jejich umístění do nějakých speciálních ústavů,“ pokračoval v popisu situace Hamáček.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To je z mého pohledu obrovské bezpečnostní riziko a vůbec to nevyřeší tu situaci, takže já nic takového chystat nebudu. A pokládám to za uzavřené, protože došlo na moje slova. Měl jsem pravdu. Byla mi tady nasazována psí hlava, ale teď se ukázalo, jak to tady je,“ chtěl uzavřít téma Hamáček. „Já prostě nepřivezu do České republiky osmnáctileté Afghánce, protože to podkládám za obrovské bezpečnostní riziko.“

Zdůraznil také, že mezi EU a Pákistánem existuje dohoda, podle které má být každý nelegální migrant vrácen do Pákistánu. Jiná věc je, že v Pákistánu o své občany nestojí, ale toto si podle Hamáčka musí vyřešit evropská a pákistánská diplomacie.

Superhrubá mzda je zločin

Jan Hamáček věnoval pozornost také superhrubé mzdě. „Superhrubá mzda je zločin,“ vyjádřil svůj názor šéf ČSSD. Faktem prý však je, že její zrušení by v rozpočtu udělalo sekeru 25 miliard pro vládu a devět miliard pro kraje a obce. Proto teď ČSSD její zrušení nepřipustí, protože pro státní rozpočet by to byla obrovská sekera.

ČSSD raději zachová superhrubou mzdu, aby nemusela zavádět poplatky u lékaře a aby mohla i nadále zvyšovat důchody seniorům.

Superhrubou mzdu se podaří zrušit, až bude zavedena bankovní daň, budou v Česku víc zdaněni internetoví giganti a až se Česko znovu vrátí k progresivnímu zdanění, které říká, že kdo má vyšší příjmy, má platit výrazně vyšší daně než někdo, kdo má nízký plat.

Došlo i na důchodovou reformu. Hamáček zdůraznil, že za dva, za tři roky či za pět let na důchody ještě bude. Ale ČSSD se prý chce postarat o to, aby bylo na důchody za dvacet let. „Nikdo nezastírá, že to bude stát peníze. Pokud se na tom dohodneme, potom začneme hledat zdroje,“ zdůraznil Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ANO prý tvrdilo, že peníze sežene přes EET a celkově lepší výběr daní, ale ukázalo se, že to stačit nebude. Pokud bude chtít předseda vlády odstartovat nejen důchodovou reformu, ale splnit své sliby, které rozdal v českých a moravských krajích, tak bude muset podle Hamáčka hledat další zdroje.

I skutečnost, že Česká republika patří k deseti nejbezpečnějším zemím na světě, něco stojí. Hamáček poděkoval policistům za jejich práci. Strážci zákona se prý snaží dopadnout i gang ze středních Čech, který od listopadu vykradl mnoho desítek domů. „Já teď nebudu říkat, co všechno policie dělá,“ pravil Hamáček, ale dělá toho dost.

Fotogalerie: - Pro zemi, která vítězí

Když se rozhovor blížil k závěru, Hamáček konstatoval, že máme tak přísný zákon o veřejných zakázkách, že podle něj nejde pomalu ani koupit nová auta hasičům nebo policistům. „My máme asi nejlepší zákon o veřejných zakázkách na světě, akorát se podle něj nedá nic koupit,“ pravil Hamáček.

Ocenil by, kdyby se technika pro tyto složky státu dala koupit napřímo nebo alespoň jednodušší cestou, než to jde dnes.

Než se rozloučil s diváky, prohlásil, že věří, že voliči pochopí, že jen díky ČSSD se daří prosazovat věci důležité z hlediska sociálního státu. „Já věřím, že to těm lidem dojde, že jediný, kdo se o ně postará, že pro člověka, který dělá všechno dobře, chodí do práce, posílá děti do školy, tak pro koho je tady sociální demokracie,“ uvedl Hamáček.

Psali jsme: Bude soud. „Fašizoidní Novotný.“ Okamura podal žalobu. Padl příměr s Hitlerem Hamáček chce zatnout tipec domobranám. A z Trikolóry zahřmělo Možná půjdu do politiky, ohlásil Robert Šlachta. Dokonce si najal expertku na sociální sítě Hamáček: Nemám peníze na víc policistů. Teď jich chtějí 100 do Jesenice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.