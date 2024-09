Podivné mlžení kolem akce s Vetchým. Máme to nahrané

„Ďáblický hřbitov – smetiště dějin,“ měla podtitul akce nedávno pořádaná městskou částí Praha 8. Když zavolal pořadateli reportér ParlamentníchListů.cz, začal se chovat jako nesvéprávný floutek. Posuďte sami…

Na hřbitově leží Zdena Mašínová starší

Zprávu o akci dostal reportér ParlamentníchListů.cz od spřátelených novinářů, kteří vědí, že se dlouhodobě zabývá rodinou Mašínů a jejich historií. K tomu dostal zprávu, že by měla přijet z Olomouce i Zdena Mašínová. Komunisté totiž na Ďáblickém hřbitově do hromadného hrobu pohřbili její maminku, také Zdenu.

„Celá léta jsem pak myslela na exhumaci anebo pietní úpravu toho místa. Konfederaci politických vězňů to nezajímalo, pražský magistrát také ne a Václava Havla také ne. Pak se toho ujalo Sdružení bývalých politických vězňů v čele se Stanislavem Stránským a někteří lidé z radnice Prahy 8 a celé místo bylo upraveno. No a před čtrnácti dny jsem se dozvěděla, že dojde k exhumaci pátera Toufara, aby byl důstojně pohřben. A tak se ptám, co ti ostatní? Nikdo nic neví. Napsala jsem kardinálu Dukovi, neodpověděl. Nemám nic proti panu Toufarovi, byl to odvážný člověk a vážím si ho. Nicméně tam jsou pohřbeny stovky dalších lidí. V České biskupské konferenci mi řekli, že nevědí, kdy k exhumaci dojde. No a už se tam kope a lidé vynášejí kosti. Je to velmi necitlivé a arogantní. Takové jednání mě velmi pobuřuje. Stejně jako tam ti lidi bolševici tajně zahodili, tak je dnes katolíci tajně vytahují,“ řekla ParlamentnímListům.cz Mašínová v roce 2014.

Hodně podivná komunikace

Celá pozvánka zní: „Anthropoid 80 let. Ďáblický hřbitov – smetiště dějin. Komponovaný diskuzní pořad + předpremiéra filmu.“ Měl to moderovat Pavel Černý a jeho hosty měli být Ondřej Vetchý, Jaroslav Čvančara, Vlastislav Janík, Eduard Stehlík, Petr Blažek a další. Dole na pozvánce stojí psáno, že je třeba si udělat rezervaci u Michala Švarce. Ten je zastupitelem pro městskou část Praha 8 za Patrioti pro Prahu 8.

Takže jsem zavolal na telefon pořadatele a vedl komunikaci jako z hloupého špionážního filmu. Máme ji nahranou! ParlamentníListy.cz se chtěly zúčastnit. „Nevím, jak bych vám mohl pomoci. Když jste nedostal pozvánku, tak tam nebudete vpuštěn,“ řekl hlas na druhé straně telefonu s tím, že se dnes nic nekoná. „Ta akce se zatím koná, nebyla odvolána, ale určitě ne dneska. Máte dost času. Nejsem vám oprávněn sdělit ani kde, kdy, ani s kým. Je to uzavřená akce.“

Na dotaz, proč s tím dělá takové tajnosti, odpověděl: „Ještě jednou. Nejsem vám schopen jakkoliv pomoci, protože nejsem organizátor akce. Jste schopen vstřebat ta slova, která vám říkám, nebo ne?“ Dále dodal: „Dneska se žádná akce nekoná a ještě jednou. Opravdu naposledy. Já žádnou akci neorganizuji. Organizují to jiní lidé, kteří zvou konkrétní lidi. Netvrdím, že byste se tam nemohl objevit. Já s tím nemám kromě toho, že to moderuji, nic společného.“ Twin Peaks hadr!

Co řekl antikomunista Hučín

Na debatě ve Slaném na začátku roku 2024 prohlásil bývalý důstojník Bezpečnostní informační služby (BIS) a antikomunista Vladimír Hučín také o Zdeně Mašínové mladší toto: „Bylo mi podezřelé, že když jsme za ní přijeli do olomoucké vojenské nemocnice, tak byla z nějakých zvláštních důvodů umístěna na oddělení pro válečné veterány. Jedna osoba z personálu mi řekla, že kolem paní Mašínové je tady hodně živo. Natočili jsme video, odjeli a zanedlouho Zdenu odvezli do nějakého zařízení u Prahy Šarlota… Najednou jsme viděli v Lidových novinách fotku, jak se usmívá na Eduarda Stehlíka a Petra Pavla s tím, že ho bude volit… Jednou mi celou dobu při cestě z Prahy vykládala, jak je Stehlík záludný a nemám mu věřit… To je kvalitní práce. Petr Pavel je opravdu vynikající zpravodajský důstojník. To je určitý dar, takhle umět přesvědčovat,“ řekl Hučín s tím, že ho to hodně zklamalo.

A tehdy pokračoval o herci a antikomunistovi Ondřeji Vetchém: „Já jsem se s ním chytil. Všichni mi vytýkali, že jsem to neměl dělat. Ptal se mě, co proti němu mám? Navrhl jsem, že se setkáme a já mu řeknu, co se týče generála Pavla a Radovana Procházky, několik informací… On prohlásil, že už nemůže couvnout. Tak nemůže. Na to mi Vilém Franěk, advokát Konfederace politických vězňů, kterého bychom rádi viděli třeba i jako předsedu, nastínil některé informace, které se Ondry Vetchého týkají, a ty nejsou moc dobré. S čerty nejsou žerty, to je pravda, ale je tam případ Babice.“ I na internetu se objevily zatím nepotvrzené informace, že otec herce Ondřeje František Vetchý byl v padesátých letech příslušníkem Krajského velitelství Státní bezpečnosti v Jihlavě a vyšetřoval případ Babice.

Psali jsme: Nerudová (STAN): Ondřej Vetchý umí zlepšit celý den. Na přednášce u studentů Prezident Pavel, Mašínová i Vetchý. Vladimír Hučín vytáhl vzpomínky Obrovská masa lidí se přesune a přijdou sem. Vetchý vysvětlil pomoc pro Ukrajinu Vyznamenání od „komouše“. Ale lepšího. Mašínové a nový Hrad