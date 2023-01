Podplukovnice Eva Pavlová: Myslím, že můj muž vyhraje už v prvním kole. Debatu oživila sprostým slovem

reklama

V debatě DVTV v Pražské křižovatce vystoupili v abecedním pořadí Klára Fischerová, Monika Hilšerová, Robert Neruda, Eva Pavlová, Dana Středulová a Aneta Zimová. Účast odmítla Monika Babišová, Dana Baštová, Karel Diviš není zadaný. Prezidentští kandidáti (kandidátka) své partnerky (partnera) na debatu doprovodili a sledovali je z první řady.

Debatu otevřela otázka, jaká byla reakce na partnerovo rozhodnutí jít do boje o Hrad. „Od začátku nepochybuji o tom, že to bylo správné rozhodnutí,“ uvedla Pavlová. Diváky značně pobavila tím, že když jí manžel kandidaturu oznámil, také se ho zeptala: „Neposral ses náhodou?“

Její reakce překvapila i novináře Vojtěcha Gibiše, jenž na ni upozornil ve svém tweetu:

Podplukovnice Eva Pavlová, když jí poprvé generál Petr Pavel oznámil, že by chtěl kandidovat: "Neposral ses náhodou?"

Prozradila to DVTV. pic.twitter.com/bxCAcudNQr — Vojtěch Gibiš. V bloku (@GibisVB) January 6, 2023

Pavlová, která má sama hodnost podplukovnice v záloze a s manželem se potkala na generálním štábu (brali se v roce 2004, pro oba se jedná o druhé manželství) také vysvětlila, proč by nechtěla být nazývána první dámou: „Necítím se nějak na to nazývat se první dámou, ale spíše manželkou prezidenta. Řekla jsem si, že ta první dáma, kterou byla Hana Benešová, už tu byla. Takto osobně to vnímám,“ podotkla.

Striktně uvedla, že o svém muži vůbec nepochybuje. „Nepředpokládám, že bude druhé kolo. Myslím, že můj muž vyhraje v prvním,“ odpověděla Pavlová na otázku, koho by svému protějšku v případném druhém kole prezidentské volby přála jako soupeře.

Psali jsme: „Také je možné, že dostanu 25 procent“. Hilšer odstupovat nebude, pustil se do Nerudové

Neruda podotkl, že v druhém kole rozhodně nikomu nepřeje za soupeřku svou ženu. Fischerová se nechala slyšet, že jejímu muži budou všichni přítomní kandidáti „důstojnými protikandidáty“; k těm, kteří nebyli přítomni, se odmítla vyjádřit.

Hilšerová podobnými pocity jako letos prochází již podruhé; její manžel kandidoval na prezidenta před pěti lety. Ani ona si sama si sebe „zatím“ neumí v roli první dámy představit. „Já říkám zatím, ale kdyby se to stalo, tak se ta představa zkonkrétní,“ zmínila s tím, že by ráda byla „aktivní“ první dámou, ale nechtěla by se vzdát své současné práce lékařky.

Psali jsme: Žádná vana a doma mrznu. Šetříme, odhalila Hilšerova žena

Naopak právnička Středulová by neměla problém se své práce vzdát. Hovořila o své vizi zavést den otevřených dveří s první dámou. „Představa o tom, co první dáma dělá, je stále obestřena tajemstvím. Pojďme strávit den s první dámou,“ usmála se Středulová, která je také u hasičského záchranného sboru.

Neurčitá odpověď na stejnou otázku přišla od manželky generála ve výslužbě Pavlové, která je vojačkou v záloze a obecní zastupitelkou. Situaci se svou zastupitelskou funkcí by podle svých slov řešila až ve chvíli, kdy by nastala. Podplukovnicí v záloze hodlá zůstat, s tím, že v případě potřeby by ji armáda mohla povolat.

Neruda byl rozhodnutím své manželky také značně překvapen: „Ne, že bych zapochyboval, ale vyrazila mi tím nápadem dech. Nakonec jsem si ale říkal, co se divíš, vždyť to bylo jasné od začátku, že to tak dopadne,“ popsal svou bezprostřední reakci. Manželka mu tento plán prý oznámila na cyklovýletu. Kdyby se jeho paní stala prezidentkou, klidně by prý hrál „druhé housle“.

Psali jsme: „Umím prát a žehlit. Na Danuši nežárlím.“ Manžel Nerudové hovořil

Oblíbeným tématem podle reakcí přítomných diváků bylo, kdo v rodinách kandidátů rozhoduje. Neruda všechny rozesmál, když řekl: „Mně doma zůstaly dvě děti a pes. Takže mám spoustu lidí, o kterých ještě můžu rozhodovat, když je Dana na cestách,“ pousmál se s tím, že většinou ale doma shodu najdou.

„U nás když zavelí tatínek basem, většinou všichni poslechnou,“ poznamenala Fischerová s tím, že „to není drsný hlas, to je medový bas“. Zimová a Pavlová řekly, že doma se svými manželi rozhodují společně. „O nepodstatných věcech rozhoduje manžel, o podstatných já,” podotkla Středulová.

Do prezidentské funkce by Neruda prý své manželce nemluvil, protože si stejně „dělá co chce“. Chtěl by se i nadále věnovat platformě Rozumné právo, kterou tvoří expertní skupina právníků. Ale zároveň je pro něj prioritou plnit roli „prvního gentlemana“. Odmítl, že by jako spoluvlastník právní kanceláře Havel&Partners byl roli „prvního pána“ ve střetu zájmů. Jeho firma by se v žádném případě neucházela o zakázky hradní kanceláře.

Eva Pavlová také v uvolněné atmosféře hýřila vtipem, když zdůvodnila své pozdější zapojení do kampaně svého manžela, „Mě v tom bohužel omezovalo, že doma máme kočku. Nemohla jsem ji brát tolik s sebou,“ uvedla a pobavila i tím, co pro ni bylo v rámci kampaně dosud nejhorším zážitkem: „Nejhorší bylo asi to, že nám lidé nosili bábovky a já z toho tloustnu,“ smála se. A došlo i na to, čemu by se jako první dáma chtěla věnovat. „Prošla jsem si rozvodem a byla samoživitelkou. Rozvodovost u nás narůstá a samoživitelky jsou na tom dnes hůř. Ráda bych v této oblasti působila, ukazovala bych těmto ženám místa, kde jim dokážu pomoci,“ řekla Pavlová, která by jinak svému manželovi, který je mezi třemi favorizovanými kandidáty na hlavu státu, do výkonu prezidentské funkce nemluvila.

Celá šestice se také shodla na tom, že žádný z jejich partnerů z prezidentské volby v žádném případě neodstoupí. Podle Zímové by měl odstoupit někdo z první trojice uváděné v průzkumech. „V rámci všeobecného blaha by měl odstoupit jeden z hlavních tří kandidátů,“ vyslovila svůj názor Zimová.

Psali jsme: Danuše „Máňa“ prezidentkou? Co je to za způsoby? Ringo Čech zboural volby Profesorka u tabule. Vědomosti Danuše Nerudové opakovaně baví národ Fischer a kampaň? Nezaznamenal jsem. Senátor to podle expertů hrubě podcenil Já vám to řeknu na placato... Sjezd ČSSD pod vedením Šmardy, dorazil i Středula

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.