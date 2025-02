Podpora NATO Ukrajině končí. Prázdná skořápka. Odhad po krocích Trumpa

V posledních hodinách došlo k několika patrně zlomovým událostem ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině. Americký prezident Donald Trump uskutečnil telefonáty s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump na sociální síti Truth Social oznámil, že se s Putinem dohodl na zahájení jednání o ukončení války na Ukrajině.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 20% hlasovalo: 10689 lidí

Po telefonátu s Putinem následoval Trumpův rozhovor se Zelenským, jehož obsahem rovněž měla být možnost dosažení míru. Přestože Zelenskyj na síti X vyjádřil vděčnost za Trumpův zájem a zdůraznil, že společně s USA hledají kroky k zastavení ruské agrese a zajištění trvalého míru, ukrajinský prezident z celé situace nemusí být nadšen. Jen krátce po oznámení obou telefonátů totiž přišlo prohlášení Trumpova ministra obrany Peta Hegsetha. Novinové titulky hovoří o tom, že svými slovy dal studenou sprchu jak evropským zástupům, tak především ukrajinskému ministru obrany.

Hegseth během schůzky NATO a s Ukrajinci v Bruselu jasně uvedl, že návrat Ukrajiny k hranicím před rokem 2014 je nereálný. Tvrdil, že snaha dosáhnout tohoto iluzorního cíle by pouze prodloužila válku a způsobila další utrpení. Dále vyjádřil přesvědčení, že členství Ukrajiny v NATO není reálným výsledkem jakéhokoli mírového vyjednávání. V praxi to znamená, že akceptovatelným koncem ukrajinské války pro Spojené státy nebude Ukrajina, jejíž součástí by měl být poloostrov Krym a patrně také východní části země, které nyní Rusové kontrolují.

Tato prohlášení naznačují, že Trumpova administrativa zaměřuje svou politiku na rychlejší ukončení konfliktu, i když to může znamenat ústupky v otázkách územní celistvosti a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.

Aktuální vývoj pro ParlamentníListy.cz rozebírá analytik Štěpán Kotrba, podle něhož je důležité připomenout i kořeny konfliktu na Ukrajině, které sahají desítky let do minulostil. Nynejší situaci podle jeho slov představitelé nové americké administrativy, na rozdíl od ukrajinského prezidenta Zelenského, vnímají realisticky a je třeba říci, že podpora NATO Ukrajině končí. Více v odpovědích Štěpána Kotrby na otázky naší redakce:

Prezident Donald Trump započal jednání s Putinem. Ten řekl, že musí být eliminovány kořeny rusko-ukrajinského konfliktu. Co z toho vyvozujete?

Já osobně vnímám kořeny rusko-ukrajinského konfliktu jako pokus americké demokratické administrativy prostřednictvím NATO expandovat k hranicím Ruska a „obklíčit“ Rusko tak, aby muselo vyjednávat o veškerém exportu do Evropy za politické ústupky. Ale to nejsme v roce 2022, kdy došlo k vpádu Ruska na Ukrajinu, to nejsme ani v roce 2014 v době odstranění Janukovyče, anexe Krymu a uhájení přístavu Černomořského loďstva a v době Majdanu, či v roce 2015, po uzavření příměří v Minsku mezi proruskými separatisty v Donbasu a ukrajinskou vládou. Dokonce ani v roce 2006–2008, kdy proběhly spory o plyn. Strategie obklíčení byla vytvořena těsně po „sametu“.

Před začátkem nového tisíciletí se vytvořily iniciativy Euroatlantické rady partnerství, programu Partnerství pro mír a rozhovory o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi NATO a Ruskou federací (smlouva NATO-Rusko). Tu podepsal Jelcin a Solana. Z amerických dokumentů odtajněných v roce 2018 vyplývá, že Jelcin před podpisem smlouvy v roce 1997 nabídl americkému prezidentovi Billu Clintonovi gentlemanskou dohodu, že žádná země bývalého SSSR nesmí vstoupit do NATO.

Vztahy mezi Ukrajinou a Severoatlantickou aliancí ale začaly už v roce 1991. Ukrajina vstoupila do Partnerství pro mír NATO v roce 1994 a do Komise NATO-Ukrajina v roce 1997, poté v roce 2002 schválila Akční plán NATO-Ukrajina a v roce 2005 vstoupila do programu NATO pro intenzivní dialog. V roce 2018 odhlasoval ukrajinský parlament zakotvení cíle členství v NATO do ústavy. NATO tleskalo. To se prostě ve vztahu k jaderné mocnosti nedělá. Rusko mělo svatou trpělivost třicet let.

Teď je na řadě se vrátit zpátky o těch třicet let.

Ministr obrany USA Pete Hegseth současně v sídle NATO sdělil, že ukrajinské hranice z roku 2014 nebudou obnoveny a ukrajinské členství v NATO také nepřichází v úvahu. Co tím doplňkově vzkázal?

Že je realista, na rozdíl od Zelenského.

Může „podpora Ukrajině“ existovat bez USA? Uspějí úvahy, že Británie, Pobaltí, Skandinávie a Polsko zastoupí příspěvek, který zaručovaly USA za Bidena?

Podpora NATO Ukrajině končí. Trumpova páka je jasná: Je to americký příspěvek do NATO. NATO bez USA postrádá raison d´etre. Bez amerických peněz a amerických základen v Evropě je to prázdná skořápka plná keců. K čemu jsou Trumpovi americké základny v Evropě? Jak podporují politiku MAGA? Vždyť je to součást černé díry na dolary – politiky State departmentu, kterou Trump nechal zlikvidovat spolu s USAID. Demilitarizace Ukrajiny s režimem kontroly Ruskem a stažení amerických základen a jaderných zbraní z Evropy bude Rusku stačit. Pobaltí Rusku vadit nebude.