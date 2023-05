Podraz. Děláte z lidí blbce. ANO vytáhlo, co prý přehlíží STAN

reklama

Poslanec ANO Ladislav Okleštěk se ostře obul do pětikoalice. Za to, že obcím a krajům chce sebrat finance, když přitom obce a kraje dokážou hospodařit lépe než centrální vláda v Praze.

„Dvacet roků jsem dělal starostu, čtyři roky jsem dělal hejtmana, ale to, co jste teď předvedli, vládní koalice, s tím dárkovým balíčkem, kde snižujete rozpočtové určení daní pro kraje i pro města, to už je na mě skutečně moc,“ nechal se ve Sněmovně slyšet Okleštěk.

Jedním dechem dodal, že by u hnutí Starostové a nezávislí očekával, že opravdu budou starostové a budou podporovat svá města a obce a budou se do nich snažit dostat peníze. Ale podle Oklešťka je pravdou pravý opak.

„To, co předvádíte, je ostuda. Na ty kraje to dopadne v řádech stovek milionů korun. Na obce v milionech. Starostové, vy se schováváte za ten název, nebo skutečně jste starostové?“ ptal se naštvaný Okleštěk. „Tak už to skutečně nehrajte. Pojďte, vystupte a řekněte, že takto to nepřipustíte. Ale ne, vládní koalice se dohodla a vy shrbíte hřbet a prostě táhnete tu káru a budete se tvářit, jakože se nic neděje. Já vás mohu ujistit, že se děje, že obce jsou ve baru, nelíbí se jim to, města jsou úplně ve varu, protože vědí, o jaké prostředky přichází, vědí, že mohou investovat, ale s vámi to prostě nejde. Z krize se můžeme proinvestovat, ale ne tím, že budeme brát těm investorům peníze. Vy dokonce říkáte, že se sníží procenta, ale to konečné číslo zůstane stejné. Ale to bude jen v případě, že bude vyšší inflace. Tak prosím vás, nedělejme z lidí blbce,“ žádal Okleštěk.

Vláda by podle něj měla nastavit ty podmínky tak, aby obce i kraje mohly normálně fungovat, protože obce i kraje to z Oklešťkova pohledu zvládnou lépe než kabinet ve Strakově akademii.

CNN Prima News upozornila, že připomínky k vládnímu konsolidačnímu balíčku mají města, obce, ale i ministerstva. Jako červený hadr na býka působí např. plánované zvýšení daní z nemovitosti.

„Dle našeho názoru jde úprava proti dikci záměru zvýšit výnos z daně a umožní tlak na jednotlivé představitele obcí a měst k negativní úpravě této daně dle původního záměru,“ uvedla ministerstva školství, průmyslu a vnitra v připomínkovém řízení.

Proti zvýšení této daně se postavil ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Vláda pětikoalice v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) však dává najevo, že odmítá ustoupit.

„Ten argument, že šetřit se musí, ale ne u mě, ten slyšíme odevšad. My nebudeme ustupovat nátlaku, nebudeme ustupovat lobbistickým skupinám,“ zdůraznil premiér Petr Fiala.

„Jedná se o plošnou úpravu výnosu daně z nemovitých věcí, což v některých obcích může znamenat praktické obtíže pro rozvoj místní daňové politiky. Navrhujeme, aby byla stanovena možnost ze strany obcí zavést odečitatelnou položku tak, aby ulevily majitelům, kteří vlastní pouze jednu nemovitost k bydlení na území konkrétní obce, případně další opatření v možnosti uplatňování místního koeficientu,“ uvedl resort vicepremiéra Bartoše.

Komentátor webu Info.cz Martin Schmarcz na to konto kroutil hlavou nad tím, že vláda při projednávání konsolidačního balíčku nebyla nijak drsná, alespoň podle něj ne, a teď se zdá, že v tomto relativně slabém balíčku chce možná ještě něco měnit, což podle komentátora není v pořádku.

