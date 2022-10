Pohlreich: Takovou pomoc si strčte do prd*le. Jsme blbí a dovážíme od Němců

„Covid byla mediálně vyhajpovaná věc do nesmyslných otáček a nesmyslného maxima. Bohužel za to všichni krvavě zaplatíme,“ uvedl v rozhovoru pro Nadační fond Svědomí národa šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Podle něho budou nynější dopady energetické krize pro Česko „první velkou lekcí z kapitalismu“. Politici by dle něj měli řešit příčiny současné situace a ne se snažit o přerozdělování z veřejných peněz a „ultrasociální stát“. Takovou „pomoc“ si prý má vláda raději „strčit do prdele“. „Furt je někde někdo znevýhodněnej… Tohle je ale průser, který by měli zaplatit všichni bez výjimky do jednoho,“ vzkazuje. Je zneklidněn tím, že dovážíme drahé a nekvalitní potraviny z Německa.

Anketa Chcete, aby Andrej Babiš osobně kandidoval na prezidenta republiky? Chci 70% Nechci 22% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 12006 lidí



„Co je státní, žije postaru a co státní není, se vyvíjí docela dynamicky,“ míní.



Na období covidu-19 se s odstupem dívá jako na období, kdy se tady „spáchal víceméně zločin na podnikatelích“. „Covid byla mediálně vyhajpovaná věc do nesmyslných otáček a nesmyslného maxima. Bohužel za to všichni krvavě zaplatíme,“ upozorňuje s dodatkem, že si na covidové pandemii spoustu lidí též přivydělávalo.



Covidové období dle Pohlreicha „ukázalo to, jak je společnost zoufale dezorientovaná a mediálně ovládána“. „Asi nejen u nás, dělo se to i ve světě, ale to, co jsme předvedli my tady, to je hanba,“ dodává.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Nynější energetická krize pak má být dle slavného kuchaře pro Českou republiku „první velká lekce z kapitalismu“ a něco, co se dotkne úplně každého. Očekává, že změny se promítnou v rámci ukazatelů zaměstnanosti a že jde o „trest za to, jak naivní, hloupí jsme byli a jak jsme zlenivěli“.



„My už jsme byli líní i někoho podezírat, že to s náma někdo možná nemyslí úplně nejlíp a támhle soudržka z Německa jezdila lézt do zadku bůhvíkam někomu a všichni jsme si mysleli, že žijeme v normálním světě. Bohužel. Takhle to není a jen čas ukáže, kolik lidí dokáže přežít anebo nedokáže,“ uvedl šéfkuchař.



Státní pomoc kvůli růstu energií nežádá a vládě doporučuje, aby se o pomoc podnikatelům raději ani nesnažila. „Ať se do toho radši nepletou. To bude nejlepší. Stát a pomoc? Oni si pomůžou vždycky sami sobě. Mě vždycky model státní pomoci přivádí k šílenství. Vždyť to jsou naše prachy a akorát se změní jejich směr a po cestě se vždycky také něco ztratí,“ vyjádřil se k volání po větším přerozdělování z veřejných financí.

Fotogalerie: - Otevřené i zavřené zahrádky

Politici by se nyní dle jeho mínění měli zaměřit na řešení příčin stavu, ve kterém se nacházíme. „To je jejich práce. Ne abychom tady stáli a oni nám velkoryse řekli, že nám z našich peněz dají nějakou pomoc… Ať si ji s prominutím strčej do prdele a vůbec nás s tím neotravujou. To jsou stejně jenom kecy a je to hraní si na ultrasociální stát a nikam to nevede. Sedí tam parta lidí, kteří ani za mák netuší, o čem mluví a co dělá a jenom se rozhazují peníze na všechny strany,“ řekl jasně.



„Ať nás nechají žít. Jestli jsou takový sekáči, že dokážou zajistit, aby ty základní zdroje, se kterýma my tady pracujeme, byly za rozumný peníze, tak budiž…, ale já vám dám jednoduchý příklad: covid-nájemné. To se vydávala za pomoc restauratérům a v podstatě se stalo to, že se vzaly veřejné peníze, poslaly se nám, my jsme je vzali a poslali jsme je majitelům nemovitostí… Jestli je tohle pomoc, tak to ať raději nikdo nedělá vůbec nic,“ uhodil Pohlreich a podotkl, že „nenávidí sociální inženýrství“.



„Nenávidím tu orientaci na ty poslední v tom pelotonu, kteří vytvářejí všeobecnou představu té tragédie. Chápu, že to asi není žádná prča, ale furt je někde nějaká samoživitelka, někdo znevýhodněnej… Tohle je průser, který by měli zaplatit všichni bez výjimky do jednoho. Čím víc lidí to zaplatí, tím menší ten malér bude a budeme z toho rychleji venku,“ uhodil na volání po tom, že se „vše vyřeší“ například „zdaněním bohatých“. To je podle Pohlreicha „naprostá chiméra“.

Fotogalerie: - Pět táců za dítě

Samotná gastronomie se v Česku měla z jeho pozorování dosti posunout, ale pokulháváme prý v produkci potravin jako takových a jejich dosažitelnosti. „Kdybychom otočili vypínačem, což doufám, že se nikdy nestane, a nemohli dovážet potraviny, tak gastronomie spadne na úroveň roku 1995, protože tady ty zdroje prostě neexistují. Ve všech zemích, kde je dobrá gastronomie, funguje dobře zemědělství a produkce potravin jako taková, což si nemyslím, že je náš případ,“ říká a podotýká, že „jsme blbí“ protože nedokážeme vyrábět vlastní potraviny a kupujeme si dražší a ještě navíc méně kvalitní od Němců.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Vztek lomcuje. Vlna krachů v ČR: Už zmíněn i Pohlreich. Dějí se věci Tak černě to nevidím. Je to... Zdeněk Pohlreich k plynu a penězům Lidé se odnaučili jíst, pane Pohlreichu. Dokdy vydrží vláda. Keller spočetl všem Pohlreich: 170 Kč za oběd, to je směšné. Za to je v Německu kafe

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.