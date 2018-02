Pohřbíváte Kalouska a celou TOP 09? Pozor. Stalo se něco důležitého. Mluví se o tom. A padlo rozhodnutí

Populární a citovaný marketér Martin Jaroš, jenž žije dlouhodobě v Kataru, hodlá vstoupit do politiky. Nabídky má hned od dvou politických subjektů – od TOP 09 a Pirátů. Potvrdil to serveru iRozhlas.cz. A dokonce uvedl i to, že jeho kandidatura je ve hře již v blížících se komunálních volbách. Na svém facebookovém profilu pak následně žádal čtenáře, aby mu pomohli s rozhodováním, s jakou stranou se do politiky dát.

Nad tím, zda bude opravdu kandidovat již nyní, Jaroš ještě přemýšlí. „Zatím váhám. Nechci vzbudit dojem chytráka, který přicválá z ciziny a hned bude kandidovat na významné posty,“ podotkl v rozhovoru.

I z toho důvodu se Jaroš zeptal na svém facebookovém profilu, co by na jeho politické angažmá lidé říkali. „Kdybych měl přestat žvanit a začít opravdu něco dělat, co byste radili? Co takhle topka – jasně proevropská, liberální, se skvělými lidmi, zkusit tam rozjet novou vlnu a jít za modernějším Českem? Nebo Piráti – na vlně úspěchu, chytří, pracovití, důslední? Nebo něco úplně jiného, nebo spíš zalézt do kanálu?“ zeptal se Jaroš.

V anketě pak lidé rozhodli, že Jaroš by měl jít do TOP 09. Pro tuto možnost hlasovalo více než 4 000 lidí, pro Piráty bylo jen něco málo přes dva tisíce.

Ke vstupu do politiky se Jaroš rozhodl po prezidentských volbách, kdy jej k tomu podle jeho slov nakopla volební nálada. „Už si nejde jen stěžovat, že se volby nepovedly, ale mělo by se dělat něco dobrého, třeba i v malém. Nejde mi o to, stát se hned senátorem nebo radním, a získat tak nějakou židli. Je lepší, když si to člověk odpracuje,“ poznamenal Jaroš.

Ten vskutku chce svou politickou dráhu rozjet nejprve na internetu, jak uvedl pro server iRozhlas.cz, a vytvořit si tam dobré odborné zázemí. TOP 09 je podle jeho slov stranou, která má strašně pošramocenou značku.

Původní text ZDE.

Anketa Pokud se Babišovi nepovede získat důvěru pro 2. vládu, jste pro předčasné volby? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 9460 lidí

„Spousta lidí, když se řekne ‚topka‘, se začne pomalu dávit a nadávat na pana (Miroslava) Kalouska. Bohužel jméno pana Kalouska působí toxicky,“ dodal Jaroš s tím, že i na něj to jméno působí toxicky.

„Pan Kalousek je chytrý chlap a má obrovské politické zkušenosti. Ale upřímně, on už se dávno stal démonem české politiky. Málokoho česká veřejnost nenávidí tolik jako pana Kalouska. Proto si myslím, že své straně už delší dobu jenom škodí. Vím, že to zní tvrdě, ale je to tak,“ sdělil velmi kriticky Jaroš.

Dokud je jako duch 90. let takto vidět, TOP 09 se podle jeho slov nemůže zreformovat. „V jiných demokraciích se přitom běžně stává, že i do strany, která padne na dno, se nalije nová energie, noví lidé a ona se ještě zvedne. TOP 09 je tedy jedna dobrá možnost, musela by ale ještě projít pořádným restartem,“ podotkl.

Druhá nabídka pak podle něj přišla právě od Pirátů. „Jsou teď velice úspěšní. Mají ale tolik práce a úkolů, že potřebují další lidi. Já se s nimi velmi dobře znám – s Ivanem Bartošem i dalšími osobnostmi. Piráty jsem podporoval finančně i dobrým slovem ještě dřív, než je začali podporovat všichni ostatní. Oni si to docela pamatují, takže u nich mám dvířka také trošku pootevřená. Líbí se mi, že tvrdě pracují,“ sdělil Jaroš, který chce sice zatím zůstat v Kataru, ale zvažuje již i návrat do Česka.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef