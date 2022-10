Pojar: Rusko se musí vyčerpat a my odejít od závislosti na něm

reklama

Pojar se účastnil „energetického“ summitu premiérů a prezidentů zemí Evropské unie, kam doprovodil českého premiéra jako jeho poradce pro bezpečnost a zahraniční vztahy. Lídři tam zastropování cen plynu k výrobě elektřiny nakonec podmínili analýzou finančních dopadů s tím, že nepovede ke zvýšení spotřeby plynu, čehož se obávalo Německo.

„Je skutečně potřeba spočítat, co by to znamenalo, protože ďábel je v detailu. Důležité také je, aby země, které vyvážejí elektřinu vyrobenou v plynových elektrárnách, nedotovaly ty, které dovážejí. Nebo aby nedošlo k vývozům elektřiny do Velké Británie, odkud nyní elektřinu dovážíme,“ dodává k tomu Pojar.

Zda se dočkáme zastropování cen na evropské úrovni v letošní topné sezóně, to není podle něho jisté. „Nevím, na evropské úrovni to bude nějakou dobu trvat, mechanismus zastropování ceny plynu na výrobu elektřiny musíme mít připravený,“ pokračuje s tím, že zastropování cen plynu a elektřiny na národní úrovni, tedy i pro české domácnosti, samozřejmě platí.

Pokud nebude spuštěn unijní mechanismus zastropování, pojede se prý podle toho českého: „Vždycky to ale bude, a již je, kombinace nějakých evropských a jiných národních řešení. A ty musí jít ruku v ruce, jinak by to bylo ještě dražší,“ upozorňuje Pojar.

Následně hodnotil současný vývoj na Ukrajině. „Nakolik ovlivní mobilizace dynamiku války a schopnost Ruska vzdorovat na frontách, tak to ještě není jasné. Není to tak, že by Rusko bylo na kolenou. Nebude to vůbec jednoduché,“ řekl Pojar.

„Myslím, že Rusko se dříve či později vyčerpá. Potřebujeme dva roky, aby se Rusko vyčerpalo, my zůstali silní, měli dostatek alternativních tras a skutečně se odsekli od závislosti na ruských energiích. A už nikdy nemohli být jako ČR nebo EU vydíráni ze strany Ruska tak jako dnes,“ dodává Pojar.

Energie podle Pojara asi nebudou už nikdy tak levné jako byly v minulosti, ale rozhodně podle něj nebudou dosahovat astronomických cen.

Psali jsme: Takhle dopadnete, když neřeknete, co chce slyšet Witowská. Uveden příklad Putin používá teror. Je to diktátor, lhář, vyděrač... Fialův poradce se rozjel v ČT Poradce Pojar na Ukrajině. Domlouvá se obnova země. Už je jasno, kam nastoupí Češi Možný konkurent Babiše: Vztahy s Ruskem? Asi až po Putinovi. Ale reálné

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama