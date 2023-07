Pojďte k nám, je tu příjemně. Pražské hřbitovy zvou do chládku

reklama

V polovině července zažíváme dosud nejteplejší den v roce. Žhnoucí slunce se stará o to, aby padaly teplotní rekordy. Koupaliště praskají ve švech a tisíce lidí přemýšlí, kam se – především v rozpálených městech, jakými jsou Praha, Brno, Ostrava či Plzeň – skrýt.

A jedna firma přišla se speciální nabídkou. Hřbitovy a pohřební služby hl. města Prahy na sociálních sítích lákají, že se nejen Pražané mohou zchladit právě u nich. Teplotní mapa Prahy totiž jasně ukazuje, že hřbitovy patří v hlavním městě k nejchladnějším místům.

„Kde se zchladit? Přece u nás, na hřbitově! Podívejte se na teplotní mapu Prahy ze středy tohoto týdne. Olšany, Vinohrady, dokonce i malý (ale půvabný) evangelický hřbitov ve Strašnicích jsou díky vzrostlým stromům stinnými oázami v rozpáleném městě -- ale totéž platí i o mnoha dalších, které se na mapu nevešly. A zatímco u bazénu nebo v akvaparku se budete tísnit se stovkami dalších chladuchtivých Pražanů, obyvatelé našich hřbitovů budou za návštěvu rádi,“ je možné dočíst se na facebooku.

V diskusi pod příspěvkem zazněla poznámka, že snad jde jen o vtip. „Doufám, že je to vtip. Hřbitov je místo odpočinku, a ne procházková promenáda, to není etické,“ napsala paní Veronika.

Ale forma všechny ujistila, že o žádný vtip nejde.

„Není to vtip a my jsme rádi, když k nám lidé chodí na procházku nebo si posedět. Ať už jen tak sami nebo s knihou, s hudbou do sluchátek, s kočárkem, s kamarádkou/ přítelem/ partnerkou/ partnerem atd. Pokud návštěvníci respektují charakter místa a chovají se slušně, což naprostá většina činí, vůbec nic proti nim nemáme, naopak. Hřbitovy jsou krásná, zajímavá a k zamyšlení vybízející místa a my je takové udržujeme nejen pro ty, kdo jsou na nich pohřbeni,“ vysvětlila pražská firma.

