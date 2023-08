Pojedete, ale kamarádíčkovat se nebudete. Rozkol mezi USA a Izraelem se projevil

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant odjel na oficiální návštěvu Spojených států, v rámci které se má setkat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem a izraelským velvyslancem při OSN Giladem Erdanem.

Informoval o tom izraelský server ISRAEL DEFENSE s tím, že ministra ve Spojených státech amerických čeká také bezpečnostní brífink velvyslanců členských států v Radě bezpečnosti OSN, a také návštěva nákupní mise ministerstva obrany v New Yorku.

Potud by na této zprávě nebylo nic neobvyklého.

Jenže političtí komentátoři a experti na mezinárodní situaci v ministerském programu ještě něco postrádají.

V rozvrhu totiž chybí setkání s Gallantovým americkým protějškem, ministrem obrany USA Lloydem Austinem a také případné další schůzky s vrcholnými představiteli americké administrativy.

Mnozí z expertů se ptají, jaký má smysl cestovat do USA a vynechat takto důležitá jednání?

Zvláště v tak komplikované situaci, které musí Izrael doma čelit, neboť je vystaven jak vnitropolitickým půtkám, tak další vlně teroru ze strany arabských fundamentalistů.

Fotogalerie: - Blažkovy chvilky

Podle zpráv z Izraele je odpověď na to, proč se ministr nesetká s žádnou špičkou americké administrativy, jednoduchá, píše ISRAEL DEFENSE.

Je to veto uvalené premiérem Benjaminem Netanjahuem za to, že stále čeká na kýžené pozvání na schůzku s prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě.

„Pokud nebudu pozván do Washingtonu, nikdo jiný tam schůzku mít také nebude,“ hlásá Netanjahu.

Vše ale nasvědčuje tomu, že lze najít možnost, jak zákaz obejít. Důkazem je nedávná schůzka ministrů obrany Izraele a Spojených států, která se uskutečnila v rámci setkání ministrů obrany NATO v Bruselu.

Pozorovatelé si ale všímají i napjatých vztahů mezi Netanjahuem a Gallantem.

Ty se datují od doby, kdy Netanjahu v březnu odvolal Gallanta za to, že vystoupil proti generální reformě izraelských soudů.

Gallant se pak do funkce vrátil až po masivním protestu veřejnosti.

??? ????? ????????, ????? ????, ??? ???? ??? ?? ????? ?????.



???? ???? ???? ??? ??? ????????? ???? ????? ????????, ?????? ???? ??????? ?? ?? ??????.



????? ????? ?????? ?? ????? ???? ???? ???? ??? ????? ??????? ????? ??????.



We salute you General, thank you????????@thejointstaff pic.twitter.com/5hHDo6DUwQ