Pokud bude chtít Babiš opřít svou vládu o komunisty, čekají ho prý tyto problémy

Pakliže se premiér v demisi nakonec skutečně rozhodne opřít svou vládu o toleranci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a o komunisty, bude to mít se získáním důvěry vládě ještě komplikované. KSČM se totiž chystá dělat čistky v Babišově kabinetu.

Server seznamzpravy.cz přináší informace o tom, že druhý pokus o získání důvěry pro svou vládu se může Andreji Babišovi ještě notně zkomplikovat. Nabízí se mu sice možnost, že může menšinový kabinet opřít o komunisty a o SPD Tomia Okamury, ale pokud to udělá, nebude to mít snadné.

Už proto, že stávající ministr dopravy v demisi Dan Ťok nehodlá být členem vlády, která by se jakkoli opírala o SPD Tomia Okamury. Podobně kritičtí jsou i ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický a ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán.

To však není jediná komplikace, která Babiše na cestě za vládou s důvěrou čeká. Komunisté totiž vyrukovali s tím, že budou požadovat personální změny v jednobarevné vládě hnutí ANO.

„Máme po jednotlivých resortech připraveny určité požadavky. Jsou to požadavky nejenom legislativní, ale týkají se přímo řízení resortů. A může to hrát samozřejmě roli i při našem rozhodování, jestli vládě dáme nějakou formu podpory, nebo nedáme,“ řekl poslanec Stanislav Grospič.

Nespokojeni jsou komunisté především s ministrem dopravy Ťokem. Podle nich si nepočíná právě nejobratněji kolem tendru na výběr mýta na českých dálnicích. Vedle Ťoka se KSČM staví kriticky k ministrovi průmyslu Tomáši Hünerovi. Kvůli těžbě lithia v Česku. KSČM má za to, že nedostatečně hájí české zájmy.

Samozřejmě se může Babiš pokusit ještě o jiné varianty získání důvěry pro vládu. Podle toho, jak dopadne nedělní sjezd ČSSD v Hradci Králové, může Babiš kalkulovat s tím, zda mu sociální demokraté dají podporu. Pak by svůj kabinet mohl opřít o komunisty a o ČSSD, čímž by odvrátil možný odchod Dana Ťoka nebo Martina Stropnického z vlády. Personální požadavky komunistů by však zřejmě zůstaly na stole.

autor: mp