Pokud chce být Babiš sebevědomým premiérem, měl by Pocheho podpořit, míní politolog

„Zeman si Ústavu, jak známo, vykládá po svém. Když si postaví hlavu, tak prostě nejmenuje,“ napsal na dotaz ČTK politolog Josef Mlejnek z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Podle politologa Kamila Švece by mohl Zeman navrženého kandidáta nejmenovat jen z velmi závažných důvodů. „Ty v tomto případě ale nenastaly. Proto by měl sebevědomý premiér fungující koalice předstoupit před prezidenta a trvat na svých kandidátech na ministerské posty,“ uvedl Švec.

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda je podle něj odpovědná primárně Sněmovně, která jí vyslovuje důvěru, nikoliv prezidentovi. „Prezident se dlouhodobě snaží zvyšovat svůj vliv a zatím nepříliš silný premiér mu to umožňuje,“ dodal.

Babiš dnes řekl, že Pocheho nenavrhne ke jmenování s ohledem na výhrady prezidenta i KSČM, která by měla menšinový kabinet tolerovat. Způsobilo by to podle něj ústavní krizi. Poche by se zachoval státotvorně, kdyby netrval na postu ministra, míní Babiš. Poche ale nehodlá ustoupit a nominace se nevzdá, řekl ČTK.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ČSSD dál trvá na svých pěti kandidátech na ministry, řekl novinářům po dnešní schůzce s předsedou sociálních demokratů Janem Hamáčkem premiér Babiš (ANO). Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček v reakci na to na twitteru uvedl, že Zeman ministrem zahraničí Pocheho nikdy nejmenuje. Podle Ústavy prezident jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády. Babiš má jasno i o všech lidech, kteří mají být ve vládě za jeho hnutí, říci jména ale nechtěl.

Psali jsme: Bouře kolem vlády sílí: Babiš ráno v tisku odpálil Pocheho. Po krizové schůzce s Hamáčkem vystoupil v tričku před novináře. A mezitím z Hradu šlehají hromy a blesky Promlouvá Miroslav Poche: Neustoupím, zradil bych Promlouvají experti na základní zákon státu: Případ Poche z hlediska Ústavy Rozzlobený Birke z ČSSD: Babiš odmítnutím Pocheho udělal podraz a porušil smlouvu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp