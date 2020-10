Pokud vás nudí televizní superdebata předsedů: V drsném kraji na severu to mělo zcela jiné grády

reklama

Hygiena měla problém s mítinky, musíte se upsat

„Připravovali jsme vše sami, na koleni. Takže otázky, jestli výdaje za nás platí kraj, kolik jsme stáli, kolik se za nás vyhodilo, tak – nic. Platily to naše mládežnické organizace,“ reagoval na popichovače, kteří prý pořadatele tří menších a jedné závěrečné předvolební debaty dosti bombardují: „Hledají jakoukoli špínu.“

Oproti třem předešlým okresním politickým kláním v Chomutově, Teplicích a Mostě se na superdebatě v Ústí nad Labem objevila prezenční listina pro návštěvníky. „Hygieně se nelíbilo, že pořádáme tyto debaty, tak jsme se dohodli, že uděláme jakési vlastní trasování,“ obhajoval nutnost uvedení osobních dat Jiří Richter.

Jediný úspěch, který připouštíme…

„Kolik procent byste chtěli získat a jaký výsledek byste si přáli," zněla první otázka na desítku kandidátů z uskupení, která mají dle pořadatelů šanci na krajská mandát. „Nechci číst z křišťálové koule…,“ poznamenal lídr STANu Filip Ušák. Novopečený člen SPD Jaroslav Foldyna by si pro SPD přál dvojciferný výsledek. Pirátka Kateřina Stojanová viděla odhad, který prý kopíroval celostátní linku.

„K průzkumům bývám většinou skeptická, ale v zásadě jsem na stejné vlně jako předřečníci – budeme doufat ve dvouciferný výsledek,“ konstatovala. Jiří Kulhánek se pousmál: „Sedí nás tu deset, takže dvouciferný výsledek to asi pro každého nebude. Já bych pro ODS byl rád za lepší výsledek než při posledních volbách, kdy jsme získali 8,8 procenta,“ doufá v posílení. „My budeme nováčkem v zastupitelstvu,“ zmínil mostecký primátor Jan Paparega, který si jedině výsledek s dvěma číslicemi připouští jako úspěch pro Lepší sever.

Babišovec, poslanec Jan Schiller, podotkl: „ANO se cítí v nejtěžší pozici, chtělo by současnou pozici obhájit.“ Stejné přání vyřkl komunista Jaroslav Komínek.

Trikolóra jako nové hnutí na scéně by do kraje chtěla nakročit s podobným skóre jako předešlí političtí matadoři. „Ale rádi budou prostě za zástupce v kraji,“ dodal lídr Radek Hoffmann. Jednička Spojenců pro kraj Jiří Řehák doufá, že přibrání několika uskupení pod novou značku pomůže k podobné pozici, jakou vyjádřila většina předřečníků. Na závěr sociální demokrat Petr Jakubec uzavřel první kolečko odpovědí slovy: „Já se nebudu moc odlišovat – kolem deseti procent.“

Z čeho jsou lidé znechuceni. Nebo spíš: z koho!

„Náš kraj se potýká s důsledky z minulosti, po těžbě hnědého uhlí. Stát by měl pomoci, aby sem přišly podniky s přidanou hodnotou. Zdravotnictví, otázka zaměstnanosti - s dobrou odměnou. V neposlední řadě, pro někoho zásadní problém - vyloučené lokality. Všichni samozřejmě víme, co nás pálí a co je potřeba řešit,“ stihl v časovém limitu vyjmenovat Petr Jakubec s tím, že „nastřelené postupy řešení“ najdou zájemci v materiálech, které už doputovaly do schránek.

K době pouhelné se vyjádřil Spojenec Řehák, který připomněl, že zdejší image prezentuje představa, že jde o místo ztracené a vykořeněné. „Dobře vím, že zde žije už generace, která s tímto krajem souzní. Bohužel nedostali prostor, je třeba jim ho poskytnout,“ motivoval k volbě neotřelých tváří. „Uhlí nepřináší v 21. století žádné bohatství, ale problémy, které jsou provázány,“ zmínil ještě s tím, že je potřeba zaměřit se naopak na inovace, spojení s univerzitou a peníze z Evropské unie: „O těch 6 až 8 tisíc pracovníků, kteří přijdou o práci v důsledku ukončení těžby, se díky nim umíme bezpečně postarat.“

Vyloučené lokality by podle něj měl na kraji řešit někdo, kdo je vidí s nadhledem: „Ne vyhodit někoho ze sídliště. Ať dělá nepořádek a problémy." To podle Spojenců není cesta, chtějí se pro řešení spojit s městy a státem.

Lídr Trikolóry Hoffmann poté, co projel celý kraj, zjistil následující: „Nejvíce lidi trápí ani ne zdravotní dostupnost, ale vyloučené lokality. A to, že mladá generace z kraje odchází a nevrací se zpět. Kraj se nám vylidňuje. Chceme nastartovat program, abychom mladé lidi zaujali a oni zde zakládali rodiny.“ Co se týče ghett, prý nenajdou ze dne na den racionální okamžité řešení. Ale věří, že zahájí první kroky, které budou na konci volebního období vidět, což se podle něj dosud v podstatě nestalo.

Závěrečné společné foto kandidátů a pořadatelů na superdebatě v Ústí nad Labem

Špičkování o minulosti a budoucnosti

Podle poslance Schillera z hnutí ANO se naopak nesmíme nikam vracet: „Jsme kraj zakletý v čase. Nesmíme se vracet. Musíme vytvořit taková místa, aby zde právě vysokoškoláci zůstávali. Řemesla samozřejmě potřebujeme. Každý podnikatel by si měl vychovávat svého učně. Ale čím víc budeme mít vysokoškoláků, tím víc půjdeme dopředu,“ je přesvědčen.

Zdravotnictví podle Schillera nefunguje. S Komínkem ale souhlasil například v ohledu využití potenciálu jezer například pro zřizování vodních elektráren. „Obecně bychom se měli vydat cestou zelených technologií, vodíku a podobně,“ dodal.

Skeptický je ovšem v otázce sociálně vyloučených lokalit, pokud by je měli řešit krajští politici. „Kraj je jen spojovací článek mezi městem a vládou. Sám nemá pravomoc, aby něco udělal. Lidi to trápí, podléhají fámám, pohádkám, a nadávají na města, že se vyplácí velké dávky a podobně. Je potřeba, aby si tuto problematiku města regulovala - kdo tam bude bydlet a jaké dávky bude dostávat. Ale z pohledu kraje - sociálně vyloučené lokality nevyřešíme.“

Mostecký primátor Jan Paparega z Lepšího severu vidí deprivované zóny jako „nešvar, který souvisí s nedomyšlenou privatizací“. „Lidi trápí bezpečnost, respektive pocit nebezpečí právě z důvodu sociálně vyloučených lokalit,“ označil největší průšvih života na severu. „Tlačit na ministerstvo práce a sociální věcí jako na garanta, který v život uvede 15 opatření, která jsme navrhli. To se neděje,“ ukázal na řešení.

Palčivé je podle něj také odcházení zdravotního personálu za hranice. „Byť platy v Krajské zdravotní jsou takové, že dosahují o 5-10 procent nad republikový průměr,“ zmínil.

Chápe, že image kraje je víceméně temná. „Když ukážete na jedné straně České středohoří a na druhé uhelnou jámu, zvítězí ta jáma. Na tom musíme pracovat a umět si říci o peníze, abychom si udrželi inteligenci a dostali sem kvalitní investory, kteří nevytvoří jen montovny,“ zdůraznil.

Sorta politiků, ale kde jsou lidi?

Občanský demokrat a starosta Kadaně Kulhánek souhlasil, že velký problém je odliv mozků, tedy nadějných lidí. „Této změny nedosáhnete kvalitní rekultivací po dolech, potřebujeme získat mladé lékaře do zdravotnictví, mladé lidi do sociálně vyloučených lokalit a podobně,“ poukazuje. Nutné jsou podle něj proto startovací byty, které lze budovat ve spolupráci s obcemi a státem: „Dá se to zvládnout, děláme na tom asi deset let.“

Mladá Pirátka Kateřina Stojanová shrnula, že Ústecký kraj drží různá prvenství v rámci republiky – nejvíce vyloučených lokalit, nejhorší životní prostředí, největší počet exekucí na obyvatele, nejhorší dosažené vzdělání zdejších obyvatel. „To vše řešit komplexně a vnímat jako spojené nádoby. Nepadla tu také jedna věc: Vidíte zde nějakou sortu politiků, ale málo zapojována je veřejná sféry, občanská - málo se vytváří participativních projektů, málo dostávají slovo občané, kteří by měli být prvkem, jenž se aktivně podílí,“ dokázala téměř jako jedna z posledních řečnic v řadě přijít i s novými tématy.

Druhá věc, kterou rovněž otevřela, je čerpání evropských dotačních titulů. „Ještě k nám připutují. Bude třeba je hlídat. Aby tam zasedly subjekty, které vyznávají transparentní politiku - abychom znovu neopakovali kauzu Severozápad,“ vytáhla kostlivce ze skříně dosavadní politické struktury na kraji.

„Všichni je nechali ve štychu“. Nutno převzít otěže

Bývalý člen ČSSD a nyní SPD Jaroslav Foldyna vidí největší průšvih právě v koncentraci mnoha problémů. „Jeden z největších je ten sociální. Říkáme jim pokrytecky ´nepřizpůsobiví´, ale vy víte, o čem mluvím…“ poznamenal a zanadával si na Drábkovu reformu, která vzala kompetence obcím a krajům. „Proto musíme připravit zákonodárnou iniciativu a chtít navrátit kompetence ve věci sociálních dávek. Praze se totiž strašně líbí rozdělovat ty prachy,“ popíchnul centrální politiky.

I on připomněl, že ze severu odchází a nepřichází lidé s vysokou přidanou hodnotou. „Potřebujeme vzdělané i dobře vyučené,“ vyjádřil oproti dvěma předešlým kandidátům kompromis. Je třeba vytvořit podmínky, aby při UJEPu vznikla fakulta strojírenství, dokázal přijít s dosud jiným kandidátem nevyřčenou myšlenkou. „Existují zde environmentální obory a humanitní, potřebujeme ale i strojírenské a chemické. Aby sem přišli studovat i tito studenti a zůstali zde,“ doplnil s tím, že právě voda hraje roli jak pro chemický průmysl, zemědělce, nebo firmy s velkoobjemovými dodávkami, které potřebují lodní dopravu: „Investice našich předků v řádech miliard je v tomto ohledu neřešitelná – Labe je nesplavné. Se stranami, které mají přesah do parlamentu, je potřeba se snažit mnohé řešit. Také spolupráce se Saskem by měla být hmatatelná,“ přispěl dalšími náměty.

Vyjádřil se také, že dekarbonizaci vnímá jako výzvu. A co nejvíc obyvatele trápí? „Lidé nevěří. Nikomu. Politikům, úřadům, jsou znechuceni. Těžko se jim divit, když se podíváme třeba na Varnsdorf. Všichni je nechali ve štychu...“ nezněl příliš pozitivně. Přál bych si politicky táhnout za jeden provaz, protože nůžky se rozevírají.

Politická prostituce?

K tomu se s technickou poznámkou přihlásil i člen KSČM Jaroslav Komínek: „Měli bychom zahodit po volbách zbraně a spojit se s poslanci a senátory. To mi za osm let trochu chybělo,“ posteskl si a jako vzor v tomto směru zmínil Moravskoslezský kraj.

„To o spolupráci mě pohladilo po duši. Vždy jste ale návrhy ODS odmítli, snad se to změní,“ popíchl ho mírně Jiří Kulhánek. „Zapomínáme na malé živnostníky, ti jsou naše bohatství,“ napadlo ještě připomenout lídra Trikolóry.

Moderátor Richter následně citoval Ronalda Reagana: „Politika je údajně druhé nejstarší řemeslo na světě. V mnohém se podobá tomu prvnímu… Když tady říkáte, že jdete všichni se všema, tomu strašně přidává,“ zavtipkoval poté, co se ANO i KSČM vyjádřili, že po volbách jsou ochotni spolupracovat s každým, kdo se bude chtít „spolčit“ s nimi.

„S Jirkou Řehákem se známe devět let, řekneme si vždycky spoustu vtipů, mnohokrát jsme se opili, mám ho hrozně rád,“ zahrál mimo jiné na „lidovou notu“ Filip Ušák od Starostů a nezávislých.

Ostuda, nebo …? Co si myslí veřejnost

Řada lidí sledovala živý stream debaty na Facebooku. Lidé zde v průběhu akci komentovali. Hned v úvodu se objevilo: „Kde jsou roušky a rozestupy?“ tázal se důchodce Jiří Toman. „Vše je podle aktuálních nařízení,“ míní organizátoři. Toman to okomentoval: „Jedna věc jsou nařízení a druhá je osobní odpovědnost a příklad.“

Také Petr Rýsler si všiml: „Jediná ženská a s rouškou. Hezký pohled. A rozum evidentně pobrala,“ reagoval na Pirátku Stojanou. Ta upoutala i jiné. „A kde máte lídra, Piráti?“ ptal se kdosi. Pirát Vít Rous reagoval: „A proč se neptáte, kde má lídra SPD a KSČM? Do této série debat nejsou posíláni jen lídři. Já jsem tam byl třeba minule v Teplicích. Na kandidátce jsme rovnocenní a nebereme to tak, že je jeden z nás je ten nejdůležitější - nejsme strana jednoho vůdce... Některé strany tam vysílají stále stejné lidi a my jsme se holt vystřídali.“

„Ale no tak. Všichni víme, že pirátský lídr po ostudě v televizní debatě na to nemá. A to chce být hejtman, když ani neumí promluvit,“ nebrala si servítky Martina Pokorná. „Byla to ostuda, ale proč? Neměl tam jít poté, co si zlomil kotník a byl pod sedativy kvůli bolestem. Zástup nebyl organizátory povolen,“ hájil Karla Kariku na sociální síti Miroslav Blažek z Peruce. Pirátský volič Viliam Patai se také rozohnil: „Paní, asi nevíte co mluvíte, jelikož o tom něco vím, tak pán má zlomený kotník, a v televizní debatě - na to, že měl v sobě tolik medikamentů na bolestí, si v té debatě vedl výborně, a hlavně věcně: neříkal sliby, které říkají jiní, co nejdou splnit a ještě se to nestydí všude opakovat. Jelikož to dělají i teď.“

Komentáře na sociální síti během on-line streamu z ústecké debaty.

Podle Miloslavy Bačové z Krupky, která propaguje Spojence pro kraj, začaly prý některé strany, které měly již v krajském zastupitelstvu možnost něco ukázat, po předcházejících třech debatách "vykrádat" tematicky volební programy jiných. „Proč na tématech nezapracovaly v předcházejícím volebním období, neříkají,“ podotkla.

Podle Jany Kulhánkové šlo o nejzajímavější ze čtyř předvolebních debat v kraji: „Vcelku napínavé.“

