Pokus o vraždu Fica: „Už to neumí řešit jinak.“ Blaha v Česku varoval před válkou

Vystoupení Ľuboše Blahy moderoval představitel konzervativního křídla KSČM, někdejší kandidát na prezidenta republiky Josef Skála. Blaha přijel podpořit jihočeskou koalici STAČILO! při příležitosti výročí Slovenského národního povstání.

Evropa dnes potřebuje jedno velké povstání… A krutá vzpomínka…

Josef Skála zmínil hned na úvod výročí Slovenského národního povstání. Luboš Bláha ale nakonec začal současnou situací. „Na úvod mi dovolte říct, Evropa dnes potřebuje jedno velké povstání, velký třesk, proti novodobým fašistům,“ řekl a sklidil velký potlesk. Z početného publika se ozývalo i volání „bravo!“. Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 5% Nechci 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14507 lidí

„Když mluvíme o fašismu, stačí se podívat na definici tohoto slova. Vezmu to zeširoka. Jsou to političtí představitelé války, nenávisti, militarismu, totalitarismu. Lidi, kteří pronásledují jiné za jejich svobodný názor. Lidé, kteří chtějí, a to je historicky potvrzené, zničit Rusko. Lidé, kteří chtějí zbrojit a nenávidět,“ vyjmenovával Blaha.

„A teď se podívejte na slovenskou opozici. Nebudu mluvit o České republice, neboť jsem slovenský politik. Ale podívejte se na slovenskou opozici. Podívejte se na to, co dělají mnohé západní kruhy. Ženou nás do války proti Ruské federaci. Podporují ukrajinské neonacisty. Podporují banderovce, kteří kdysi plenili i slovenské území,“ upozornil Blaha. A přidal krutou vzpomínku.

„Já si pamatuji ty příběhy ze středního Slovenska. V jedné obci došli esesáci z ukrajinského batalionu do jedné slovenské krčmy, kde byli mladí lidé a jeden patnáctiletý chlapec. Všechny ty mladé muže vyvedli ven a postříleli. Ten patnáctiletý chlapec křičel – mami! Maminka nestihla přijít. Toto dělali ukrajinští banderovci na slovenském území,“ připomněl Blaha.

„A my dnes posíláme ukrajinským banderovcům zbraně, aby vedli válku proti Rusku? Já jsem hrdý na slovenskou vládu, že zastavila dodávky zbraní. Jsem hrdý na Slovensko, že odmítá hlas války v Evropě a že kritizuje válku proti Rusku. My nesmíme dopustit třetí světovou válku! A když dnes dokonce posloucháme, že Ukrajinci s německými a americkými zbraněmi napadli Kurskou oblast, tedy ruské území, tak se vracíme do úplné paralely s druhou světovou válkou. Naposledy byly německé zbraně na ruském území v roce 1944. A my teď toto máme podporovat? Proto při příležitosti Slovenského národního povstání si povězme, že odmítáme válku proti Rusku, že odmítáme jakékoliv vojenské úsilí proti bratrským slovanským národům. Že odmítáme západní války!“ prohlásil Ľuboš Blaha.

Růže pro Gustáva Husáka

Došlo i na tzv. Vánoční dohodu, tedy dokument, který byl podepsán v Bratislavě před Vánocemi v roce 1943. Na jeho základě vznikla Slovenská národní rada. V rámci Vánoční dohody Josef Skála vzpomněl i pozdějšího československého prezidenta Gustáva Husáka

„Vynechat Gustáva Husáka za Slovenského národního povstání, je jako vynechat Abrahama Lincolna ze Severu proti Jihu v Americe. To nejde. Vyjádřeme úctu těm, kteří si to zaslouží. Já jsem byl před pár dny dát červenou růži na hrob Gustáva Husáka v Dúbravce, protože považuji za potupu, že na Slovensku neumíme uctít jednoho z největších státníků slovenských a československých dějin 20. století,“ podotkl Blaha. „On mohl mít své chyby, to je v pořádku. Kdo nemá? Ale to, že byl významný povstalecký lídr, že byl vlastenec, levičák a velmi významný komunistický intelektuál, to mu nikdo nesebere. A navíc byl devět let v base, jen proto, že bojoval za svoje přesvědčení. Takovéto politiky potřebujeme. Kteří se nebojí postavit proti názoru většiny, ve chvíli, kdy to není populární.“

Blaha pak dodal, že komunisté zkrátka byli významnou složkou Slovenského národního povstání a že nechápe důvod, proč je vynechávat. „Byly tam agrárníci, demokraté a další... A promiňte, vynechat Sověty, vynechat Rusy? Partyzánské úsilí by nebylo možné bez spolupráce se sovětským vedením,“ poznamenal.

„Vánoční dohoda byla dohodou všech antifašistických sil. Nalevo i napravo. Abychom porazili novou totalitu, tehdejší hnědý fašismus. Promítněme se dnes o 80 let dál a podívejme se, jakému fašismu čelíme dnes. Hnědý už v podstatě není. Je to možná duhový fašismus. Je to možná modrý fašismus. Je to fašismus, který nám zavírá ústa jen proto, že máme jiný názor. Ohání se americkou kulturou, nenávistí vůči Rusku. Ohání se takzvanými neoliberálními hodnotami. Je to liberální fašismus. Je to progresivistický fašismus. Já to říkám velmi otevřeně. Protože ti, kteří dnes hovoří o liberalismu, nikdy nečetli Voltaira ani další liberály. To jsou mentální fašisti. Protože jakýkoliv jiný názor chtějí potrestat.

Nás na Slovensku jako opozici kriminalizovali za jiný názor. Vás v Česku také. Vzpomeňme si například na Petra Druláka, na další, které pronásledovali za jiný názor. Tak jako já na Slovensku, Edo Chmelár, Ján Čárnogurský...“ vypočítával Blaha.

„A já se teď ptám – jak se postavit tomuto liberálnímu fašismu? A zase se vracíme k té myšlence Vánoční dohody. Neměli bychom se spojit? Nalevo i napravo? Protože ta myšlenka – porazit fašismus – je silnější než ty rozdíly, které máme v ekonomice. Udělejme nové Slovenské povstání, tentokrát evropské!“ vyzval Blaha. A sálem se opět rozezněl potlesk.

Robert Fico byl téměř zavražděn… Jen proto, že má jiný názor…?

Luboš Blaha popřál všem přítomným hodně štěstí a doporučil, dávat si pozor. „Vím, o čem mluvím. Robert Fico byl před pár týdny téměř zavražděný jen proto, že má jiný názor. Jen proto, že chce mír, že nechce posílat zbraně, že chce suverénní mírovou politiku. Jsme trošku lehkovážní. Říkáme si, tak vždyť nám dají pokoj, vyřeší to jinými způsoby. Zjevně to už neumí řešit jinými způsoby. Protože se i na Slovensku i v Česku zvedá vlna odporu. A já jsem přesvědčen, že nečekali ani na to, jak dopadnou slovenské volby. Byli přesvědčení, že vyhrají progresivci. A ti že budou dál posílat zbraně. A dál skákat, jak Američané pískají,“ řekl Blaha.

„Já si pamatuji rok 1986, kdy jiný evropský politik, švédský premiér, velmi významně bojoval proti válce proti Vietnamu, bojoval proti americkým válkám, bojoval proti jihoafrickému apartheidu, který také podporovali Američané. Byl zastřelen. A potom vymýšleli verze, že nějaký alkoholik… I teď vymýšlejí verze, že nějaký poloblázen šel okolo, náhodně… jasně, všichni tomu věříme. Robert Fico měl být odstraněn, protože nechce válku proti Rusku. A každý z nás je ten samý terč. Každý z nás si musí dávat velký pozor. Ano, lidé mi říkají, že mám rodinu, tři děti… Ale já jsem přesvědčen, že moje děti se jednou budou ptát – táto, proč jsi nebojoval proti zlu, když jsi mohl? Chci, aby na nás naše děti mohly být hrdé. Prosím bojujme za Slovenskou republiku, za Českou republiku, za mír.!A když budeme bojovat, zvítězíme,“ pronesl a sál tentokrát tleskal vestoje.

Zklamání z české vlády… Nebudeme opětovat stejnou mincí

Josef Skála pak zmínil myšlenku dát dohromady nějakou česko-slovenskou, slovensko-českou iniciativu, výzvu vlasteneckých sil obou zemí, která, jak řekl, „by reagovala na nejpalčivější hrozby, visící nad námi všemi“.

Na to navázal Jan Skalický z hnutí STAČILO!. „Co bychom v tuto chvíli mohli společně dělat, abychom využili toho, že vy jste nás předběhli? Že ty jsi jako člověk těchto názorů v pohodě zvolený europoslancem?“ obrátil se na Blahu. A připomněl, že ČR zhruba za rok čekají parlamentní volby. „Jak by ta spolupráce mohla vypadat? Jak zahájit tu mediální spolupráci, že vy (Slováci) jste dnes napřed, že většina lidí v ČR není spokojena...?“ upozornil na naléhavé aktuální téma.

„Víte, po těch posledních aktivitách české vlády mi bylo opravdu smutno, a více lidem na Slovensku bylo smutno. Protože Slováci a Češi, my jsme bratrské národy. A když jsem viděl, jak Fialova vláda byla ochotná doslova likvidovat dobré slovenské a české vztahy jen kvůli nějaký politickým neshodám, že mají jiný názor na válku na Ukrajině… Na a co?“ vrtěl hlavou Blaha.

„Vždyť jsme proboha slovanské národy, bratrské národy! Byli jsme spolu. Já si pamatuji naše sezení s Robertem Ficem i s celým vedením strany Směr, když přišlo to prohlášení české vlády, že ruší setkání se slovenskou vládou. Kvůli jiným názorům na Ukrajinu. Emoce samozřejmě bičovaly, ale jsme bratrské národy a všichni jsme se shodli na tom, že nebudeme opětovat tou stejnou mincí. Nebudeme! Já jsem přesvědčen, že většina Čechů to vidí stejně jako většina Slováků. Děkuji za ta krásná diplomatická slova, že my jsme dál, vždyť máme Roberta Fica a jsme za to vděčni. A pravdou je, že jsme léta studovali Oskara Krejčího, Petra Druláka, Ilonu Švihlíkovou a další české autory, abychom byli tam, kde jsme. Takže jsme v tom spolu,“ řekl s úsměvem Blaha.

A na úplný závěr dodal. „A když z nás dělají extremisty jen proto, že říkáme, že neexistuje 76 pohlaví, ale jen dvě... Jen proto, že řekneme, že nás osvobozovalo Rusko, a ne USA... Jen proto, že tu nechceme mít no-go zóny, ale chceme tu mít normální život jako normální pracující lidé – a jsme jen proto extremisti, tak se k tomu hrdě hlásím!“

Patnáct let se škrábali k HDP, který tady byl v roce 1989…

Josef Skála pak na podnět z publika promluvil i o době před rokem 1989.

„My musíme znovu najít odvahu mluvit o tom, v čem ta lidštější minulost do roku 1989 byla nepoměrně lepší než dnešek. Nepoměrně lepší! Dnes to není o srovnávání reality do listopadu 89 a nějakých keců absurdního dramatika a planých prolhaných slibů. Dnes proti sobě stojí dvě reality. A já se vždycky zlobím, když někdo někde v televizi zahartusí a řekne – vy jste to tady pokazili, a vyčítají. A nikdo jim neřekne – počkejte, umíte se ještě červenat? Víte, kdy vy jste se doškrábali k HDP z roku 1989? Víte, kdy se tento režim doškrábal k HDP z roku 1989?“ obrátil se Skála k publiku.

A hned odpověděl. „V roce 2004! Patnáct let se škrábali k HDP, který tady byl. Co se stalo s vlastnictvím existenčních zdrojů ekonomických, to všichni víte. Co se stalo s potravinovou soběstačností, respektive nesoběstačností… atd. atd. … My se nemáme důvod stydět se za to, co bylo mnohem lepší. Dokud si necháme plivat do tváře, že jsme spolek pitomců a zločinců, tak mladší generace nemá důvod se námi zabývat, vůbec! To neznamená primitivně hájit ty věci, které se třeba stát neměly. Staly se takové věci. Ale my jsme jediní, kdo se staví čelem k tomu, co se naším jménem stát nemělo. Ale tito všichni se neumí červenat ani z toho, co se stalo v minulých letech,“ připomněl Skála.