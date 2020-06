Poláci se samopaly obsadili české území. Pár dní zmatků, prý omyl. A skutečný důvod?

reklama

Polští vojáci, kteří v česko-polském pohraničí zabrali pro svoje účely na pár dní kapličku sv. Anny, místní pamětihodnost, hlídali hranici v důsledku koronavirové epidemie. Proč se ale tak zachovali a vytvořili si až na českém území svoje stanoviště, je stále záhadou. Jestli se zde schovávali před špatným počasím a udělali si tam i ohniště, jak tvrdí očití svědkové, nebo se jednalo o nějaké strategické cvičení, polská strana stále uspokojivě nevysvětlila.

Rozčarování nad podivnou událostí neskrýval ani Mojmír Pargač, starosta Slezských Rudoltic, pod které území okolo kapličky patří. „Jedná se určitě o politováníhodný omyl z polské strany. Já určitě nechci za to nikoho lynčovat, my máme s polskou obcí Rowne skvělé vztahy, ale stávat by se to určitě nemělo. Škoda že se hned polská strana neomluvila a neuvedla konkrétní důvod, všechny dohady by tím utichly. Tak už mi volala snad všechna světová média včetně CNN a BBC,“ konstatoval starosta, který působí na svém postu řadu let.

Podobně se vyjádřil i organizátor záchranných prací na pelhřimovském kostele, kterého rozzlobilo, že si jeho brigádníci nemohli kapličku prohlédnout, polští vojáci jim to nedovolili.

Dost překvapený byl i místní stavební technik Dalibor Rebros, který si v rámci odborného dohledu přijel zkontrolovat stav omítek na historické stavbě. „Já jsem tam přijel i se svým malým synem a nemůžu říct, že bychom byli nějak zastrašováni. Ti vojáci nám jen řekli, že nás do kapličky nemohou pustit, protože právě očekávají kontrolu svého velení, a že tak za dvě hodiny mohu přijít znovu,“ uvedl. Podle dalších vyjádření místních obyvatel ale Poláci také nastavěli na cestu ke kapličce zátarasy.

Polská opozice požadovala rezignaci ministra obrany

O kuriózní incident, který však zatím polská ani česká strana pořádně nevysvětlila, se začala zajímat takřka všechna světová média. Události se věnovaly servery CNN, BBC, ale také britský The Independent, australský server News.com.au nebo americká rozhlasová stanice NPR.

Právě podle CNN polská armáda přiznala, že nedopatřením narušila suverenitu České republiky, a české Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že polští vojáci omylem překročili hranici a zaujali tam pozice. V současné době tam už samozřejmě nejsou.

Kontroverzní situace i zájem médií nakonec přinutily českou ambasádu ve Varšavě, aby se případem zabývala a vydala prohlášení. K tomu posléze došlo: „Polská strana zatím nevysvětlila, proč bylo anektováno kus sousední země. Naši polští kolegové nás neoficiálně ujistili, že tento incident byl pouhým nedorozuměním způsobeným polskou armádou bez nepřátelského úmyslu, ale stále čekáme na formální vyjádření,“ řekl koncem minulého týdne CNN mluvčí českého Ministerstva zahraničí.

Také polská média se věnovala této kauze, a to nejen seriózním způsobem, některé satirické servery například ke svým zprávám přidaly kresbu pohádkového krtečka, jak s kulometem hájí české hranice. Nicméně situace využila i polská opozice, když poslanec Krzysztof Mieszkowski vyzval polského ministra obrany Mariusze Błaszczaka ke složení funkce. „Pokud je pravda, že polské vojsko vstoupilo nelegálně do Česka, ministr národní obrany by měl být okamžitě odvolán,“ napsal na Twitteru podle Seznamu.cz politik malé liberální strany Moderní.

I když byly nejprve oficiální instituce z polské i české strany z incidentu hodně rozpačité, po pár dnech najednou probleskly informace, že se snad měly branné složky obou států na hlídání hranic domluvit a na vojenském stanovišti u kapličky byli prý vidět i čeští policisté. To ale rozporoval mluvčí krajského ředitelství Moravskoslezského kraje (MSK) René Černohorský: „O tomto případu nic nevím a bylo mi řečeno, že se jim jen zabývá Ministerstvo vnitra,“ prohlásil mluvčí. Naprosto stejným způsobem zareagoval i hejtman MSK Ivo Vondrák (ANO). Krajské státní instituce tedy incident bez povšimnutí přešly. Ministerstvo vnitra nakonec vydalo po řadě dní jasnější prohlášení: „Jednalo se o pochybení polské strany. Policie ČR informovala v rámci příhraniční spolupráce příslušné polské orgány a polskou stranou byla okamžitě přijata nápravná opatření. Vojáci ozbrojených sil Polské republiky, kteří se věnovali službě v tomto regionu, byli podrobně seznámeni s průběhem státní hranice a dostalo se nám ujištění, že k podobné situaci v budoucnu již nedojde. V současné době není přístup ke kapli českým občanům na českém území nijak omezen,“ sdělila pro ParlamentníListy.cz mluvčí Hana Malá.

O pohraniční regiony jsme vedli s Poláky i války

Lidé střední generace si také dobře pamatují na srpen 1968, kdy právě pohraniční území s tehdejší ČSSR zabrali Poláci, když k nám po pražském jaru vtrhly udělat „pořádek“ vojska komunistické Varšavské smlouvy. Za to se nám pak Poláci v 90. letech omluvili.

Málo známým faktem ale zůstává, že československé Ministerstvo obrany nechalo zaniknout v 50. letech minulého století obec Pelhřimovy na Osoblažsku (zmíněná kaplička se nachází v jejich těsné blízkosti), aby získalo manévrovací prostor pro případný útok z polské strany. Podle místních historiků totiž i po porážce Hitlera vznikly opět mezi námi a Poláky spory o příhraniční území. Těm měl udělat načas přítrž až Velký bratr – Sovětský svaz, pod jehož „kuratelou“ obě země uzavřely smlouvu a vzdaly se územních nároků. Přesto právě na Osoblažsku i sousedním Krnovsku vznášeli Poláci dále své menší územní požadavky, jež se řešily ještě do nedávných let. Z tohoto pohledu už „okupace“ kapličky a přilehlého území nevypadá až tak banálně.

Poláci se měli oficiálně omluvit

Pravá ruka neví, co dělá levá. Tak si mnozí lidé z Osoblažska vysvětlují překvapivou několikadenní okupaci jejich oblíbené kapličky polskými vojáky. Podle názoru místních se tak mělo prý jednat o svévolný zásah některých nižších vojenských velitelů, o čemž Varšava nemusela vědět, a když se to pak provalilo, začali polští politici mlžit.

I tak mnoho lidí z okresu Bruntál, pod který Osoblažsko patří, překvapila naprostá nečinnost českých státních institucí, které nad incidentem jen bezmocně mávly rukou a nic konkrétního ještě nevysvětlily. Podle většinového názoru zde jasně zaznívá, že oficiální omluva z polské strany by byla víc než namístě.

