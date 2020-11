Policie stíhá Klause za roušku. A kdo z toho má srandu?

reklama

V proslovu prezident prohlásil: „Letošní výročí pádu komunismu v ponuré atmosféře dnešní doby v podstatě oslavovat nelze. Případně jen nostalgicky. Občané naší země, kteří by slavit měli, prožívají dnešní výročí zastrašeni, vylekáni, znejistěni, izolováni, omezeni ve veškerém svém konání. Mnozí se zakrytými obličeji. Rozmáhá se strach a vzájemné podezírání. Je vynucováno, abychom byli poslušní chaotických příkazů a zákazů. Nutí nás věřit věcem, kterým věřit je nesmírně těžké.“

A pokračoval tvrdě dál: „Naděje, že se vrátíme k normálnímu životu, na který jsme si za poslední tři desítky let zvykli, slábne. Zavádí se cenzura, začíná být opět povolena jen jedna jediná pravda. Vítězí manipulace, moralizování a dělení společnosti na ty správné a politicky korektní, kteří i dnes se vším souhlasí, a na ty, kteří si dovolují s lecčíms nesouhlasit.“

Novináři se následně při té příležitosti ptali prezidenta třeba na to, jakých podle něj bylo posledních 31 let pro Českou republiku. „Tak já myslím, že těch jedenatřicet let, zejména jejich první část, bylo ideálním obdobím, které jsme tady za celé století asi neměli. To, že se to začalo v průběhu času mírně zhoršovat, to je věc druhá a že to končí touto dnešní fází, která je smutná a která nám tu minulost bohužel v mnohém připomíná, ale o té době bychom nic špatného říkat neměli. Měli bychom být rádi a šťastní, že se to stalo,“ prohlásil Klaus.

K 17. listopadu dále řekl: „Lidé by hlavně měli vědět, co se tehdy odehrálo a že šlo o zbourání velmi nedemokratického, nefunkčního a ekonomicky neprosperujícího systému a že jsme vykročili ke svobodě trhu a prosperitě. Jestli tohle někdo neví, jestli to nedostává jako základní poučení ve škole nebo od svých rodičů, tak to by bylo velmi smutné.“

Podle prezidenta můžeme v posledních letech ve společnosti přihlížet čím dál většímu oklešťování svobody. „Kdo to necítil v posledních letech, já to cítil velmi silně, tak ten to už velmi silně cítí dnes. Jsme svědky nového zastrašování, nového znejišťování lidí, rozmáhá se cenzura, strach a vzájemné podezírání. Zase je vynucována jediná pravda. Já neříkám, že je to stejné jako tehdy, ale ten, kdo necítí, že se k tomu zase začalo schylovat, tak dělá velkou chybu.“

Prezident jasně deklaroval i svůj názor na roušky: „Mám jí tak napůl. Myslím, že abychom bez diskuse přijímali všechny chaotické vládní příkazy a zákazy, to myslím, že skoro není možné, a to mohou dělat jenom lidé, kteří se bojí svobody, a kteří se bojí vyjádření svého svobodného názoru. Rouška je symbol něčeho, nevěřím, že má tak obrovský účinek na to, jak spolu tady dnes mluvíme.“ To by ale mohl být pro prezidenta problém. Nenošení roušek se tvrdě trestá! Policie ČR již totiž na svém Twitteru oznámila, že na Národní třídě identifikovala několik osob, které neměly zakryté dýchací cesty. „Mezi nimi byla i jedna veřejně známá osoba. Toto možné přestupkové jednání oznámíme správnímu orgánu.“ A je jasné o koho jde.

Vtipně na kauzu Klausovy roušky stihl zareagovat třeba redaktor České televize Michal Kubal se slovy: „Přestupkové řízení je levicové.“ Odkazoval tím zřejmě na pohrdavé výroky prezidenta směrem k levičáctví.

Padla také otázka, jak se Klaus dívá na výzvy předních politiků, aby si občané připomněli svátek radši doma přes internet. „Nechat se uzavírat, izolovat v domovech, to je strašně hloupá politika a já se divím tomu, že se k tomu politici propůjčují,“ domnívá se Klaus. Česká republika je na tom ekonomicky podle něj dobře. Upozornil na to, že jsme předstihli v HDP na hlavu i země jako Španělsko a Itálii. „To je něco, o čem by před 31 lety nikdo ani nesnil a nedokázal by si to představit, že bychom se mohli před Itálii dostat. Že si to zbytečně zase kazíme, jde o to, abychom si to nekazili moc.“

Rýpnul si také do hlavních představitelů ČSSD, ministrů Hamáčka a Maláčové. „Před chvílí tady dávali kytičky pan Hamáček a paní Maláčová, tak jestli paní Maláčová bude nepřetržitě rozhazovat peníze, tak to ta naše ekonomika nepřežije,“ domnívá se Klaus, který se prý vždy, když byl jako ministr financí, snažil o vyrovnaný rozpočet. Současný schodek rozpočtu 500 miliard je dle něj katastrofální.

