Politici mají lidem říkat, že se mají dobře, a nehledat jim stále jen nepřítele, rozčílil se Vávra

Architekt, herec a spisovatel David Vávra je přesvědčený o tom, že v lidech v České republice je pěstovaný vzdor. Cítí prý v sobě přetlak a pocit ublížení, což v nich úspěšně živí naši politici. „Hledají jim pořád nepřítele. Ať je to zaměstnanec, EU nebo emigrant. Nikdo z nich jim neříká, jak se ve skutečnosti mají dobře,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

„Tenkrát, když jsme dělali Českou sodu, politici a osobnosti tvořili jistou realitu a my jsme k ní přidávali ten surrealismus. Dnes osobnosti tvoří kompletní balíček slovy PR agentur, čili dodávají realitu se surrealitou v jednom a pro nás tady není místo,“ upřesnil Vávra a dodal, že Českou sodu a Alles Gute tak dělají politici za ně.

Kromě rasistických věcí na současné době prý Vávru znepokuje především nevděk. „Jsme nevděční za to, co máme, jak si bezvadně žijeme a že nic neřešíme. Chybí nám soucit s lidmi, kteří trpí,“ dodal v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Taková lidská povaha prý nejspíše plyne z toho, že politici lidem dostatečně neřekli, že se vlastně mají dobře.

„Namísto toho je v lidech pěstovaný vzdor. Mají v sobě nějaký přetlak a mají pocit, že jsou ubližovaní a politici to v nich akorát živí. Pořád jim také hledají nějakého nepřítele, například zaměstnanec, EU, migranti,“ míní.

Naše politika je podle Vávry standardně středoevropská, tedy hodně pod průměrem. „Střední Evropa se opravdu vyprofilovala v neuvěřitelný paskvil. Naše politika je ale odraz voličů, a není si tak na co stěžovat. Víte, policejní služba je sakra problém, to máte jako s politikou – vyžaduje ty nejlepší lidi a není na ní nic, co by ty nejlepší přitahovalo, tak pracujeme s tím, co máme,“ uvedl.

Vávra nezapomněl zmínit, že nejraději vzpomíná na krásnou dobu „havlovské demokracie“. „Ta doba byla okouzlující a byla asi tím nejradostnějším, co jsem v životě zažil,“ řekl a dodal, že komunismus byl prý inspirativní proto, že měli jasného, poznatelného nepřítele, který byl docela prostý. „A nechal nás žít, což bylo dost nepředstavitelné. Nebyla padesátá léta, byla hnusná, normalizační, průměrná, šedivá sedmdesátá a osmdesátá léta, nebyli jsme tak stateční, abychom byli v kriminálu,“ vzpomíná Vávra v kontextu divadla Sklep.

„Rozhodl jsem se také, že jakmile mi někdo napíše nějakou rasistickou zprávu, tak to rozhodně nenechám být a odpovím, že je to špatně,“ řekl a dodal, že má na mysli například vtipy typu „kráva Merklová“. „To odpovím a pozor! A já jsem rád v EU a Merklová je světice a ty pak úplně zírají, protože střední proud má o tom jiné představy,“ uzavřel se smíchem Vávra.

autor: nab