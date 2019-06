Politik STAN přijel do rádia autem, aby hájil klimatické stávky školáků. Rival z ODS to odmítl a připomněl šrotovné

V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu proti sobě zasedli pražský zastupitel Petr Hlubuček (STAN) a starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). Zatímco náměstek primátora Hlubuček takřka do roztrhání těla hájil potřebu vyhlašování klimatické nouze ve městech, Gros se snažil vysvětlit, že jde o zbytečné strašení lidí a že proti klimatickým změnám lze bojovat i jinak.

Klima naší planety se mění. Na tom se shodnou asi všichni. Změny klimatu jsou znát i v České republice. Naši vlast už několik let trápí sucho a i když letošní květen propršel, zdá se, že to k nápravě situace nemusí stačit. Lidé se shodnou také v tom, že je třeba pečovat o životní prostředí. Jenže se rozcházejí ve způsobech, jak o krajinu pečovat.

Zatímco Hlubuček ve veřejnoprávním rozhlasu volal po nutnosti vyhlásit klimatickou nouzi v Praze, protože se hlavní město rok co rok přehřívá, Gros oponoval, že je jistě třeba bojovat proti změnám klimatu, ale vyhlašování klimatické nouze podle jeho názoru stačit nebude.

„Politici by měli panice předcházet. My známe ze zákona stav nouze, při živelních pohromách a tak podobně, a já si nemyslím, že je třeba vyhlašovat klimatickou nouzi na úrovni města nebo dokonce jen městských částí. Změna klimatu probíhala po celou historii lidstva. Myslím si, že jsme proti té klimatické změně již udělali mnoho. Máme žlutá pole, máme solární panely, kam se podíváme. Platíme za to nehorázné miliardy, a přesto jsme nic nedokázali, maximálně jsme si dokázali zničit ta pole. Takže pojďme dělat něco proti tepelným ostrovům ve městech, pojďme udělat něco pro zadržování vody v krajině. Ale myslím, že k tomu nepotřebujeme vyhlašovat něco tak velkého, jako je klimatická nouze,“ předestřel svůj názor Gros.

Hlubučka však nepřesvědčil. Trval na tom, že lidé si musí stanovit ambiciózní cíle, aby planetu ochránili. Pokud se bude vyhlašovat tato nouze v hlavním městě, musí to být doplněno jasně stanovenými závazky, jak nakládat s odpady, jak nakládat s vodou, jak sekat či nesekat trávníky a tak podobně.

Gros mu dal do jisté míry za pravdu. Prý nemá vůbec nic proti tomu, když se budou v Praze vysazovat nové stromy, ale nepotřebujeme kvůli tomu vyhlašovat klimatickou nouzi. Připomněl, že to není tak dlouho, co řada států EU schvalovala tzv. šrotovné, příspěvek na pořízení nového auta, aby se pomohlo automobilovému průmyslu v časech krize.

A dnes tytéž evropské státy tvrdí, že automobily, které šrotovným podporovaly, nepotřebujeme a je nezbytné přejít na elektromobily. Podle Grose to dokazuje, jak se EU pohybuje někdy tzv. ode zdi ke zdi.

Není přitom bez zajímavosti, že Hlubuček přijel do rozhlasového studia autem, zatímco Gros využil městskou hromadnou dopravu, takže se zachoval ekologičtěji. Náměstek primátora však posluchače ujišťoval, že by brzy měl mít k dispozici elektromobil.

Své spoluobčany také nabádal, že musejí myslet více ekologicky a méně ekonomicky. „My jsme si zvykli na určitý blahobyt. My dnes přijdeme domů, rozsvítíme si, teče nám teplá voda, jede nám MHD, máme velmi dobře fungující systém. Ten blahobyt, kterého jsme docílili, tak jsme na určitém vrcholu. Důležité bude přemýšlet méně ekonomicky a více ekologicky,“ uvedl náměstek.

K ekologickému uvažování je podle jeho názoru třeba vést dnešní dětí. „To bychom měli ukazovat dneska té mládeži tak, aby až ona vyroste, skutečně neměla ten ekonomický zájem na prvním místě,“ pravil náměstek. Nástup nízkouhlíkové ekonomiky je třeba podpořit dotacemi, změnami v ekonomice, zdražením méně ekologických vozů a tak podobně. Občas to prý může bolet naši peněženku, ale pokud to s bojem za lepší přírodu myslíme vážně, měli bychom být připraveni za to i platit.

