Politiku si uděláme podle sebe, sdělilo Maďarsko USA

Mezi Spojenými státy a Maďarskem proběhla bilaterální jednání o uspořádání budoucích vztahů. Levente Magyar z maďarského ministerstva zahraničí oznámil, že je důležité vědět navzájem i o věcech, v nichž se neshodnou.

Pokud jde o dění na Ukrajině, Američané to podle Magyara vidí tak, že vláda ve Washingtonu hodlá dále podporovat Kyjev, zatímco pro Maďarsko je nejdůležitějším cílem udržet válku co nejdál od hranic Maďarska. „Myslíme si, že cesta vede přes příměří a mírové rozhovory, a to co nejdříve,“ pravil Magyar.

Došlo prý i na Čínu. Zatímco Američané vnímají Číňany jako konkurenty, podle Maďarů jsou to partneři nabízející obchodní příležitosti. „Vláda naslouchá stanovisku USA, ale svou zahraniční politiku bude utvářet v souladu s maďarskými zájmy.“

V prohlášení o obhajobě maďarských vztahů na prvním místě se vláda Viktora Orbána shoduje s exprezidentem Donaldem Trumpem, který by se v barvách republikánů do Bílého domu rád vrátil.

„Tohle není žádná neopětovaná láska. V posledních několika letech se Orbán stal snad nejpopulárnějším zahraničním vůdcem Republikánské strany. Trump v dubnu zveřejnil video, v němž Orbána označil za ‚skvělého muže‘ a přísahal, že s ním ‚ještě jednou, až bude skládat přísahu, bude úzce spolupracovat‘. Senátor J. D. Vance, Trumpův kandidát na viceprezidenta, citoval Orbána jako politickou inspiraci a řekl, že ‚udělal několik chytrých rozhodnutí, ze kterých bychom se mohli ve Spojených státech poučit‘,“ napsal k tomu americký magazín The Atlantic.

Trump totiž tvrdí, že stane-li se prezidentem, válku na Ukrajině ukončí velmi rychle. Možná i do 24 hodin.

Současná administrativa končícího prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové bere větší zřetel na mezinárodní rámec politiky.

