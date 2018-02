Politiky rozhodnutí soudu o Babišovi a StB moc nepřekvapilo. A ozvali se také z Hradu

Neočekávají však, že by rozsudek cokoliv změnil na české politické scéně, ať už jde o postoj hnutí ANO k jeho předsedovi, o povolební vyjednávání či rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, že Babiše jmenuje i podruhé premiérem.

Místopředseda ČSSD Jan Hamáček rozhodnutí soudu očekával, protože stejně ve věci rozhodl i slovenský ústavní soud. Podle něj záležitost může zasáhnout do nadcházejícího sjezdu sociální demokracie, který se bude zabývat i možnou vládní spoluprací ČSSD s ANO. „Toto je věc, která je další komplikací. Nemohu vyloučit, že to může ovlivnit rozhodování delegátů sjezdu, zda vůbec s hnutím ANO za současné konstelace vyjednávat, či ne,“ řekl novinářům Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše rozhodnutí poměry na české politické scéně příliš nezmění. „Pro kritiky pana Babiše se tím nic nemění a, což je možná smutnější, pro spolupracovníky pana Babiše patrně také ne,“ řekl. „Já jsem si za celou dobu nevšiml, že by pan Babiš někdy vyvodil nějaké osobní důsledky,“ uvedl na dotaz, zda čeká nějakou změnu postoje přímo od Babiše. Pro Piráty se ani nijak nemění jejich stanovisko ke tvorbě vlády. Nadále nepočítají s podporou kabinetu, protože už před volbami vyloučili spolupráci s uskupeními, kde jsou lidé s problematickou minulostí.

„Mě osobně to až tak nepřekvapuje, je to další důvod, proč by pan Babiš neměl být premiérem vlády ČR,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Připomněl, že Babiš je navíc trestně stíhán kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapí hnízdo. „Evidentně byl agentem StB a takový člověk by téměř 30 let od sametové revoluce neměl stát v čele vlády,“ dodal Pospíšil. Povolební vyjednávání to však podle něj neovlivní, protože koaličním partnerům ANO, za které Pospíšil považuje SPD a KSČM, to vadit nebude.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík zdůraznil, že rozhodnutí je pravomocné. Podle něj se ale nedá očekávat, že by rozsudek nějak ovlivnil postoj ANO k jeho předsedovi. „Hnutí ANO se od svého předsedy zatím nehodlá odstřihnout. Nehodlá udělat to, co je v normální demokratické společnosti běžné, že by neměl být trestně stíhaný premiér a rozhodně by neměl spolupracovat se Státní bezpečností,“ řekl.

Také poslanec ODS Marek Benda novinářům řekl, že se rozhodnutí dalo očekávat. „Znamená to, co jsme věděli celou dobu, že pan Babiš byl agentem StB. Postoj ODS se nemění, my si vždy mysleli, že je agentem StB a nedá se s ním vládnout, protože je představitelem populisticko-levicové strany,“ dodal Benda.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že je pro Česko špatná zpráva, že má takového premiéra. „Sám Andrej Babiš musí zvážit, zda v této situaci setrvá na postu premiéra, zda je to pro naši zemi udržitelné. Zejména je to otázka pro prezidenta a všechny slušné lidi, zda je podpora takového premiéra v souladu s jejich svědomím,“ napsal Bělobrádek ČTK. Podle prvního místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky rozhodnutí, že Babiš byl veden ve svazcích StB oprávněně, poškozuje reputaci Česka v zahraničí.

Politici však většinou žádnou změnu v postoji prezidenta ohledně Babišova opětovného jmenování předsedou vlády neočekávají. Gazdík připomněl, že Zeman nevyžadoval čisté lustrační osvědčení ani před čtyřmi lety, kdy Babiše jmenoval ministrem financí. Také podle Pospíšila slovenský verdikt Zemana nijak neovlivní, protože nadále pokračuje jejich vzájemná dohoda s Babišem.

Šéf SPD Tomio Okamura na dotaz ohledně rozsudku řekl, že bez 78 poslanců ANO nemůže vzniknout vláda. „Bez nich nikdo není schopen prosadit program, my jednáme s ANO o programu, nás zajímá prosazení programu, na to se soustřeďujeme,“ uvedl. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš ČTK řekl, že verdikt nezávislého soudu je třeba respektovat. „Je třeba vnímat, že důvěryhodnost pana Babiše jako premiéra je sice problém, ale pro nás je rozhodující respektovat volební výsledek a musíme i respektovat rozhodnutí prezidenta republiky, koho pověří a jmenuje novým premiérem,“ uvedl.

Svou troškou do mlýna přispěl také hradí mluvčí Jiří Ovčáček. Konstatoval, že pro prezidenta Miloše Zemana tato zpráva neznamená žádnou změnu a nadále se ohlíží především na to, kdo vyhrál volby.

Psali jsme: Gazdík (STAN): Babiš ve svazcích StB? Smutná nálepka pro naši zem Babiš spolupracoval s StB, řekl definitivně slovenský soud Některé archivy budou neveřejné i 100 let. Ztracené stovky krabic... Syruček, Bašta a další pamětníci se podělili o informace, které jen tak někdo nemá Český národ má podle Jaromíra Štětiny poškozený genofond. Bolševici, peru se s vámi už padesát let a nebojím se vás, vzkázal po volbách a vyvěsil Václava Havla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp