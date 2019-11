Pomník vlasovcům? Žáček hájí nápad Novotného: Nebýt jich, s Prahou by to dopadlo hodně špatně

Jeden z demonstrujících studentů listopadu 1989, zakladatel Ústavu pro studium totalitních režimů, historik a dnes poslanec v barvách ODS Pavel Žáček sleduje ruský křik kvůli záměru starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) postavit pomník vlasovcům. Historik a poslanec má za to, že jsme svobodná země, můžeme postavit pomník, komu chceme a nemusíme přitom brát ohled na dnešní ruský propagandistický výklad dějin.

Vlasovci byli sovětští vojáci, kteří po zkušenostech s hrůzovládou J. V. Stalina v Sovětském svazu přebíhali k nepříteli a v řadách nacistů bojovali proti Sovětům. Notnou měrou přispěli např. k osvobození Prahy. Žáček zdůraznil, že bez pomoci vlasovců by nacisté ještě stačili utopit Pražské povstání v krvi. „Prahu by čekala malá verze Varšavy,“ uvedl Žáček s odkazem na to, že nacisté v podstatě srovnali polské hlavní město se zemí.

Podle Žáčka už vlasovci v Česku pomníky mají. Vedle pomníků spojeneckých vojáků na našem území najdeme i pomníky příslušníků SS. „Proč by neměli mít připomínku mrtví zachránci Prahy?“ ptal se ve vysílání internetové televize DVTV v rozhovoru s Martinem Veselovským.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Neměli bychom prý zapomínat na to, že mnozí sovětští vojáci měli v sovětských lágrech celé rodiny a v jistých okamžicích během války uvažovali, kdo je pro ně horší nepřítel – zda nacisté nebo Stalinovi lidé. Na východní frontě se odehrávala válka mezi dvěma totalitními režimy.

Jenže tyto věci dnes ruská strana neříká a jen historii využívá k utváření dnešní podoby světa. Pokud tedy někdo provokuje, tak to podle Žáčka není Pavel Novotný s nápadem postavit vlasovcům pomník, ale Rusové.

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Žáček nepochybuje, že jak nacisté, tak Sověti páchali na východní frontě zvěrstva, obě strany se dopouštěly válečných zločinů a konkrétně z hlediska Pražanů není snadné vlasovce jen tak odsoudit, jak to dnes dělá ruská strana. „My máme právo na vlastní pohled na dějiny,“ zdůraznil Žáček a znovu zopakoval, že nebýt vlasovců, s Prahou by to dopadlo hodně špatně.

„Proč máme přistupovat na ruský pohled na dějiny, když dnes víme, že to je pohled, který Putinova administrativa utilitárně využívá. Dneska se historie opět stala součástí zahraniční politiky Ruské federace. Proč bychom na to měli naskakovat? Proč bychom měli říkat, že souhlasíme s jediným pohledem na druhou světovou válku, a to je ten sovětský nebo postsovětský pohled?“ kroutil hlavou Žáček.

Když nás Sověti osvobodili, také nám nepřinesli jen konec války, ale také komunistickou totalitu.

Psali jsme: Novotný Rusku a Putinovi: Jsem šílenec! Vlasovci byli váleční zločinci. Ale... Nezůstane jen u pomníku Novotný a pomník Vlasovcům? Rusko zuří. Na ČT zaznělo nové info, řešili se banderovci Vlastní hovno by… Šéf poslanců SPD se fakt naštval, pak vstal a popsal chování Pavla Novotného. Tady a teď VIDEO Petici za záchranu největšího pražského nevěstince Showpark podepsal i Pavel Novotný. Velmi výstředně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.