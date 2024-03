Pomsta Fialovi za řeči o „krásných, nových traktorech“ byla tvrdá

reklama

V únoru a začátkem března v Praze proběhly protestní jízdy zemědělců, kteří chtěli vyjádřit nespokojenost s vládní politikou vůči sektoru zemědělství. Premiér Petr Fiala ale celý protest shodil a zemědělcům vzkázal, že jim peníze tímto způsobem určitě nepřidá, ale spíše odebere.

„Se zemědělci jednáme opakovaně. Jednal jsem s nimi já, ministr zemědělství i ministr financí. Nemíním ale ustupovat tlaku, vydírání, blokování ulic nebo omezování života lidí, jako to dneska vidíme v Praze. Výsledků se dá dosáhnout jen u jednacího stolu,“ uvedl Fiala.

„Minulý týden jsme se dohodli, že příští rok zvýšíme částku, kterou podporujeme zemědělce o 2 miliardy korun. Vedení Agrární komory a Zemědělského svazu tedy protestuje i proti tomu, že vláda chce dát do zemědělství 2 miliardy korun z peněz daňových poplatníků navíc. Vzkazu rozumím, na vládě se můžeme domluvit na tom, že ty peníze dáme jinam,“ dodal Fiala.

Fiala také prohlásil, že zemědělský sektor má v poslední době rekordní zisky a protestní jízdu traktorů v Praze označil za „přehlídku krásných, nových strojů, které svědčí o tom, že situace v zemědělství není tak tragická“.

Podobně se vyjádřil i ministr financí Zbyněk Stanjura. Podle ministra čtvrteční demonstrace farmářů příliš k nalezení řešení nepřispěla. „Druhá strana si musí vybrat, jestli bude vozit hnůj před Úřad vlády, nebo seriózně vyjednávat,“ podotkl Stanjura.

„Kdybych byl ironický, tak ten protest, to byla přehlídka krásných, nových strojů,“ řekl Stanjura v diskusním pořadu CNN Prima News a dodal, že jim ty nové traktory samozřejmě přeje, ale je třeba si uvědomit, že tyto stroje mají zemědělci právě díky státním dotacím. Stanjura také uvedl, že zemědělství jako celek mělo v roce 2022 rekordní zisk přes 22 miliard korun a loni se vrátil do běžných kolejí kolem devíti miliard.

Zemědělec Jiří Černý nyní občanům vysvětluje, kolik takový traktor stojí a proč musejí mít zemědělci ty nejmodernější stroje. „Chtěl bych se vyjádřit k tomu, že nás někteří osočují, že jezdíme drahými traktory a proč si stěžujeme, když máme takhle drahou techniku,“ říká Černý v úvodu videa, které zveřejnila Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje.

„Určitě jezdíme drahými traktory, není to levná věc a jezdíme s nimi proto, že to jsou naše výrobní prostředky a my potřebujeme na tom poli pracovat. Traktory nám nahrazují lidskou práci, protože zemědělců je málo a často se stává, že nemůžou farmy pracovníky do zemědělství ani sehnat. Takže ty traktory nám pomáhají k tomu, abychom těch lidí potřebovali méně,“ vysvětloval zemědělec.

Černý používání moderních strojů přirovnal například ke zdravotnictví. „Dá se tady najít třeba paralela, když protestovali lékaři. Těm přece nikdo nevyčítal, že pro svoji práci využívají nejmodernější medicínské přístroje, které stojí klidě i desítky milionů. Stejně tak my potřebujeme pro svoji práci moderní techniku, abychom mohli pracovat efektivně,“ srovnal Černý.

Následně vysvětlil, kolik takový traktor vlastně stojí. „Za mnou je traktor, který je zhruba šest let starý. Nový by dneska přišel na 6 milionů korun. V poslední době jsem ho musel opravit, měl nějakou závadu a ta oprava mě stála milion korun, což jsem musel zaplatit z toho, co si vyděláme prodejem našich komodit. Ten stroj má v sobě moderní technologie, automatickou navigaci, posílá o sobě zprávy, táhne za sebou postřikovač, což je další moderní stroj,“ představoval svůj stroj.

„Věřte tomu, že se starými stroji se to v dnešní době provozovat už nedá, jsme nuceni k optimalizaci výroby, aby proběhla za co nejnižší náklady, a proto potřebujeme tu nejmodernější techniku. Aby si to dokázal každý představit, tak v dnešní době přece třeba úředníci také nepoužívají systém děrovacích štítků nebo nepíšou na psacím stroji a používají počítače, telefony, nová auta, aby byli co nejefektivnější,“ hledal další přirovnání.

Černý vyvrátil také spekulace, že traktory si zemědělci koupili za dotace. „Také jsem zaslechl názor, že máme drahé traktory za dotace. Já ale neznám žádného zemědělce, který by si koupil traktor přímo z dotací, to je mýtus. Traktory si kupujeme ze zisku, častokrát je máme na úvěr a splácíme je. Ty dotace, které plynou do zemědělství, dostáváme proto, aby mohli lidé konzumovat potraviny za rozumnou cenu a abychom se dokázali starat o krajinu a o přírodu, jak je po nás požadováno a to také není nic levného. Takže na to slouží ty dotace,“ dodal zemědělec.

